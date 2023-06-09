مسؤولة سابقة في وول ستريت حاكمة للبنك المركزي التركي

إسطنبول‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توركان‭ ‬إسماعيل‭ ‬

عيّن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬المسؤولة‭ ‬المالية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬حفيظة‭ ‬غاية‭ ‬إركان‭ ‬حاكمة‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تحوّل‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬سياساته‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬الرامية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التضخم‭.‬‮ ‬

وبذلك،‭ ‬تكون‭ ‬الرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬السابقة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬غريستون‮»‬‭ ‬للتمويل‭ ‬العقاري‭ ‬والرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المشاركة‭ ‬سابقا‭ ‬لمصرف‭ ‬الجمهورية‭ ‬الأول‭ (‬فيرست‭ ‬ريبابليك‭ ‬بنك‭) ‬والمديرة‭ ‬العامة‭ ‬لغولدمان‭ ‬ساكس‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تتولى‭ ‬منصب‭ ‬حاكم‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬التركي‭.‬

تتولى‭ ‬إركان‭ ‬التي‭ ‬نُشر‭ ‬خبر‭ ‬تعيينها‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الجمعة،‭ ‬المنصب‭ ‬خلفا‭ ‬لشهاب‭ ‬قاوجي‭ ‬أوغلو‭ ‬الذي‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬رغم‭ ‬قيام‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بعكس‭ ‬ذلك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التضخم‭.‬

وفي‭ ‬عهد‭ ‬قاوجي‭ ‬أوغلو،‭ ‬خفض‭ ‬المصرف‭ ‬معدل‭ ‬الفائدة‭ ‬إلى‭ ‬8‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬المعدل‭ ‬19‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وقالت‭ ‬المحللة‭ ‬البارزة‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬سويسكوت‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬Swissquote‭ ‬Bank‭ ‬إبيك‭ ‬أوزكاردسكايا‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬إن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬‮«‬استبدل‭ ‬المصرفي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مجرّد‭ ‬دمية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحاكمة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستعيد‭ ‬المصرف‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬إلى‭ ‬سياسة‭ ‬نقدية‭ ‬أكثر‭ ‬تقليدية‭ ‬تستدعي‭ ‬رفع‭ ‬المعدلات‭.‬

وتتوقع‭ ‬المحللة‭ ‬أيضا‭ ‬تراجع‭ ‬التدخلات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الصرف‭ ‬الأجنبي‭ ‬‮«‬التي‭ ‬ستؤدي‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الليرة‭ ‬للحاق‭ ‬بالركب‭ ‬بعد‭ ‬غيبوبة‭ ‬باهظة‭ ‬الكلفة‭ ‬استمرت‭ ‬عاما‭ ‬ونصف‭ ‬العام‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬المصرف‭ ‬قراره‭ ‬بشأن‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

تراجع‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬شهرا‭. ‬ويعتقد‭ ‬خبراء‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستقلون‭ ‬بأنه‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭ — ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

وكشف‭ ‬إردوغان‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬ولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثالثة،‭ ‬عن‭ ‬حكومته‭ ‬الجديدة‭ ‬السبت‭ ‬وعين‭ ‬محمد‭ ‬شيمشك،‭ ‬خبير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬ميريل‭ ‬لينش‭ ‬وزيرا‭ ‬للمال،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬تحوّل‭ ‬في‭ ‬السياسات‭.‬

والمعروف‭ ‬أن‭ ‬شيمشك‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وزيرا‭ ‬للمال‭ ‬ونائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬حكومات‭ ‬سابقة‭ ‬بزعامة‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الحاكم،‭ ‬يعارض‭ ‬سياسات‭ ‬إردوغان‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بخفض‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التضخم‭. ‬يشير‭ ‬محللون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستثمرين‭ ‬غير‭ ‬مهتمين‭ ‬بدرجة‭ ‬الموهبة‭ ‬لدى‭ ‬الفريق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الجديد‭ ‬بقدر‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بقدرتهم‭ ‬على‭ ‬مقاومة‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬ووصف‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬المرتفعة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أساس‭ ‬الشر‭ ‬كلّه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬خبير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المتخصص‭ ‬بالأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬تيموثي‭ ‬آش‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬شيمشك‭ ‬وإركان‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التحرّكات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسياسة‭ ‬النقدية‭ ‬والتضخم‭ ‬والليرة‮»‬‭.‬

وتراجع‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الليرة‭ ‬1‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بلغ‭ ‬الدولار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ليرة‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭. ‬وتشمل‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬إركان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إصلاح‭ ‬جو‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬بحسب‭ ‬كبير‭ ‬الخبراء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬المتخصصين‭ ‬بالأسواق‭ ‬الناشئة‭ ‬إريك‭ ‬مييرسون‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تطهير‭ ‬وإعادة‭ ‬تعيين‭ ‬وخفض‭ ‬رتب‭ ‬وإقصاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬خبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وهناك‭ ‬مواهب‭ ‬كامنة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تسعى‭ ‬لجذبها‭. ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬سيرغبون‭ ‬بالعودة؟‮»‬‭. ‬أقال‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬حكاما‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬بعد‭ ‬خلافات‭ ‬بشأن‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة،‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬أثارت‭ ‬قلق‭ ‬المستثمرين‭.‬‮ ‬

بعد‭ ‬مدة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬منصبه،‭ ‬قال‭ ‬شيمشك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬خيار‭ ‬لدينا‭ ‬غير‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬العقلانية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬المعدلات‭ ‬المنخفضة‭. ‬وبعد‭ ‬آخر‭ ‬تراجع‭ ‬سجّلته‭ ‬الليرة،‭ ‬أكد‭ ‬التزامه‭ ‬صناعة‭ ‬القرارات‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬القواعد‭.‬

وقال‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬طريق‭ ‬مختصر‭ ‬أو‭ ‬حلول‭ ‬سريعة،‭ ‬اطمئنوا‭ ‬بأن‭ ‬خبرتنا‭ ‬ومعرفتنا‭ ‬وتفانينا‭ ‬سيساعدوننا‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬أي‭ ‬عوائق‭ ‬محتملة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تتمثل‭ ‬أولويتنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬فريقنا‭ ‬وتصميم‭ ‬برنامج‭ ‬يمكن‭ ‬الوثوق‭ ‬به‮»‬‭.‬

وُلدت‭ ‬إركان‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وتخرّجت‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بوغازجي‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭. ‬ونالت‭ ‬منحة‭ ‬لدراسة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬برينستون‭ ‬الأميركية‭.‬

انضمت‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬إلى‭ ‬غولدمان‭ ‬ساكس‭ ‬كمعاونة‭ ‬ليتم‭ ‬تعيينها‭ ‬مديرة‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

عملت‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬الجمهورية‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬حيث‭ ‬تولت‭ ‬مناصب‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬أولى‭ ‬وكبيرة‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاستثمار‭ ‬ورئيسة‭ ‬مشاركة‭ ‬للمخاطر‭.‬

ورأى‭ ‬فيها‭ ‬كثيرون‭ ‬الوريثة‭ ‬المحتملة‭ ‬لمؤسس‭ ‬مصرف‭ ‬الجمهورية‭ ‬الأول‭ ‬ورئيسه‭ ‬التنفيذي‭ ‬جيم‭ ‬هربرت‭ ‬لكنها‭ ‬غادرت‭ ‬البنك‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2021‭.‬

وقالت‭ ‬إركان‭ ‬لتلفزيون‭ ‬بلومبرغ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬كان‭ ‬وقت‭ ‬التغيير‭ ‬ومواجهة‭ ‬تحد‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وتأثّر‭ ‬المصرف‭ ‬بالأزمة‭ ‬المصرفية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭.‬