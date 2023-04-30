مسؤولة‭ ‬أمريكية‭ ‬تبحث‭ ‬التعاون‭ ‬والتحديات‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق

وفد‭ ‬ألماني‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬ضمانة‭ ‬توقيع‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬سيمنز‭ ‬

‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال

بدأت‭ ‬مساعدة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬باربرا‭ ‬ليف،‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق،‭ ‬حيث‭ ‬تناقش‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭.‬

وذكرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ – ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ – ‬أن‭ ‬مساعدة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬بدأت‭ ‬أمس‭ ‬رحلتها‭ ‬إلى‭ ‬الأردن،‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأردني‭ ‬الدكتور‭ ‬بشر‭ ‬الخصاونة،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي؛‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬و‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وسبل‭ ‬توسيع‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والأردن‭. ‬كما‭ ‬تزور‭ ‬باربرا‭ ‬ليف‭ ‬العراق‭ – ‬خلال‭ ‬جولتها‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬5‭ ‬مايو‭ – ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تلتقي‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لإعادة‭ ‬تأكيد‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعراق‭ ‬آمن‭ ‬ومستقر‭.‬

وستركز‭ ‬ليف‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشاملة‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬وشعب‭ ‬العراق‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬الأحد،‭ ‬وفداً‭ ‬حكومياً‭ ‬ألمانياً‭ ‬ضمّ‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬يوخن‭ ‬فلاسبارت،‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬فيرنر‭ ‬كاستر‭. ‬‮ ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اللقاء شهد‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وألمانيا،‭ ‬والسبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬لتفعيل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة،‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وبرنامج‭ ‬العمل‭ ‬العراقي‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬‮»‬‭ ‬‮ ‬وبارك‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬افتتاح‭ ‬المركز‭ ‬العراقي‭ ‬الألماني‭ ‬للتشغيل‭ ‬والهجرة‭ ‬وإعادة‭ ‬الاندماج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬‮«‬تصميم‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وتوسعة‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬‮ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬توقيع‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العقود‭ ‬مع‭ ‬سيمنز‭ ‬الألمانية‭ ‬والتهيّؤ‭ ‬لتوقيع‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬منها‭ ‬وإلى‭ ‬تقدّم‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والبيئة‭ ‬ومعالجات‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‮»‬‭. ‬‮ ‬من‭ ‬جانبهما‭ ‬أكد‭ ‬المسؤولان‭ ‬الألمانيان‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬حكومة‭ ‬بلادهما‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للشباب‭ ‬ومواجهة‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭.‬‮»‬‭ ‬