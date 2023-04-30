مسؤولة‭ ‬أمريكية‭ ‬تبحث‭ ‬التعاون‭ ‬والتحديات‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق

وفد ألماني يحصل من بغداد على ضمانة توقيع الدفعة الثانية مع سيمنز
بغداد -عبدالحسين غزال
بدأت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، زيارة إلى الأردن والعراق، حيث تناقش مجموعة من الأولويات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة التحديات الأمنية.
وذكرت الخارجية الأمريكية – في بيان الأحد على موقعها الرسمي – أن مساعدة وزيرة الخارجية بدأت أمس رحلتها إلى الأردن، حيث التقت برئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي؛ لبحث مجالات التعاون الثنائي و الإصلاح الاقتصادي، وسبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن. كما تزور باربرا ليف العراق – خلال جولتها التي تستمر حتى 5 مايو – حيث من المقرر أن تلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر.
وستركز ليف خلال زيارتها لكل من بغداد وأربيل على تعزيز الشراكة الأمريكية الشاملة مع حكومة وشعب العراق.
على صعيد اخر استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، وفداً حكومياً ألمانياً ضمّ وكيل وزارة التعاون والتنمية يوخن فلاسبارت، ووكيل وزارة المالية فيرنر كاستر. وقال بيان رسمي إن «اللقاء شهد التباحث في تعزيز العلاقات بين العراق وألمانيا، والسبيل الأمثل لتفعيل اتفاقيات الشراكة، على وفق مصالح البلدين الصديقين، وبرنامج العمل العراقي الألماني في المجالات كافة.» وبارك السوداني «افتتاح المركز العراقي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الاندماج، مؤكداً «تصميم العراق على تطوير العلاقات الثنائية وتوسعة الاتفاق بين البلدين». وأشار إلى «توقيع الدفعة الأولى من العقود مع سيمنز الألمانية والتهيّؤ لتوقيع الدفعة الثانية منها وإلى تقدّم التعاون في مجالات الصحة والبيئة ومعالجات التغيّر المناخي». من جانبهما أكد المسؤولان الألمانيان «استعداد حكومة بلادهما للتعاون مع العراق، في إطار خلق فرص عمل للشباب ومواجهة التغيّر المناخي والقطاع الصحي.»