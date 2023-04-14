مزارع رياح ومنصّات شمسيّة في مخطّط بيئة خضراء – عبدالرضا سلمان حساني

(لاي- فاي) الزمان (44)

مزارع رياح ومنصّات شمسيّة في مخطّط بيئة خضراء – عبد الرضا سلمان حساني

منذ أكثر من عشرة أعوام وموضوع البيئة وتغيّر المناخ هو من أولويات العناوين التي إقترحناها وعملنا بها على الصعيد الأكاديمي في التدريس الجامعي والبحث العلمي بالإضافة الى نشر العديد من المقالات الصحفية العلمية التي تشخص المعضلات وتوجهات تخفيفها والحلول اللازمة. وبات علينا أن نقول، حتى ولو كانت الإجراءات في حماية البيئة دفينة، فإنّها لابد أن تظهر بمعطياتها على أرض الواقع وتلوح نتائجها للرائين من بعيد وقريب.

وثمّة حقيقة يدركهاالعلماء وتعمل عليها المؤسسات التكنولوجية العالمية، بأنّ الطاقة الشمسية ستكون المصدر الرئيسي للكهرباء في العالم بحلول العام 2050? وهذا متفق عليه من قبَل المختصين والباحثين. وفي ذلك العام وما بعده، ستدخل شبكات كهرباء طاقة شمسيّة ذكية حيز الإسخدام وكأنّ عصر إديسون وتسلا يعود بنمط آخر مثلما إزدهرت الطاقة الكهربائية عند إكتشافها.

تكنولوجيا المصير

حين نتحدّث عن تكنولوجيا تلامس سطور نظرية المؤامرة، يمرّ أمامنا العديد من المجالات العلمية وفي مقدمتها مشروع الترددات العالية

الأمريكي ( هاارپ) وأهداف البحث الذي يُعنى بها منذ بنائه قبل عقود في ولاية الآسكا. وكذلك توجد منظومات مماثلة لتوليد ترددات راديوية عالية في روسيا (منظومة سُ ر ى) وأخرى في النرويج وربّما في پورتوريكو كما يشار.

إنّ المبدأ العلمي لهذه المنظومات مفهوم ومقبول وشائع لدى المختصين في الإرسال الإذاعي ( إذاعات الموجات القصيرة الموجّهة بقدرات محدودة ) وفيزياء البلازما وطبقة الغلاف الجوي الآيونية

( آيونوسفير). وبزيادة مستويات القدرة في مثل هذه المنظومات، وبإطار نظرية المؤامرة، فإنّها يمكن أن تسبب ظواهر جويّة في طبقات أعالي الجو، ربّما، تصل الى 1000 كيلو متر. إننا هنا نواصل إعطاء المعلومات بشكل خاص عن مشروع

ق ( هاارپ) الأمريكي المثير للجدل والأكثر شيوعاً في وسائط الإعلام، والذي يبدو في ربوع تلك الأرض وكأنّه غابة لمجموعة مصفوفة من الهوائيات. وحين ينقسم الرأي بين الموالي لنظرية المؤامرة والرافض لها، هناك من يقول بأنّ هذا المشروع يمكن أن يتحكّم بالطقس ويسبب دُخنات الأثر الضبابي النفّاث( يشبه مايولده نفث الطائرة من خلفها) والهزّات الأرضية والأعاصير والفيضانات وإرغام الطائرات والصواريخ على الهبوط وتعطيل شبكات الإتصالات في أنحاء العالم، وصولاً الى تغيير مزاج البشر بتفاعل الترددات الراديوية الواطئة جداً مع الإشارات المنتقلة في الدماغ بنفس مدى التردد، وهي نفس المديات اللازمة للإتصال بالغواصات في أعماق البحار والكشف عن المخفي تحت سطح الأرض . ولهذا السبب أسميتها علوم المصير لإحتواء القائمة على العديد من الجوانب المتحكمة بالمصير في الحياة المدنية والعسكرية في إطار قبول فرضية نظرية المؤامرة في هذه التكنولوجيا.

في العام 2014، وبسبب تقليل التخصيصات المالية، أصبحت جامعة الآسكا هي المالك الرسمي للمشروع بعدما كانت عائديته للقوة الجوية والقوة البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية. إنّ المشروع من الناحية العلمية هو صورة عملية مماثلة لتأثير الشمس على طبقة الغلاف الجوي الممتدة من إرتفاع 60 كيلومتر الى 1000 كيلومتر، والتي تُعتبر رقيقة لكي تصلها الأشعة فوق البنفسجية والسينية وسميكة لإمتصاص هذه الإشعاعات وتأيين ذرات الغازات فيها. ولأنّ كثافة الغازات في المناطق القريبة من الأرض عالية، فإنّ الشحنات تتحد مع بعضها وتتعادل، في حين تتباعد عن بعضها في طبقة الآيونوسفير العالية لفترة أطول، فتجعل هذه الطبقة موصلة للكهربائية وتتفاعل مع الموجات الراديوية التي تصلها وهو مبدأ معروف لدى المختصين.

وحسب تصفيف الهوائيات وإتجاهات إرسالها للموجات الراديوية ومجموع قدرتها، يتشكّل جهاز تسخين طبقة الآيونوسفير أو مايسمّى آلة البحث الآيونوسفيري. وعند صعود الموجات نحو الأعلى (بزاوية حادة)، فإنّ الحزمة الموجية تنتشر لتمتد في تأثيرها على طول 60- 100 كيلومتر إعتماداً على هيئة الموجة وترددها. وبتضمين

إلكتروني لعملية التسخين، تتولد إشارات بترددات موجية واطئة جداً وأخرى بترددات واطئة لأقصى حد.

وبوجود القدرة الكهربائية التي يولّدها المشروع في الفضاء وتوليد الپلازما في طبقات الجو العليا، تظهر التأثيرات التي أشرنا اليها في أعلاه وتأثير ذلك على الإشعاع الشمسي في الطبقات والإتصالات الراديوية مع الأجسام الموجودة هناك أو تعطيلها كالصواريخ المارة هناك بوجود المجال المغناطيسي الأرضي.

مزارع ومنصّات

وبعيداً عن رواية الكاتب جورج إرول (مزرعة الحيوان ) ومفردات قوانينها وشؤونها وما جاءت به من شعارات، نورد ماتُمليه علينا مزرعة الرياح التي تحتوي محرّكات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح ومتطلّبات التشغيل والإنتشار والإستثمار . وهنا نقول، يجب أن تكون المحرّكات في مزرعة الرياح مصممة للصمود بوجه الرياح والإستمرار بالعمل لعدة عقود (في سنغافورة، مثلاً، تستمر خمسين عاماً بوجود خطط صيانة دوريّة محددة). وفي كمبوديا،

بدأت خطة في العام 2022، لتوليد طاقة كهربائية من الرياح وستصل الى 2000 ميگاواط بعد سنوات، بإشراف وزارة المناجم والطاقة هناك. وبأرقام الكلفة، فيمكن أن تصل كلفة مزرعة رياح 100 مليون دولار لتوليد قدرة 80 ميگاواط. وفي هذه المزارع، يجدر الإشارة الى أنّ قياس سرعة الرياح يتم بدقة بإستخدام منظومات الليزر. ولتمكين إستثمار طاقة الرياح في العراق، يمكن وضع متطلبات التصميم في مناطق الرياح النشطة كبعض أجزاء المناطق الغربية وتشكيل مزرعة رياح كنواة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتعميم ذلك تباعاً مع وضع منصّات شمسيّة حسبما يلائم نتائج الدراسات والحسابات بإطار آليات كانت مألوفةقبل الإحتلال في العام 2003. وفي جميع الأحوال، تبرز الحاجة الملحّة الى مهارات علميّة وتكنولوجيّة حقيقيّة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية المستدامة. فمثلاً، برج إرتفاعه مائة متراً يحمل في قمته وزناً يقدّر بعشرات الأطنان

(مثل عود من القصب يحمل في قمته سيارة حمل ثقيلة). ويبلغ طول الشفرة في دواليب الريح أحياناً 70 متراً، فيحتلج الى معدات خاصة لنقلها من المصنع الى المزرعة.

المنصّات الشمسيّة

مثلما يصنع النبات غذائه في عملية التركيب الضوئي عن طريق الأغصان من ضوء الشمس، فإنّ الإنسلن يولّد الكهرباء بواسطة الخلايا الشمسية، وكأنّها أغصان كهربائية للإنسان.

تقوم بعض المنظومات المنجزة عالميّاً، بتجهيز طاقة كهربائية تتراوح بين 15-40 ميگاواط ( 1 ميگاواط = مليون واط)، وتُرصّف بمجاميع لزيادة القدرة المنتجة.

وفي الإستخدام العملي العالمي، توضع المنصّات الشمسيّة، أيضاً، بالقرب من سواحل البحر – منصّات عائمة- وتُثبّت أجزاء منها في الماء بلوالب ومسامير وهياكل قوية ثابتة توضع عليها الألواح الشمسيّة بتشكيلة مجاميع( كل مجموعة تحتوي 16 لوحاً شمسيّاً، مثلاً). وهناك تراكيب ثقيلة تكون طافية في البحر، تقوم بتوليد الطاقةا لشمسيّة للإستخدام.

وكذلك تشمل منظومات كهروضوئية عائمة في البحر، حيث يصل عمق البحر تحتها أحياناً 90 متراً بإنخفاض حاد.

وللتذكير، يستوجب الدخول في هذا المجال إنشاء البنى التحتية في علوم وتكنولوجيا المواد شبه الموصلة والفوسفور والبورون والألمنيوم والفضة في تصنيع نماذج الخلايا الشمسية (أشباه موصلات فعّالة وطبقات من مواد أخرى). بالإضافة الى تقنية تشكيل ألواح تحتوي توصيل مجموعة من الخلايا الشمسية، يصل عددها 32في كل لوح، لزيادة القدرة المنتجة وتشغيل أجهزة إضافية. ولكي يكتمل شرح الصورة، تستقبل هذه الخلايا ضوء الشمس بطيف من أطوال موجية يتراوح بين قصير فوق البنفسجية وطويل تحت الحمراء، تتفاعل مع البوّابات الألكترونية المكوّنة لكل خلية. وبلغة أصحاب الإختصاص، لابدّ من توسيع البحث العلمي في رقائق السليكون والإلكترونيات( المايكروية والقدرة) وإستثمار براءات الإختراع بشكل عملي كفوء وبالصورة المثلى بإشراف أكفّاء بموجب منجزاتهم المؤشرة في سيرتهم الذاتية ومسيرتهم الوظيفية والأكاديميّة العلمية على مدى عقود( ومنها منشور في موقع گوگل وغيرها).

سطور الختام

أنا عاشق مغرم ياعراق

تعلّمتُ العشق بزورق يبحرُ في شط العرب

يحملني وحبيبتي والشراع

يردّ تلك الرياح

مثل فارس إذا وثب

زورق يشدو كنخلة تبحث عن ظلّها بحرقة وإشتياق

عشرون عاماً

وتقويم السنين بيننا رقم مستتر

لكنّ المسافات إن إمتدّت فشوقنا فيها يستعر..

{ پروفسور فيزياء الپلازما- عضو معهد الفيزياء في المملكة المتحدة