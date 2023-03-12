مزاد على هيكل عظمي لديناصور

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُطرح‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬يُنظّم‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬هيكل‭ ‬عظمي‭ ‬لديناصور‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ “‬تي‭-‬ريكس‭” ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬67‭ ‬مليون‭ ‬سنة،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬لقطعة‭ ‬أثرية‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السبت‭ ‬دار‭ “‬كولر‭” ‬التي‭ ‬ستتولى‭ ‬تنظيم‭ ‬المزاد‭.‬

وأفادت‭ ‬دار‭ ‬المزادات‭ ‬بأنّ‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭ ‬المُسمّى‭ “‬ترينيتي‭” ‬سيُباع‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬زورخ‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬

ويبلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي‭ ‬9‭,‬3‭ ‬أمتار،‭ ‬فيما‭ ‬سيُطرح‭ ‬بسعر‭ ‬تقديري‭ ‬يُراوح‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ (‬بين‭ ‬6‭,‬5‭ ‬و8‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬دليل‭ ‬المزاد‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتاريخ‭ ‬الطبيعة‭ ‬كريستيان‭ ‬لينك،‭ ‬أكّد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ “‬القيمة‭ ‬التقديري‭ ‬لـترينيتي‭ ‬منخفضة‭ ‬جداً‭”.‬

وأشارت‭ ‬دار‭ ‬المزادات‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬ترينيتي‭” ‬هو‭ “‬أحد‭ ‬أجمل‭ ‬الهياكل‭ ‬العظمية‭ ‬لديناصور‭ ‬تي‭ ‬ريكس‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭”‬،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ “‬كان‭ ‬محفوظاً‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬واستُعيد‭ ‬‮ ‬ببراعة‭”.‬

وأكدت‭ ‬أنّ‭ ‬المزاد‭ ‬على‭ “‬ترينيتي‭” ‬يمثل‭ “‬أول‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لهيكل‭ ‬عظمي‭ ‬كامل‭ ‬تابع‭ ‬لديناصور‭ ‬تي‭ ‬ريكس‭ ‬ويتمتع‭ ‬بجودة‭ ‬استثنائية‭”.‬

وتطرّقت‭ ‬دار‭ “‬كولر‭” ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭” ‬أفادت‭ ‬بأنّ‭ ‬32‭ ‬هيكلاً‭ ‬عظميةً‭ ‬لديناصورات‭ “‬تي‭ ‬ريكس‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬الحيوانات‭ ‬المفترسة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬جرى‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬