مزاد على سيارة خشبية فريدة من نوعها

تور‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تباع‭ ‬سيارة‭ ‬خشبية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬سيتروين‭ ‬2‭ ‬سي‭ ‬في‭ (‬2‭ ‬حصان‭)”‬،‭ ‬بقيمة‭ ‬تقديرية‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬و200‭ ‬ألف،‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مفوضا‭ ‬المزادات‭ ‬ايمريك‭ ‬وفيليب‭ ‬روياك‭ ‬لأربعاء‭. ‬وأكد‭ ‬إيمريك‭ ‬روياك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬الخشبية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭. ‬هذا‭ ‬مزاد‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭. ‬إنها‭ ‬سيارة‭ ‬فريدة‭ ‬وقطعة‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬معاً‭”. ‬ووضع‭ ‬مفوضا‭ ‬المزادات‭ ‬تقديراتهما‭ ‬لقيمة‭ ‬المركبة‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ “‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬لسيارة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬2‭ ‬سي‭ ‬في‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬بيعت‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬176‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭. ‬وأشار‭ ‬روياك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬الجديدة‭ “‬تتمتع‭ ‬بمقومات‭ ‬لتحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭”. ‬ويقام‭ ‬المزاد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مونبازون‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬فرنسا‭. ‬وقد‭ ‬صُنع‭ ‬هيكل‭ ‬سيارة‭ “‬2‭ ‬سي‭ ‬في‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬أزكا‭” ‬مصنوع‭ ‬سنة‭ ‬1955،‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬الخشب‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬النجار‭ ‬الفرنسي‭ ‬ميشال‭ ‬روبيار‭. ‬واجتازت‭ ‬السيارة‭ ‬الاختبارات‭ ‬التقنية،‭ ‬وهي‭ ‬مرفقة‭ ‬برخصة‭ ‬ملكية‭ ‬تعود‭ ‬لعام‭ ‬1957،‭ ‬ومعها‭ ‬لوحة‭ ‬تسجيل‭ ‬وشهادة‭ ‬تأمين‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬تسييرها‭ ‬على‭ ‬الطرقات،‭ ‬وفق‭ ‬ايمريك‭ ‬روياك‭.‬