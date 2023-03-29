مزاد على ساعتي يد للنجم يول نيومان

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُعرض‭ ‬للبيع‭ ‬ضمن‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أعلنت‭ “‬سوذبيز‭” ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬تقيمه‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬ساعتان‭ ‬من‭ ‬طراز‭ “‬رولكس‭ ‬دايتونا‭” ‬كان‭ ‬يملكهما‭ ‬الممثل‭ ‬الأميركي‭ ‬الشهير‭ ‬بول‭ ‬نيومان‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬العام‭ ‬2008،‭ ‬وتأمل‭ ‬الدار‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تباع‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بمليون‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬

ولكن‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بيعت‭ ‬الساعتان‭ ‬بالفعل‭ ‬بهذاالسعر،‭ ‬ستبقيان‭ ‬بعيدتين‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الثمن‭ ‬القياسي‭ ‬لبيع‭ ‬ساعة‭ ‬يد‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬دار‭ “‬فيليبس‭” ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2017،‭ ‬إذ‭ ‬بيعت‭ ‬يومها‭ ‬لقاء‭ ‬17،8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ساعة‭ “‬رولكس‭ ‬دايتونا‭” ‬أخرى‭ ‬كان‭ ‬يملكها‭ ‬بول‭ ‬نيومان‭. ‬وكان‭ ‬النجم‭ ‬الهوليوودي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يهوى‭ ‬الساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬تلقى‭ ‬إحدى‭ ‬الساعتين‭ ‬السويسريتين‭ ‬المعروضتين‭ ‬ضمن‭ ‬مزاد‭ “‬سوذبيز‭” ‬في‮ ‬9‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬جوان‭ ‬وودوارد،‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬دايتونا‭ ‬بيتش‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬الأميركية‭.‬

وقدّرت‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬ومليون‭ ‬دولار‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ “‬رولكس‭ ‬دايتونا‭” ‬ذات‭ ‬المينا‭ ‬الأسود‭ ‬والحزام‭ ‬الجلدي‭ ‬التي‭ ‬نُقشت‭ ‬عليها‭ ‬بأحرف‭ ‬كبيرة‭ ‬عبارة‭ “‬قد‭ ‬ببطء‭ ‬شديد‭” ‬وتحمل‭ ‬توقيع‭ “‬جوان‭”.‬

أما‭ ‬الساعة‭ ‬الأخرى‭ “‬رولكس‭ ‬زينيت‭ ‬دايتونا‭” ‬التي‭ ‬قُدّر‭ ‬سعرها‭ ‬بالقيمة‭ ‬نفسها‭ ‬فهي‭ ‬ذات‭ ‬شكل‭ ‬مطابق‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬مينا‭ ‬أبيض‭ ‬وسوار‭ ‬معدني،‭ ‬وتلقاها‭ ‬نيومان‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬دايتونا‭ ‬العام‭ ‬1995‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬الممثل‭ ‬يومها‭ ‬يبلغ‭ ‬السبعين‭ ‬وأصبح‭ ‬تالياً‭ ‬السائق‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭ ‬الذي‭ ‬يفوز‭ ‬بسباق‭ ‬سيارات،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ “‬سوذبيز‭”.‬

وكانت‭ ‬الدار‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬عن‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬قطعة‭ ‬تخص‭ ‬جوان‭ ‬وودوارد‭ ‬وبول‭ ‬نيومان‭ ‬اللذين‭ ‬بقيا‭ ‬متزوجين‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬1958‭ ‬حتى‭ ‬وفاة‭ ‬الممثل‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬83‭ ‬عاماً‭.‬‮ ‬