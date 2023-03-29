مزاد على ساعتي يد للنجم يول نيومان

نيويورك (أ ف ب) – تُعرض للبيع ضمن مزاد في نيويورك أعلنت “سوذبيز” الثلاثاء أنها تقيمه في حزيران/يونيو المقبل، ساعتان من طراز “رولكس دايتونا” كان يملكهما الممثل الأميركي الشهير بول نيومان الذي توفي العام 2008، وتأمل الدار في أن تباع كل منهما بمليون دولار.
ولكن حتى لو بيعت الساعتان بالفعل بهذاالسعر، ستبقيان بعيدتين جداً من الثمن القياسي لبيع ساعة يد في مزاد الذي حققته دار “فيليبس” في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر 2017، إذ بيعت يومها لقاء 17،8 مليون دولار ساعة “رولكس دايتونا” أخرى كان يملكها بول نيومان. وكان النجم الهوليوودي الذي كان يهوى الساعات الفاخرة ويشارك في سباقات السيارات تلقى إحدى الساعتين السويسريتين المعروضتين ضمن مزاد “سوذبيز” في 9 حزيران/يونيو، هدية من زوجته الممثلة الأميركية جوان وودوارد، خلال سباق 24 ساعة على حلبة دايتونا بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية.
وقدّرت بما بين 500 ألف ومليون دولار قيمة هذه الساعة من طراز “رولكس دايتونا” ذات المينا الأسود والحزام الجلدي التي نُقشت عليها بأحرف كبيرة عبارة “قد ببطء شديد” وتحمل توقيع “جوان”.
أما الساعة الأخرى “رولكس زينيت دايتونا” التي قُدّر سعرها بالقيمة نفسها فهي ذات شكل مطابق ولكن مع مينا أبيض وسوار معدني، وتلقاها نيومان بمناسبة فوز فريقه في سباق دايتونا العام 1995.
وكان الممثل يومها يبلغ السبعين وأصبح تالياً السائق الأكبر سناً الذي يفوز بسباق سيارات، وفقاً لبيان صادر عن “سوذبيز”.
وكانت الدار أعلنت في نهاية شباط/فبراير عن مزاد في حزيران/يونيو على 300 قطعة تخص جوان وودوارد وبول نيومان اللذين بقيا متزوجين من العام 1958 حتى وفاة الممثل بسرطان الرئة عام 2008 عن عمر يناهز 83 عاماً.