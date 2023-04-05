مزاد على أعمال فنية يملكها آلان ديلون

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُعرض‭ ‬المجموعة‭ ‬الفنية‭ ‬المملوكة‭ ‬للممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهير‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬والمؤلفة‭ ‬من‭ ‬81‭ ‬عملاً،‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬نيويورك‭ ‬وجنيف،‭ ‬قبل‭ ‬طرحها‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬دار‭ “‬بومانس‭ ‬كورنيت‭ ‬دو‭ ‬سان‭ ‬سير‭” ‬للمزادات‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬المقدرة‭ ‬قيمتها‭ ‬بمبلغ‭ ‬يراوح‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬وخمسة‭ ‬ملايين،‭ ‬تضم‭ ‬لوحات‭ ‬ومنحوتات‭ ‬وأيضاً‭ ‬رسومات‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬النهضة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬بينها‭ ‬عمل‭ ‬لفيرونيزي‭. ‬وستُقدّم‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬جوال‭ ‬بين‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬وحزيران‭/‬يونيو‭ ‬يشمل‭ ‬نيويورك‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وجنيف‭ ‬ولندن‭ ‬وباريس‭.‬

وقال‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬البالغ‭ ‬87‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬كتيّب‭ ‬المزاد‭ “‬لقد‭ ‬اشتريت‭ ‬أول‭ ‬رسم‭ ‬لي‭ ‬سنة‭ ‬1964‭ ‬تحديداً،‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬رسومات‭ ‬ولوحات‭ ‬ومنحوتات‭ ‬استثارت‭ ‬عاطفتي‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬محاكاتي‭ ‬وأحياناً‭ ‬في‭ ‬مواساتي‭. ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬رافقتني‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬وشكّلت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬حياتي‭”.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬القطع‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تلخص‭ “‬60‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الشغف‭”‬،‭ ‬لوحة‭ ‬زيتية‭ ‬لراول‭ ‬دوفي‭ ‬بعنوان‭ “‬شاطئ‭ ‬سانت‭ ‬أدريس،‭ ‬1906‭”‬،‭ ‬تُقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬و800‭ ‬ألف،‭ ‬ولوحة‭ ‬لأوجين‭ ‬دولاكروا‭ ‬عائدة‭ ‬لعام‭ ‬1825‭ ‬بعنوان‭ “‬جواد‭ ‬عربي‭ ‬مربوط‭ ‬بالوتد‭” (‬400‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬ألف‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬مفوض‭ ‬المزاد‭ ‬ارنو‭ ‬كورنيت‭ ‬دو‭ ‬سان‭ ‬سير‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المزاد‭.‬

وأشار‭ ‬المفوض‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬كان‭ “‬هاوي‭ ‬جمع‭ ‬عملاقاً‭ ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬فطرية‭ ‬وغريزية‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ “‬من‭ ‬أكبر‭ ‬شراة‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وسبعيناته،‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬رائجا‭”.‬

عام‭ ‬2007،‭ ‬وزّع‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬أعمالا‭ ‬معاصرة،‭ ‬موضحاً‭ ‬لصحيفة‭ “‬لوموند‭” ‬أنه‭ “‬يفضل‭ ‬حل‭ ‬المسألة‭ ‬فوراً‭” ‬لأنه‭ “‬يكره‭” ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬الأعمال‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬مالكيها‭.‬