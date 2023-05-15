مزاجية البعض – ذنون محمد
المزاجيه هي كتلة من الاضطرابات النفسيه التي تحاك البعض نتيجة لامور تتعلق بالوضع او الحياة او هي التي تنبع نتيجة تصرفات معينه فنرئ هذا التقلب او نرئ هذه الصفه هي التي تحرك صاحبها فنراه في صور عده او نراه في أوضاع مختلفه حسب ما له من أحداث او من خلال ما له من تعامل مع الاخر وهذه الصفه هي صفه قد تضيع صاحبها خاصة وان كان على رأس هرم معين لانه سوف تؤثر علئ عمله او اداءه الوظيفي اي كان في اعلئ منصب او اي منصب آخر على تماس مع حياة المواطن .فنراه بين الغضب والضيق والاكتئاب ضحية هذه المواقف الحياتية التي مرت او كانت قد مرت به .وهي اي المزاجيه بلغة الطب هي مرض نفسي لا أكثر يرافق البعض من الناس ويعانق مافيهم من تصرفات وهي صفه أيضا قد تصيب الإنسان المفرط الحساسيه اي الذي يكون حساس ومتفاعل مع الأحداث او مع تصرفات الاخر فتراه يتأثر بكل كلمه يسمعها تو تصرف قد يراه وهي تنقل الشعور الإنساني من حالة إلئ آخر فتراه غانما او غارقا مثلا بين السعادة أحيانا او الغضب فهو لا يستطيع أن يتحكم بما له من مشاعر ولا يستطيع أن يكتم مافيه من اضطرابات او ان يخفيها وهذه المزاجيه قد تنقلب بالضد من صاحبها خاصة من كان في وضع مهم او وضع علئ تماس مع حياة الإنسان واقصد به هنا الشخصيه السياسيه فهو عندما يكون هادئا يرئ جمالية الحياة ويعمل على هذا الأساس من دون الخوض في المعتركات الأخرى من ضبابيه او سوداويه فرويته للحياة ومافيها من جمال تحتم عليه العمل النزيه والعمل الجاد وان كان فيه التقلب اي ان اختلف او مال مزاجه قد يراها بالعكس فيتيه في عمله ويقلب الوضع علئ الاخر من خلال عدم تدارك صحة ما يقوم به.ويقال أيضا في هذا الباب او الوصف لهذه الشخصيه من انها قد قد تكون في حالة من المد والاضطراب فهي تشبه علئ انها كتله من تسونامي اي ان صاحبها في حالة من ضياع القرار والتردد في اتخاذه من خلال رؤيته للكم من المشاكل والتي قد لا يستطيع أن يتخلص منها او ان يتخذ القرار الملزم والجرئ لها وهي حاله قد.تضيع الثقه بالنفس وتطرحها عن سلم الحياة وتضيع كل شي وهناك كانت أمريكي يقول لاصحاب هذا النمط الإنساني او السلوك المضطرب من باب ايجاد الحل لهم ومن باب تخليصهم من هذا الواقع او الوضع الذي وقعو فيه يقول لهم لا تهتمو بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر ان نظرت إليها وان تحكمت بها بهدوء ورويه فلا توجد مشكله اي كلنا من دون حل ان وضعت على طاوله البحث او ان فككت مافيها من مفردات بهدوء وحكمه فالحل لأي مشكله هو في داخل الإنسان فعظمة اي مشكله تضيع ما لك من حلول.