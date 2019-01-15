مرّيخيّات – عبد الرضا سلمان حساني

في مقال سابق عنوانه (المرّيخ .. ماذا بعد الآن؟) منشور هنا في صحيفة الزمان بتاريخ 2018/12/5 عرض نزول المسبار (إنسايت) على سطح المرّيخ يوم 2018/11/26 والبدء بالرصد والتحليل وإرسال الصور والمعلومات من هناك. لقد سبقت هذه الرحلة إرسال أكثر من 40 مسباراً ومجسّاً الى جو المرّيخ أو سطحه من قبل أميركا و روسيا و الإتحاد الأورپي والهند. ولأهميّة الموضوع ولحدسنا العلمي بأنّ العام 2019 سيجيء بالظواهر الأرضية والمعلومات الفضائيّة عن المرّيخ، سنورد في مقالات متتالية المستجدّات حال توفّرها من مصادر علمية موثوقة وهذا هو أوّلها. ومن المهم أن نذكر بأنّ هذا العام قد بدأ بإنجاز فضائي ضمن برنامج ناسا المسمّى (الآفاق الجديدة) وهو وصول أحد المسابير الذي يعمل بالطاقة النووية الى موقع قرب أحد الكويكبات في الكون يبعد مسافة 6,4 مليار كيلومتراً وإرساله إشارة من هناك يوم 2019/1/1 إستغرقت عدّة دقائق للوصول الى المراصد الأرضية. ومن جهة أخرى، يستمر مسبار وكالة ناسا الفضائية (إنسايت) في إرسال الصور والمعلومات عن كوكب المرّيخ منذ أن حطّ هناك يوم 2018/11/26.

فبعد إرساله تسجيلاً لصوت رياح في جو المنطقة التي تحيط به، رصد جسمين غريبين هناك أحدهما بلون داكن قريب منه، والآخر في الأفق ويبعد مسافة 800 متر تقريباً. ومن المبكّر الحديث عن هذين الجسمين بدلالة الشكل الخارجي فقط مالم يتم تحليل مكوّناتهما الصخرية أو ماموجود تحتهما وهي إحدى المهام الأساسية للمسبار لدراسة تراكيب تحت سطح المرّيخ. إنّ الكاميرا الموجودة في هذا المسبار مشابهة لتلك التي أُستخدمت في المركبة (ڤايكنگ) عام 1976 وهي تؤدي الغرض على الرغم من أن الغايات الرئيسيّة هنا هي الحفر وسماع الصوات. وبما يتعلّق بالصوت، فهذه أوّل مرّة يُسمع بها صوت الريح في الفضاء ومن سطح المرّيخ بعد إن فشلت محاولتان من قبل في تجارب سابقة لوكالة ناسا في تحقيق ذلك بالتقانات المستخدمة. لقد وُضع مايكروفون في سطح المسبار وبتقنية تغيير التردد نحو المدى الذي تسمعه الأذن البشرية. وحسبما نشرته ناسا فإن سرعة الرياح التي سُمِع تسجيل لصوتها في الأول من كانون الأول 2018 تراوحت بين (16-24) كيلومتر/ساعة متجهة نحو الجنوب الشرقي للكوكب. لقد قامت وكالة ناسا بتحليل القياسات الخاصة بمناخ وطفس المرّيخ والتي نفّذتها المركبة (مارينر 4) في عام 1965 وبعدها توالت قياسات أخرى في الأعوام اللاحقة ونذكر منها 1976 و 2008 وما بينها وما بعدها. وكغيره من الكواكب، فإنّ درجة الحرارة تتغيّر على مدار فصول السنة وفي المناطق المختلفة منه كالقطبين وخط الإستواء هناك. وبإستخدام التقنيات الطيفية محمولة على مجسّات فضائيّة متعددة لقياس درجة الحرارة، فقد أوردت ناسا العديد من النتائج في سنين متباعدة ومواقع جغرافية على سطح الكوكب ومنها بوحدات درجة مئوية (سيليزيّة): (17-107) تحت الصفر في القطبين27). حرارة تربة- تخمين) وكذلك (جو المرّيخ في الصيف) 35 (مسجّلة للهواء – أثناء النهار أيضاً) وهناك اكثير من الأرقام، وننتظر من المسبار (إنسايت) المزيد عن درجة حرارة التربة تحت السطح هناك. ومن المعلومات الأخرى المتوفّرة عن الكوكب والتي نوردها كمعطيات لمعلومات أخرى ربّما تضاف إليها تباعاً وعن طريق المسبار (إنسايت). الغاز الأكثر نسبة في جو المرّيخ، كما أشار مقالنا السابق، هو غاز ثنائي أوكسيد الكربون تحت ضغط (4-6) ملّمتر زئبق(أقل بكثير من الضغط الجوّي على سطح الأرض بمقدار 130-190 مرّة ). وكذلك فلا يوجد مطر في المرّيخ وإنّما ريح وغبار بشكل مستمر. تظهر قدرة الريح وتأثيرها في عوامل التعرية وتشكيل الصخور وظهور السطوح هناك بأشكال وألوان داكنة متأثّرة بقدرة الريح. يتمكن المسبار إنسايت الذي يحمل ألواحاً شمسيّة لتغذية الطاقة الكهربائية أن يخترق أرض المرّيخ الى عمق خمسة أمتار تقريباً بواسطة المجس الجيولوجي المحمول فيه. ودخول هذا العمق، يعني دراسة تراكيب الأرض هناك والتعرّف على طبيعتها وفيما لو كانت هناك حياة أو حدوث هزّات مرّيخيّة وتغيرات في أرضه. ويُعتقد أنّ معظم مكوّنات أرض المرّيخ هي معادن ومنها رماد وغبار تحوّل مع الزمن وكان أصلاً من مخلّفات البراكين التي تشير الدلائل الى وقوعها هناك في العصور الماضية بشكل دوري والتي توضّح مراحل نشوء الكوكب. ومن المعلومات المتوفّرة أن رماداً مشابهاً يمكن أن يكون في أماكن قليلة على سطح أرضنا في هاواي ونيوزيلندا وآيسلندا. وزن الأجسام على سطح المرّيخ يعادل 40 بالمائة من وزنها على سطح الأرض وهذه ناتجة عن نسبة قيمة تعجيل الجاذبية.

– من المتوقّع أن تتجمّع معلومات كثيرة للتحليل في شهر آذار(مارس) القادم، وبالتأكيد فإنّ الإستنتاجات ستكون أعمق وأكمل وأشمل عند إرسال مركبة مأهولة الى المرّيخ لتعيش الخلايا البشريّة والأحاسيس معاً هناك بظروف مرّيخيّة ملائمة!

سطور الختام:

قول لرائد الفضاء الأمريكي المعروف نيل آرمسترونغ:

(.. خطوة صغيرة مشاها رجل، هي قفزة عملاقة للبشر ية..)!

وتقول رائدة الفضاء الأمريكيّة سالي رايد:

(..النجوم لا تبدو أكبر، بل أكثر سطوعاً..)