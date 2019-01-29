مريم‭ ‬حسين‭ ‬فرعونية‭ ‬تحت‭ ‬ظلال‭ ‬الاهرام‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان

سافرت‭ ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬مؤخرا،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬خاصة‭ ‬الى‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭.‬

والتقطت‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬تصوير‭ ‬وسط‭ ‬الأهرامات،‭ ‬بعدسة‭ ‬المصور‭ ‬كريم‭ ‬ماهر،‭ ‬وتألقت‭ ‬بالزي‭ ‬الفرعوني‭ ‬المميز،‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬إسلام‭ ‬متولي‭. ‬مريم‭ ‬أكملت‭ ‬إطلالتها‭ ‬بمكياج‭ ‬فرعوني‭ ‬قوي،‭ ‬بلمسات‭ ‬الماكيير‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرازق،‭ ‬مع‭ ‬قصة‭ ‬شعر‭ ‬الراستا،‭ ‬التي‭ ‬منحتها‭ ‬اللوك‭ ‬الفرعوني،‭ ‬بأنامل‭ ‬رافيلو‭ ‬توما‭.‬

الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬شاركت‭ ‬جمهورها‭ ‬بمجموعة‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬الجلسة،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“انستجرام”،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬حبها‭ ‬الشديد‭ ‬لمصر،‭ ‬بقولها:‭ ‬“هنا‭ ‬مصر‭ ‬أم‭ ‬الدنيا‭ ‬#مصر#القاهرة”‭.‬

مريم‭ ‬كشفت‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬أمنيتها‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬إحدى‭ ‬ملكات‭ ‬الفراعنة،‭ ‬مثل‭ ‬الملكة‭ ‬كليوبترا،‭ ‬والملكة‭ ‬نفرتيتي،‭ ‬حيث‭ ‬كتبت:‭ ‬“شنو‭ ‬كان‭ ‬حلم‭ ‬حياتي‭ ‬اني‭ ‬ألعب‭ ‬دور‭ ‬كليوباترا‭ ‬#نڤرتيتي‭ ‬#مصر”‭. ‬وكانت‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬قد‭ ‬خضعت‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وشاركت‭ ‬جمهورها‭ ‬بمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لها،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيه‭ ‬راقدة‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬المستشفى‭.‬

وتساءل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جمهور‭ ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬خضعت‭ ‬لعملية‭ ‬تجميل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬مريم‭ ‬للخروج‭ ‬عن‭ ‬صمتها‭ ‬لتنفي‭ ‬إجرائها‭ ‬عملية‭ ‬تجميل‭ ‬في‭ ‬وجهها‭ ‬أو‭ ‬جسمها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬ازالت‭ ‬حصوة‭ ‬من‭ ‬المرارة‭.‬

بدورها‭ ‬مريم‭ ‬طمأنت‭ ‬جمهورها‭ ‬على‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬تمت‭ ‬بنجاح‭ ‬وحالتها‭ ‬الصحية‭ ‬جيدة،‭ ‬ووجهت‭ ‬الشكر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬سأل‭ ‬عنها‭.‬