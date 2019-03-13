تفكيك عصابة تتاجر بالمخدرات وقضايا الشرف في الموصل

مرور كردستان يمنع الموظفين من العمل بمهنة سواق الأجرة

اربيل- فريد حسن

بغداد – فائز جواد

أصدرت وزارة الداخلية في اقليم كردستان قراراً مرورياً يشمل محافظات الإقليم. وجاء في كتاب للوزارة الى جميع الجهات في الاقليم (تطبيق تعليمات الوزارة بمنع عمل الموظفين الحكوميين من العمل كسواق سيارات الأجرة)، واضاف ان (قرار المنع يشمل قوات الداخلية والآسايش والبيشمركة والموظفين المدنيين من الدرجة الاولى وحتى السادسة لملء القائمة الخاصة والتعهد بعدم العمل كسواق سيارات الأجرة)، لافتا الى ان (تطبيق القرار سيكون من شهر حزيران المقبل وانه خير الموظفين الذي يمتلكون سيارات اجرة ببيعها او تغيير لونها مع الاعفاء من الضريبة). وفي بغداد أصدرت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية حكمين بالإعدام لمدانين اثنين عن جريمة الاشتراك بحادث خطف السفير المصري السابق.وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة الاولى للمحكمة نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بحادثة خطف السفير المصري السابق في منطقة نفق الشرطة واقتياده الى منطقة العامرية ومن ثم الى مدينة الفلوجة)، وأضاف أن (المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحقهم)، مبينا ان (الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 421/ج/و/د من قانون العقـــــــــــوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل). وقضت محكمة جنايات محافظة ذي قار ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي عن جريمة قتل ثلاثة مواطنين بدوافع إرهابية في الأنبار.واوضح البيان ان (الهيئة الاولى للمحكمة نظرت قضية مدان اقدم على خطف ثلاثة مواطنين ومن ثم قتلهم في مدينة حديثة بالأنبار)، وتابع أن (الاحكام الثلاثة بحق المدان صدرت وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهـــــــــــاب رقم 13 لسنة 2005).

وأعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك عصابة مؤلفة من خمسة رجال وأربعة نساء يتاجرون بالمخدرات وحبوب الهلوسة وأمور مخلة بالشرف في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وقال بيان للوزارة امس ان (مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة القت القبض على عصابة مكونة من تسعة متهمين خمسة رجال وأربعة نساء يمتهنون بيع وتعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة وأمور مخلة بالشرف وكذلك الاتجار بالبشر)، واضاف ان (عملية القبض تمت استناداً لمعلومات جهاز الأمن الوطني وبالجرم المشهود حيث وجدت فتاة من اهالي بغداد بحوزتهم فضـــــــــلا عن 88 حبة مخدرة ومسدس)، واشار الى أن (العملية تمت بعد تشكيل فريق فني مشترك وقد تمت إحالتهم للقضاء لأكمال أوراقهم التحقيقية).وضبطت هيئة الكمارك طردا يحتوي على مواد مخدرة في كمرك الشحن الجوي ببغداد. وقال بيان امس ان (كمارك الشحن الجوي أحبطت محاولة لتهريب طرد يحتوي على مواد مخدرة بالتعاون مع جهاز المخابرات والأمن الوطن وشعبة مكافحة المخدرات)، واشار الى (إحالة الطرد الى الجهات المختصة لإتخاذ الأجراءات القانونية وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة). وفي محافظة السليمانية ، اعتقلت القوات الامنية سبعة اشخاص واستدعاء سبعة اخرين للافادة باقوالهم بشأن حادثة سرقة رواتب موظفي مستشفى شار بالمحافظة.وقال مدير شرطة المحافظة آسور شيخ طه في تصريح امس انه (وبعد جمع المعلومات بالتعاون مع قوات الاسايش ومكافحة الارهاب تمكنت القوات الامنية من اعتقال المتهمين بسرقة رواتب المستشفى)، لافتا الى (اعتقال سبعة اشخاص بتهمة ارتكاب جريمة السرقة وسبعة اخرين تم استدعاؤهم للافادة باقوالهم للحصول على معلومات أكثر عن الحادث)، وأكد شيخ طه ان (المبلغ المسروق سيتم نقله الى المستشفى). وكان مصدر قد أفاد امس الاول بسرقة رواتب موظفي المستشفى والبالغة مليار دينار، فيما استنفرت القوات الامنية في المحافظة واجرت عمليات تفتيش بحثا عن المتورطين.