الصحة تناقش إستعداداتها لندوة الحد من وفيات الأمهات

مرور النجف: وصول لوحات تسجيل المركبات

النجف – سعدون الجابري

أعلنت مديرية مرور محافظة النجف عن وصول لوحات التسجيل الخصوصي للمركبات، وقال العميد علي كوكس الحسناوي مدير مرور النجف لـ (الزمان) امس (بعد إكمال إجراءات التسليم والاستلام في مستودع المجمع الوطني لتسجيل المركبات، باشرت كوادرنا بطباعة اللوحات وفق آلية تضمن حقوق المواطنين المستحقين وحسب تأريخ وصل الإستلام) وأضاف (إن اللوحات المتوفرة ستغطي احتياجات المواطنين المستحقة إلى غاية وصولات الاستلام المؤرخة في 30 آب الماضي) مؤكداً أن (الملاكات الفنية والإدارية من ضباط ومنتسبي مجمع تسجيل المركبات يبذلون جهوداً مضاعفة باستثمار أيام تعطيل الدوام لإنجاز جميع اللوحات التي سيتم الإعلان عن موعد تسليمها للمواطنين حال اكتمال إجراءات الطباعة في وقت لاحق).

ورقة عمل

وعقد في قسم الصحة لعامة والرعية الصحية الاولية اجتماع طاريء لمدراء قطاعات الرعاية الصحية الاولية في المحافظة بحضور مدير قسم الرعاية الصحية الاولية بشر رؤوف كمونة، وقالت مدير شعبة السياسات والنظم الصحية ومسؤولة رعاية الام والطفل في القسم رفاه ياسين في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع كرس لمناقشة ورقة العمل الموحدة التي سيتم تقديمها عن الرعاية الصحية الاولية الى الندوة العلمية الموسعة التي ستقام يوم 23/ شباط الجاري بالتعاون مع كل من كليتي الطب والتمريض في جامعة الكوفة وماينبغي ان تتضمنه هذه الورقة من رؤية علمية وعملية تصب في الهدف الاساس المرجو من عقد الندوة)، مبينة ان (ما ميز الاجتماع ان حصري بالرعاية الصحية الاولية وهي من اولويات عمل المراكز الصحية بل ان عملها يصل الى نحو 75 بالمئة من عمل المراكز الصحية كما ان عملها يدخل في جميع البرامج التي تنفذها لمراكز الصحية مضيفة استعرضت امام الحاضرين اللجان التي تم تشكليها والمواضيع التي ستتم مناقشتها) مشددة على ان (احد اهداف الندوة هو تركيز اهتمام المجتمع والجهات الساندة خارج الدائرة من عائلةو جهات تشريعية وتنفيذية الى خدمات الرعاية التوليدية وايلاءها الاهتمام الذي تستحق مع متابعة دور الجهات الصحية وتفعيل غير المفعل) مؤكدة ان (كل المشاركين سوف يكونون مسؤولين عن متابعة التوصيات التي تصدر عن الندوة). وطالب النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، وزارة الإعمار والاسكان والبلديات بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بحي الوفاء في المحافظة. واشار الكرعاوي في بيان امس الى، ان (هذه التخصيصات ستحل الكثير من المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة واهمها اكمال اكساء شوارع حي الوفاء وباقي المشاريع الخدمية المتوقفة الاخرى في عموم المحافظة). وأكد (سعي الحكومة المحلية بإنجاز كافة المشاريع الخدمية في المحافظة خلال هذا العام).

اجتماع خاص

من جهة اخرى خلال ترؤسه الاجتماع الخاص بالملف الزراعي في محافظة النجف ناقش النائب الاول للمحافظ ورئيس المجلس الزراعي الاعلى هاشم الكرعاوي مع مدير الزراعة ومدير الموارد المائية ورئيس الجمعيات الفلاحية وممثلي الدوائر ذات العلاقة اهم المحاور الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب اضافة الى تأمين مستحقات الفلاحين . واكد الكرعاوي (ضرورة اكمال كافة الاستعدادات لأستلام محصول الحنطة وادخال جميع المساحات المزروعة في المحافظة بالخطة الزراعية لهذا العام مع اكمال ورقة التسويق قبل شهر من بدايته). موجهاً (بفتح جميع مراكز تسلم التسويق في المحافظة ووضع خطط مدروسة لتخفيف الزخم الذي يحصل سنوياً خلال استلام المحصول من المزارعين). وطالب الكرعاوي (الدوائر المعنية باكمال استعداداتها لزراعة محصول الشلب والضغط على الحكومة المركزية بتوفير المياه الكافية لشمول جميع الاراضي الخاصة بزراعة هذا المحصول). واكد (انه سيتم مفاتحة الحكومة المركزية لغرض تامين مستحقات الفلاحين والمزارعين وعدم تاخيرها بعد الاستلام المحاصيل منهم). مشيراً الى لقائه القريب مع وزيري الزراعة والموارد المائيه انه سيتم استحصال الموافقات اللازمة بتزويد المحافظة بنسب المياه الكافية وحل المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الفلاحين للنهوض بالواقع الزراعي في المحافظة.

و قامت الملاكات الهندسية والفنية العاملة في مركز صيانة الشبكات الجنوبية التابع لمديرية ماء النجف باصلاح عدد من الكسورات الحاصلة على شبكة ماء الاسالة وبواقع 13 كسراً توزعت على مختلف الاحياء الجنوبية شملت احياء( الفرات والعداله والإسكان والأمير والحي الصناعي ،فضلا عن مناطق قرية النور والمدينه القديمه منطقة العمارة)، وقال بيان تلقته (الزمان) ان (ملاكاتنا في الصيانة الجنوبية استنفرت جهودها لمعالجة تلك الانابيب وإعادتها للعمل وخدمة المواطنين الكرام في المناطق المذكورة. ومازال العمل مستمرا بمد خط جديد للماء قطر 800 ملم من مجمع جنوب النجف الى ناحية الرضوية ليغذي بذلك الناحية وينهي معاناة المواطنين من شح الماء.