مركز فرنسي في الإمارات لتطوير الصواريخ واستثمارات بنوكها لمستوى قياسي

ابوظبي (أ ف ب) – افتتحت شركة «إم بي دي إيه» الفرنسية للصناعات الدفاعية مركزاً لهندسة الصواريخ في الإمارات وذلك بهدف تعزيز الشراكة وإنشاء «أساس متين» للتطوير المشترك لأنظمة الصواريخ.
ويركز هذا التعاون بشكل أساسي على توفير أنظمة صاروخية «بمستوى أداء متفوّق»، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الجمعة. كما يسعى للاستفادة من «القدرات المحلية لقطاع الصناعات الدفاعية بالدولة وتعزيزها من خلال تصنيع صواريخ إماراتية الصنع بمواصفات عالمية». ويعد مركز هندسة الصواريخ الأول من نوعه لمجموعة «إم بي دي إيه» خارج أسواق أوروبا، وهو يعمل من خلال فريق عمل مشترك من المهندسين المحليين والفرنسيين. فيما تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات 548 مليار درهم (150 مليار دولار) في نهاية آذار/مارس الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 16% لتصل إلى 548,5 مليار درهم في نهاية آذار/مارس الماضي، بزيادة تعادل 75،8 مليار درهم، مقابل نحو 472,7 مليار درهم في آذار/مارس 2022. وبحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1,3% مقابل 541,4 مليار درهم في شباط/فبراير الماضي، بزيادة تعادل 7,1 مليارات درهم خلال شهر واحد.
ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير «سندات الدين» على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 45,6% مع بلوغها 250,1 مليار درهم في نهاية آذار/مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0,5% مقارنة بنحو 248,9 مليار درهم في شباط/فبراير الماضي.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11,9 مليار درهم في نهاية آذار/مارس الماضي.