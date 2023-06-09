مركز فرنسي في الإمارات لتطوير الصواريخ واستثمارات بنوكها لمستوى قياسي

ابوظبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬افتتحت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إم‭ ‬بي‭ ‬دي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬للصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬مركزاً‭ ‬لهندسة‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬وإنشاء‭ ‬‮«‬أساس‭ ‬متين‮»‬‭ ‬للتطوير‭ ‬المشترك‭ ‬لأنظمة‭ ‬الصواريخ‭.‬

ويركز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أنظمة‭ ‬صاروخية‭ ‬‮«‬بمستوى‭ ‬أداء‭ ‬متفوّق‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬الجمعة‭. ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬‮«‬القدرات‭ ‬المحلية‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬بالدولة‭ ‬وتعزيزها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصنيع‭ ‬صواريخ‭ ‬إماراتية‭ ‬الصنع‭ ‬بمواصفات‭ ‬عالمية‮»‬‭. ‬ويعد‭ ‬مركز‭ ‬هندسة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬إم‭ ‬بي‭ ‬دي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬أسواق‭ ‬أوروبا،‭ ‬وهو‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬المحليين‭ ‬والفرنسيين‭. ‬فيما‭ ‬تجاوزت‭ ‬استثمارات‭ ‬البنوك‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬548‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬150‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬محققة‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬مصرف‭ ‬الإمارات‭ ‬المركزي‭. ‬وأظهرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المؤشرات‭ ‬المصرفية‭ ‬ارتفاع‭ ‬استثمارات‭ ‬البنوك‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬16‭%‬‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬548‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬تعادل‭ ‬75،8‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬مقابل‭ ‬نحو‭ ‬472‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022‭. ‬وبحسب‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬فقد‭ ‬زادت‭ ‬استثمارات‭ ‬البنوك‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬شهري‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭,‬3‭%‬‭ ‬مقابل‭ ‬541‭,‬4‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬تعادل‭ ‬7‭,‬1‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭.‬

ووفق‭ ‬إحصائيات‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬استحوذت‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ديونا‭ ‬على‭ ‬الغير‭ ‬‮«‬سندات‭ ‬الدين‮»‬‭ ‬على‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬استثمارات‭ ‬البنوك‭ ‬بنحو‭ ‬45‭,‬6‭%‬‭ ‬مع‭ ‬بلوغها‭ ‬250‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬شهري‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭,‬5‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬248‭,‬9‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭.‬

ووصلت‭ ‬استثمارات‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬الأسهم‭ ‬إلى‭ ‬11‭,‬9‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬