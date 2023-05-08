صحة ديالى تعلن إحصائية مرعبة لعدد ضحايا حوادث السير

مركز جراحة القلب يجري 8 آلاف تداخل قسطاري و جراحي سنوياً

النجف – سعدون الجابري

ديالى ـــ سلام الشمري

اعلنت دائرة صحة ديالى ، إحصائية يومية مقلقة بشأن عدد ضحايا حوادث السير، مبينة ان اغلب أسباب الحوادث جاءت بسبب استخدام الهاتف.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ ( الزمان ) أمس، ان ( معدلات سقوط الضحايا لحوادث السير سجلت ارقاما استثنائية خلال ايار الجاري بحصيلة هي الاعلى بعد 2003 حيث تجاوزت مصرع واصابة 20 شخصا يوميا في ارقام مثيرة للقلق).

حوادث سير

واضاف العزاوي، ان (5 اسباب رئيسية لحوادث السير في ديالى ابرزها عدم المبالاة لأنظمة السير في القيادة واللهو بالموبايل والسرعة والتجاوز الخاطئ ) ، لافتا الى ان ( ردهات الطوارئ في بعقوبة وبقية مستشفيات ديالى تتعرض الى ضغط غير مسبوق بسبب حوادث السير ).

واشار الى ان ( حوادث السير تدفع طواقم الطوارئ للاستنفار على مدار الساعة من اجل احتواء الحالات المصابة وتقديم العلاجات الضرورية ).

الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم محافظة ديالى ياسر بـــــــدر ، لــ ( الزمــــــان ) ، ان ( رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، وبعد التوجيهات الصادرة منه فقد تم وضع خطة من قبل قيادة الشرطة في المحافظة ومديرية الدفاع المدني مع بدء موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير لحماية المحاصيل من الحرائق ).

وأضاف بدر ، أن ( الخطة تتضمن نشر دوريات وعجلات لتأمين الحقول الزراعية في المناطق الزراعية، ونشر سيارات الإطفاء في هذه المناطق، فضلا عن وجود حملات توعية وإرشادية للمزارعين، لتوفير مستلزمات السلامة والأمان والإطفاء وتجنب مسببات الحريق في الحقول الزراعية ).وقال مدير مركز النجف لجراحة القلب و التداخل القسطاري خالد عنبر ، أن المركز يجري سنوياً أكثر من ثمانية آلاف تداخل جراحي ، الكثير منها يجرى في المركز النجفي دون المراكز الأخرى .

امتلاك خبرات

و بين عنبر في تصريح أمس ان (مركز النجف لجراحة القلب و التداخل القسطاري سجل أكثر من 8000 تداخل قسطاري و جراحي سنوياً ، البعض منها يجرى فقط في مركزنا). مشيراً إلى أن (ملاكات المركز بما تمتلكه من خبرات و مهارات مدعومة من وزارة الصحة ، تحقق هذه الأرقام الكبيرة بالرغم من البنى التحتية للمركز التي بدأت تتوسع يوماً بعد أخر ، لإستيعاب الزيادة الكبيرة في عديد المراجعين من كل مدن بلدنا الحبيب). لافتاً إلى أن (الخدمات الإستشارية تجاوزت حاجز الـ 14000 الف و تقدم مجاناً للمرضى ، مع حزمة كبيرة من الفحوصات السريرية و المختبرية و الإشعاعية ، تستقبل معظم الحالات الوافدة للمركز ، الذي يعمل بنظام الإحالة .. و باشر بتطبيق الحوكمة الألكترونية منذ أكثر من سنتين ، و ساهم بتخفيف الأعباء على المرضى الذين وجدوا في المركز ضالتهم الصحية ، لتغنيهم عن حلول الخارج). مشيراً الى انه (يعد مركز النجف من المراكز المتطورة في خدماتها و جودتها ، و ينفرد بتوفير خدمات نوعية للمرضى الذين يتعذر إجراء تداخل جراحي أو قسطاري لمعالجة مشاكلهم الصحية و التأهيل القلبي ، الذي حقق نتائج مبهرة ساهمت في مضاعفة كفاءة عضلة القلب للعشرات من المرضى ، لينعموا بعافية إفتقدوها لعدة سنيين و وجدوها في المركز).