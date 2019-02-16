إنجازات طبية تتحدى الصعوبات

مركز النجف لجراحة القلب الأول من نوعه في العراق

بغداد – طارق النجار

اتصل بي هاتفيآ صديق من مدينة النجف كانت في نفسه حاجة ملحة , بشأن احد اقربائه يعاني من ازمة قلبية يروم مراجعة الدكتور خالد عنبر .. فأثرت الاتصال به لتحديد موعد معاينته وتشخيص حالته المرضية . يوم الاحد القادم ..

فنازعتني الرغبة الملحة في الكتابة عن ما آلت اليه ظروف المركز المستجدة وما قام به الدكتور خالد عنبر مدير مركز النجف لجراحة القلب والتداخل القسطاري من نشاط متميز من عمليات شائكة ومعقدة لمرضى يعانون من آلام مبرحه

فرد الدكتور خالد قائلآ ضرورة تصفح موقع المركز للوصول الى مبتغاك في المعلومة التي تروم معرفتها . وشعرت بمآثر ومناقب هذا الشخصية الاثيرة والكارزماتية

وقصدت في زيارتي هذه الدكتور خالد عنبر ذا القلب الرؤوم الذي يحتضن الكثير من ابناء جلدته وهو ثروة علمية ومحط انظار المعلولين والحافل بالكثير من الانجازات العلمية واسوة حسنة لهذا البلد حين ساءت احواله امنيآ وعكرته الفواجع , كان من الذين نأوا بأنفسهم عن العراق وهاجر مع بعض الاطباء المشهود لهم بالحسنة الطيبة في التعامل مع مراجعيهم والنبة الصالحة لبلد مثل العراق كطالب مجول واحمد ورافد وغيرهم فلم اجد لهم أثرآ يقتفى وغابوا عن المشهد العراق بلمح البصر من امام ناظري متوارين في الغربة والهجرة القسرية . فذرفت على غيابهم وفراقهم دمعآ سخيآ كنت فيها منزعجآ أيما انزعاج على ماتركوه من اثر في الفراق لصحبتنا والبلد , رغم المشاق التي كنت أعاينها مخذولآ بالقسوة والالام متعبآ مكسور الفؤاد .

غياب طويل

وعندما شعر بحاجة بلده اليه بعد غياب طويل . مالبث ان اذعن للواقع المرير واضطر للعودة الى وطنه الام ملتحقآ في مركز النجف لجراحة القلب والتداخل القسطاري وجد نفسه فيه مبتغاه في البحث عن السبيل لأنتشال المرضى من محنتهم بعد ان تلمس اوجاعهم وعذاباتهم ومعاناتهم يبتغي تحقيق حاجات الناس من عوز يجد فيها لذة وفرصة سانحة وسرورآ يمتلآن قلبه .

وحصل المركز في عهده على المركز الاول بين مجموعة المراكز المتخصصه بجراحة القلب من دول منطقه الشرق الاوسط المشاركة في المؤتمر الطبي المنعقد في تركيا مدينه اسطنبول .

وقال مدير مركز النجف لامراض القلب والتداخل القسطاري الدكتور خالد ابراهيم عنبر . تم عرض احدى الحالات المرضية التي قام بأجرائها في المركز. لمريض يبلغ الثانية والثمانين من العمر . كان يعاني ذبحة قلبية غير مستقرة يصاحبها ارتفاع في ضغط الدم اضافة الى اصابته بداء السكري المصاحب بضعف عضله القلب .

وأوضاف عنبر انه بعد اجراء عملية القسطرة للمريض من خلال اليدين تبين لاحقآ بأنه يعاني تكلسات شديدة في الشرايين التاجية وخاصة الشريان الجذع الايسر الرئيسي الذي يقوم بتزويد نحو 70% من عضله القلب بالدم وكان التكلس والتضيق شبه تام 99% .. وهذا يتطلب حفار ماسي يقوم بحفر التكلسات الشديدة وهذا ماتم القيام به فعلآ عن طريق اليد اليسرى مع اسناد عضلة القلب بواسطة البالون بمب (( I A B P)) الذي تم وضعه عن طريق اليد اليمنى ..

وأوضح عنبر ان الطريقة التي اجريت بها العملية نالت اعجاب أطباء القلب المشاركين من دول منطقه الشرق الاوسط في مؤتمر اسطنبول في ضوء عرض احدى الحالات المرضية , حصل مركزنا على درجة كاملة في التقييم العلمي وعلى المركز الاول بين مراكز امراض القلب والتداخل القسطاري في منطقه الشرق الاوسط ..

وأشار عنبر الى ان مركز النجف لجراحة القلب والتداخل القسطاري شهد زراعة اكثر من (( 20)) صمام أبهر لمرضى يعانون من ضيق شديد في الصمام .

واكد ان زراعة الصمام بطريقه القسطرة من دون تداخل جراحي متجاوزة الاخطار المحدقة بالمريض والاعراض ذات الأثر الجانبي للعملية التي كانت سابقآ تجري بطريقة فتح الصدر وتحت التخدير العام .

وان زراعة الصمام الابهر بالتداخل القسطاري تجري لاول مرة في العراق وبنجاح اكثر من (( 95 %)).

وقال عنبر ان هؤلاء المرضى لايمكن علاجهم بالجراحة , كونها تشكل خطرآ عاليآ جدآ للمريض .. كما ان ترك المريض بدون علاج فيه خطورة كبيرة عليه وتزيد من احتمال الوفيات بنسبة كبيرة الى اكثر من (( 50%)) موضحآ بأن الزراعة تمت بتقنية عاليه وبدون جراحة وتخدير عام وعن طريق التداخل القسطاري وأستغرق اجراؤها ساعة واحد .

واضاف عنبر ,, ان هذا النوع من العمليات سابقآ كانت تجري من خلال فتح الصدر وتحت التخدير العام . ويحتاج المريض الى أنعاش مركز يمتد الى أربعة أو خمسة ايام بعد العملية وقد يتعرض المريض فيها الى الوفاة بنسبة كبيرة جدآ .. وفي السنوات الأخيرة اصبح تبديل الصمام بطريقة القسطرة يكون فيها المريض تحت التخدير الموضعي البسيط وان العملية وفقآ للتقنية الحديثه تنجز في أقل من ساعة بينما تستمر العملية مالايقل عن اربع ساعات بالطريقة التقليدية والقديمة .

مبالغ مترتبة

وقد قام مركز النجف لجراحة القلب والتداخل القسطاري بأجراء خمس عمليات بهذه الطريقة التي تعد انجازآ عظيمآ للدكتور عنبر والمركز وان المبالغ المترتبة على اجراء مثل هذه العمليات في خارج القطر عالية جدآ تصل الى 40 مليون دينار أو أكثر متتحمل نفقاتها الدولة أو المريض وقد لايستطيع البعض أن يتحمل هذه النفقات العالية لضعف الحال وعدم امكانية توفير مثل هكذا مبلغ.وان هذه العمليات تمثل قفزة نوعية في التطور العلمي والطبي الذي شهدته محافظة النجف الاشرف ومركزها الذي يعد من المراكز المهمة في اختصاصات القلب . علمآ بأن المركز يقوم بأجــــراء اكثـــــر من (( 20)) عملية قسطرة يوميآ .

وأشار مدير المركز (( عنبر )) بأن المركز شهد أجراء واحدة من العمليات المعقدة في التداخل القسطاري تم اجراؤها لاول مرة في العراق . لفتح انسداد كلي ومزمن في الشريان التاجي الأيمن عن الطريق العكسي من الشريان النازل الأيسر .

واضاف عنبر .. ان الطرق التقليدية لم تنجح في هذه الحالة . مما ادى الى اجرائها عن تداخل جراحي لاجراء عملية القلب المفتوح الا اننا وبتوفيق من الله نجحنا في أجراء القسطرة بالطريق العكسي لتجنب أجراء العملية مما وفر للمريض الكثير من المضاعفات .

ومن العمليات النوعيه والمتميزه التي شهدها المركز اوضـــح عنبر ان مريضاً عمره 81 سنة يشكو من توسع الشريان الابهر البطني وهذا المرض يصيب كبار السن ويحتاج الى تداخل جراحي يتضمن فتح البطن وان اجراء مثل هكذا عملية يترتب عليها مضاعفات جمة قد لايقوى المريض على تحملها لكونها محفوفة بالمخاطر ونسبة الوفاة فيها عالية جدآ . ومن خلال عمليه يطلق عليها (( أم الدم )) بسد الشريان الابهر المتورم الذي كان معرضآ للأنفجار في أي لحظة تعرض المريض للوفاة .. واكد الدكتور ان العملية المعقدة تتميز عن سابقاتها كونها تتم بتقنيه الطرح الرقمي ((DSA)) وانها اكثر تعقيدآ من العمليات المماثلة التي اجراها المركز منذ سنوات موضحآ بأن مدخل

((أم الدم)) كان عريضآ ويحتاج المريض الى تداخل جراحي وتمت بنجاح مشيدآ بجهود كادر مركز النجف لامراض القلب والتداخل القسطاري الذي يتميز بالمثابرة والتضحية مشيرآ بأن المركز قد أنجز خلال العام الماضي ((6000)) عملية تداخل قسطاري مع العديد من التدخلات الجراحية الدقيقه وكان آخرها رفع ورم يبلغ حجمه (( 10,5 سم )) من الأذين الايسر لشاب في 24 من العمر.

وأوضح عنبر ان عملية (( أم الدم )) تعتبر الاولى من نوعها في العراق حالت دون انفجار الشريان واسهمت في انقاذ حياة المريض .وقال الدكتور خالد ابراهيم عنبر / مدير مركز النجف لامراض القلب والتداخل القسطاري في مدينه الصدر الطبية في ختام حديثه لقد شهد المركز في الآونة الأخيرة اجراء عملية معقدة لأول مرة في العراق كمثيلاته السابقة لمريضة تعاني من توسع موضعي في الشريان الدماغي بطريقة القسطرة والكويل .

تكاليف سفر

وان هذه العملية تجري في كثيرا ما خارج القطر قد لايستطيع المواطن العادي من تغطية نفقات سفره وكلفه العملــــــــية واضاف عنبر بأن المركـــــــز اجــــــــــرى ((500 حالة )) قسطرة تشخيصية وعلاجية للشرايين السباتيه الدماغية الخارجيه والداخلية ، وغلق الناسور الوعائـــــي في الشـــرايين الدماغية خلال السنوات الثلاثه الماضية والمركز شهد علاج جلطة دماغية حادة بواسطة

(( الاكتلس )) الموضعي والوريدي وهي الاخرى يشهدها العراق لاول مرة . ايضآ كما أجرينا عملية توسيع الشرايين الدماغية بواسطة البالون لمرضى يعانون من الجلطة الدماغية .. ويعد هذا المركز احـــــــد المراكز المتقدمة في الــــــــعراق ومنطــــــــقة الشرق الاوســـــــط من حيـــــــث التخصص التدقيق في امــــــراض القلب والتدريب المعتمــــــــدة من قبــــــــل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .