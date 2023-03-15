الصحة تضع خططاً لإستكمال بناء المستشفيات وتغيير سياسة الأدوية

مركز السكري يستقبل أكثر من ألف مراجع الشهر الماضي

العمارد – علي قاسم الكعبي

كشف مدير المركز السكري والغدد الصم في دائرة صحة ميسان مقدام علي حمزة ، عن استقبال المركز 1035مراجعاً خلال شهر شباط الماضي قدمت لهم كافة الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والتحاليل المختبرية من الهرمونات والسكري التراكمي للمرضى المراجعين وكذلك صرف علاج هرمون النمو للاطفال بلغ 299توزعت 164ذكراً و135 انثى والتداوي لمرضى القدم السكري بلغت 315 مراجع مع فتح 225فايل جديد وبين حمزة كما وتم تنفيذ حملات توعية وتثقيف للمراجعين حول الوقاية من أضرار مرض السكري والية اخذ العلاج)، مشيدا (بجهود المنتسبين في تقديم أفضل الخدمات المرضى المراجعين).

واحصت وزارة الصحة، مشاريع المستشفيات المتلكئة منذ سنوات، واكدت المضي بخطط انجازها ضمن البرنامج الحكومي. وقال المتحدث بإسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة توجهت الى وضع الخطط الخاصة بمشاريع المستشفيات المتلكئة التي توقف عملها منذ اعوام)، مشيراً الى (توقف اكثر من 61 مشروعاً بضمن مشاريع مستشفيات ذات اكثر من 400 سرير اهمها التركية والألمانية والأسترالية، فضلاً عن مشاريع مستشفيات كبيرة بسعة 100 الى 300 سرير، وانشاء مراكز تخصصية صحية).

برنامج حكومي

واوضح ان (الوزارة تعمل على منح الضمان الصحي حسب البرنامج الحكومي، الى جانب دعم المراكز التخصصية وتغيير طرق توفير الادوية والعلاجات للأمراض المزمنة والنادرة والمُعدية، وكذلك دعم مرضى السرطان، استناداً الى توجيهات رئاسة الوزراء). على صعيد متصل، اطلقت النجف فعاليات المعرض الصحي الشامل الدولي بمشاركة 15 دولة و240 شركة طبية اجنبية ومحلية. وقال مدير إعلام معرض النجف الدولي، حيدر الموسوي، في تصريح لـ (الزمان) امس ان المعرض أُقيم برعاية الحكومة المحلية في المحافظة، لعرض المنتجات والتقنيات والتكنولوجيا الطبية والصحية المحلية والعربية والأجنبية المتنوعة بمختلف التخصصات الطبية والصحية)، مبيناً انه (يعد فرصة لتعاون الشركات العربية والأجنبية، وتوفير تقنياتها الطبية في السوق العراقية ومنطقة الفرات الأوسط والنجف، وتحقيق الانفتاح على الأطباء المختصين في المجال الطبي)، من جانبهم، ممثلو الشركات (اشادوا بالتسهيلات التي قدّمتها الحكومة المحلية بالنجف، لإنجاح المعرض بوصفه ملتقاً ثقافياً واجتماعياً وطبياً يخدم الجانب العلمي والعلاجي). الى ذلك، اغلقت نقابة اطباء الاسنان، اكثر من 10 مراكز مخالفة غير رسمية في بغداد خلال شهر شباط الماضي، كاشفة ان اغلب المراكز المُخالفة تضم اطباء غير عراقيين. وذكر نقيب اطباء الاسنان، ابو بكر زياد الراوي في تصريح تابعته (الزمان) ان (النقابة وزعت الفرق التفتيشية بين مناطق بغداد والمحافظات، ورصدت الكثير من الخلافات اهمها افتتاح مراكز صحة وتجميل غير رسمية يعملون بها اطباء غير عراقيين ولامسجلين لدى النقابة او وزارة الصحة)، مشيراً الى (اغلاق اكثر من عشرة مراكز غير رسمية في بغداد خلال شباط الماضي)، وتابع الراوي ان (الحملة ستستمر في المحافظات الاخرى بالتعاون مع الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية).

غلق مراكز

داعياً الجهات الحكومية الى (التحرك لغلق المراكز غير الرسمية وحماية صحة المواطنين، بضمنها المراكز الحكومية).

وطالبت نقابة الصيادلة في ميسان، الحكومة المركزية بمنع تكرار عمليات السطو المسلح على الصيدليات في المحافظة. واوضح بيان امس ان (النقابة استنكرت تكرارعمليات السطو المسلح على الصيدليات في محافظتي ميسان و البصرة خلال الايام الماضية، ووضع حد للتهديد بالسلاح وتعريض حياة الملاكات الطبية والصيدلانيين الى الخطر او الموت، اثناء تأديتهم واجبهم)، وذكر النقيب معتمد حنون ان (شيوع التجاوزات وحالات السرقة المتكررة تشير الى استهداف المنظومة الطبية، مايعد مؤشراً خطيراً على تهديد السلم الاهلي والمجتمعي)، مشدداً على (ملاحقة المؤسسات الأمنية كل من يعتدي على الصيدليات في المدن وحماية الملاكات الصحية، وتأمين البيئة عبر اقرار قانون لحماية الاطباء). من جانب اخر، دشّنت صحة ميسان مركزاً جديداً لفحص المُقبلين على الزواج بعد تأهيله. وقال مدير اعلام صحة ميسان، محمد الكناني لـ (الزمان) ان (المحافظة جهزت اجهزة جديدة في محكمة الاستئناف بالمحافظة لتسهيل الإجراءات بما يقلل النفقات وسسرعة الانجاز)، واضاف ان (وحدة الفحص تحتوي على اجهزة حديثة للكشف المبكر عن الاصابة بأمراض الدم الثلاسيميا عند الأزواج وتأثيرها على الأبناء، وتوفير عدد من الفحوصات الطبية للمُقبلين على الزواج للكشف عن الأمراض المُعدية والوراثية).