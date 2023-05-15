مركز التسوية والتحكيم حدث متميز في تاريخ الرياضة العراقية
بغداد- الزمان
أكدت عضو مركز التسوية والتحكيم الرياضي آرزو محمود، أن افتتاح مركز التسوية الرياضية سيسهم بشكل كبير في حل المشكلات والنزاعات الرياضية بشفافية وحيادية.وقالت محمود في تصريح صحفي إن افتتاح مركز التسوية والتحكيم الرياضي يعتبر حدث مميز في تاريخ الرياضة العراقية لما له من دور كبير في حل المشكلات والنزاعات بكل حيادية وعدالة “، مبينة أن” هذا المركز مستقل ادارياً واصبح بديلاً عن محكمة النزاعات الرياضية.
وأضافت محمود ،أن المركز صدر بموجب قانون أقره مجلس النواب وأعدته لجنة الشباب والرياضة في الدورة الرابعة وشاء الآن أن يتم تنفيذ هذه الخطوة المهمة في سبيل الارتقاء بالواقع الرياضي في العراق، مشيرة إلى أن المركز يسعى إلى حل المشاكل عبر التسوية الودية وإطفاء أي بادرة للنزاعات بين الرياضيين .