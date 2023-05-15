

مركز التسوية والتحكيم‮ ‬حدث متميز‮ ‬في‮ ‬تاريخ الرياضة العراقية

بغداد‮- ‬الزمان

أكدت عضو مركز التسوية والتحكيم الرياضي‮ ‬آرزو محمود،‮ ‬أن افتتاح مركز التسوية الرياضية سيسهم بشكل كبير في‮ ‬حل المشكلات والنزاعات الرياضية بشفافية وحيادية.وقالت محمود في‮ ‬تصريح صحفي‮ ‬إن افتتاح مركز التسوية والتحكيم الرياضي‮ ‬يعتبر حدث مميز في‮ ‬تاريخ الرياضة العراقية لما له من دور كبير في‮ ‬حل المشكلات والنزاعات بكل حيادية وعدالة‮ “‬،‮ ‬مبينة أن‮” ‬هذا المركز مستقل ادارياً‮ ‬واصبح بديلاً‮ ‬عن محكمة النزاعات الرياضية‮.‬

وأضافت محمود‮ ‬،أن المركز صدر بموجب قانون أقره مجلس النواب وأعدته لجنة الشباب والرياضة في‮ ‬الدورة الرابعة وشاء الآن أن‮ ‬يتم تنفيذ هذه الخطوة المهمة في‮ ‬سبيل الارتقاء بالواقع الرياضي‮ ‬في‮ ‬العراق،‮ ‬مشيرة إلى أن المركز‮ ‬يسعى إلى حل المشاكل عبر التسوية الودية وإطفاء أي‮ ‬بادرة للنزاعات بين الرياضيين‮ .‬