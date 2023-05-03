مركز إفرست يحتفي بحسين الأعظمي

بغداد – الزمان

بامسية عراقية جميلة حضر بها الفن والثقافة والرياضة والاعلام ، احتفى مركز افرست للاعلام برائد المقام العراقي حسين الاعظمي ، برحلة ابحر فيها منذ البدايات حتى الى ما آل اليه الوضع الفني الان .. والتفكير بكيفية النهوض به مرة أخرى على سبيل المساهمة باحياء الملفات العراقية عامة وابراز الهوية الثقافية والوجه العراقي الناصع .. كما تطرق الى الموسيقى والمقام والثقافة والفن عامة ..

بعدها شارك بالمحور عدد من الضيوف الذين عبروا عن سعادتهم باستذكار القامات الفنية وضرورة حث الجهات العليا لتبني هذه المقامات .. كما تم الاستماع الى فواصل مقامية رائعة.