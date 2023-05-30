مركز أيفرست يستذكر الراحل عمو بابا

بغداد- الزمان

افتتح النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سمير الموسوي الحفل التأبيني لشيخ المدربين الراحل عمو بابا وذلك بالذكر? الرابع عشرة لرحيله الذي أقامه مركز أيفرست للاعلام.وشهدت القاعة حضوراً واسعاً لأبناء الوسط الرياضي الذين جاءوا ليستذكروا بابا في يوم رحيله.وعلى هامش المناسبة أقام المصور الرياضي قحطان سليم معرضاً للصور الفوتوغرافية وثقّ فيه مراحل حياة شيخ المدربين عمو بابا عبر صور نادرة عرضت بشكل جميل ومنظم داخل القاعة.من جانبه ثمّن النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية سمير الموسوي في كلمة موجزة ألقاها على الحاضرين، ثمّن دور مركز أيفرست لاحتضانه مبادرة رئيس اللجنة الأولمبية، وإستذكاره لرمز كروي عراقي بحجم بابا، كما شكر الموسوي، الحضور لتلبيتهم دعوة الأستاذ رعد حمودي الذي حرص على رعاية إستذكار شيخ المدربين عمو بابا رحمه الله.