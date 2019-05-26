مرض‭ ‬العصر‭.. ‬هل‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬علاج‭ ‬؟ – د.عبد الوهاب الجبوري

ان‭ ‬التهاب‭ ‬المفصل‭ ‬الرثياني‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة‭ ‬وهو‭ ‬يصيب‭ ‬احيانا‭ ‬مفصلا‭ ‬او‭ ‬اكثر‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬حاﻻت‭ ‬اخرى‭ ‬يكون‭ ‬المرض‭ ‬فاعلا‭ ‬وواسع‭ ‬اﻻنتشار‭ ‬،‭ ‬ويظهر‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬اصيبوا‭ ‬بالتهاب‭ ‬المفصل‭ ‬الرثياني‭ ‬استعدادا‭ ‬للمعاناة‭ ‬في‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬،ولكن‭ ‬يظل‭ ‬حوالي‭ ‬65%‭ ‬منهم‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اﻻم‭ ‬في‭ ‬مفاصلهم‭ ‬ومن‭ ‬تورم‭ ‬ونوبات‭ ‬تحدث‭ ‬فجأة‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬يبقى‭ ‬5%‭ ‬منهم‭ ‬شديدي‭ ‬اﻻصابة‭ ‬وعاجزين‭ ‬جسديا‭ …‬

بالرغم‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬المفصل‭ ‬الرثياني‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬عمر‭ ‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬معاناة‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬هي‭ ‬ثﻻثة‭ ‬مرات‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ . ‬وﻻ‭ ‬يعلم‭ ‬احد‭ ‬اسباب‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬الدراسات‭ ‬توحي‭ ‬امكانية‭ ‬وجود‭ ‬عدت‭ ‬عوامل‭ ‬لذلك‭ ….‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬خمج‭ ‬فيروسي‭ ‬او‭ ‬بكتيري‭ ‬احد‭ ‬هذه‭ ‬اﻻسباب‭ .‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬السبب‭ ‬اﻻخر‭ ‬وراثيا‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انك‭ ‬ﻻتقدر‭ ‬ان‭ ‬ترث‭ ‬المرض‭ ‬فإن‭ ‬شيئا‭ ‬مافي‭ ‬الجينات‭ ‬قد‭ ‬يجعلك‭ ‬اكثر‭ ‬قابلية‭ ‬ﻻلتقاطه‭ .‬

المستقبل‭ ‬:‭ ‬ان‭ ‬العلماء‭ ‬اﻻن‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اﻻدوية‭ ‬يدعى‭ ‬اﻻدوية‭ ‬اﻻحيائية‭ ‬(‭ ‬The‭ ‬biologics‭ ‬)‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬معرفة‭ ‬الية‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬امراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬،‭.. ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬اﻻدوية‭ ‬هو‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬اهتمام‭ ‬الباحثين‭ ‬يكمن‭ ‬حول‭ ‬امكانية‭ ‬معالجة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬امراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬الشائعة‭ ‬وبخاصة‭ ‬التهاب‭ ‬المفصل‭ ‬الرثياني‭ . ‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬فالمطلوب‭ ‬هو‭ ‬بذل‭ ‬جهد‭ ‬بعد‭ ‬اكثر‭ . ‬وقد‭ ‬تمر‭ ‬سنين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬اﻻدوية‭ ‬متوفرة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬لتعطي‭ ‬امﻻ‭ ‬جديدا‭ ‬لمستقبل‭ ‬افضل‭ ‬لمرض‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ….‬

حقائق‭ ‬التهاب‭ ‬المفصل‭ … ‬يوجداكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬اﻻمراض‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬،‭ ‬ويعاني‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الف‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الشبابي‭ . ‬

ينجو‭ ‬فقط‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬خمسين‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬انواع‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ .. ‬

يصاب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬مﻻيين‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بامراض‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬والروماتيزم‭ …..‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬هو‭ ‬احد‭ ‬اهم‭ ‬اسباب‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ .‬