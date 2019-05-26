مرض‭ ‬العصر‭.. ‬هل‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬علاج‭ ‬؟ – د.عبد الوهاب الجبوري

ان التهاب المفصل الرثياني يؤثر على الناس بطرق مختلفة وهو يصيب احيانا مفصلا او اكثر ، وفي حاﻻت اخرى يكون المرض فاعلا وواسع اﻻنتشار ، ويظهر حوالي 30 % من الناس الذين اصيبوا بالتهاب المفصل الرثياني استعدادا للمعاناة في اقل من بضع ساعات ،ولكن يظل حوالي 65% منهم يعاني من اﻻم في مفاصلهم ومن تورم ونوبات تحدث فجأة ، بينما يبقى 5% منهم شديدي اﻻصابة وعاجزين جسديا …
بالرغم من التهاب المفصل الرثياني يمكن ان يؤثر على اي شخص في اي عمر ، فإنّ معاناة النساء من ذلك هي ثﻻثة مرات اكثر من الرجال . وﻻ يعلم احد اسباب هذا المرض مع ان الدراسات توحي امكانية وجود عدت عوامل لذلك ….ويمكن ان يكون خمج فيروسي او بكتيري احد هذه اﻻسباب .
وقد يكون السبب اﻻخر وراثيا ، بالرغم من انك ﻻتقدر ان ترث المرض فإن شيئا مافي الجينات قد يجعلك اكثر قابلية ﻻلتقاطه .
المستقبل : ان العلماء اﻻن يعملون على جيل جديد من اﻻدوية يدعى اﻻدوية اﻻحيائية ( The biologics ) التي تهدف الى معرفة الية السبل التي تسبب امراض الروماتيزم ،.. ان بعض هذه اﻻدوية هو قيد الدراسة قبل سنوات ، لكن اهتمام الباحثين يكمن حول امكانية معالجة العديد من امراض الروماتيزم الشائعة وبخاصة التهاب المفصل الرثياني .
ومع ذلك ، فالمطلوب هو بذل جهد بعد اكثر . وقد تمر سنين قبل ان تصبح هذه اﻻدوية متوفرة على نطاق واسع لتعطي امﻻ جديدا لمستقبل افضل لمرض التهاب المفاصل ….
حقائق التهاب المفصل … يوجداكثر من 200 نوع من اﻻمراض الروماتيزمية ، ويعاني واحد من كل الف طفل من التهاب المفاصل الشبابي .
ينجو فقط واحد من كل خمسين شخصا من بعض انواع هذا المرض ..
يصاب اكثر من ستة مﻻيين شخص في المملكة المتحدة بامراض التهاب المفاصل والروماتيزم …..التهاب المفاصل هو احد اهم اسباب العجز في المملكة المتحدة .