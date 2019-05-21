مرضى‭ ‬السكري‭ ‬مهددون‭ ‬بمشاكل‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬

برلين‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بداء‭ ‬السكر‭ ‬من‭ ‬النمط‭ ‬الثاني‭ ‬معرضون‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر‭ ‬للإصابة‭ ‬بتليف‭ ‬الكبد‭ ‬القاتل‭ ‬وسرطان‭ ‬الكبد‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬–‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬–‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بداء‭ ‬السكر‭ ‬من‭ ‬النمط‭ ‬الثاني‭ ‬معرضون‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لخطر‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الصامت‭ ‬ويجب‭ ‬مراقبته‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬لمنع‭ ‬تطور‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬الحياة‭.‬

وقال‭ ‬نافيد‭ ‬ستار‭ ‬أحد‭ ‬الباحثين‭ ‬«إن‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬يعالجون‭ ‬مرضى‭ ‬السكر‭ ‬لديهم‭ ‬الكثير‭ ‬لفحصه‭ ‬–‭ ‬العين‭ ‬والكلى‭ ‬ومخاطر‭ ‬القلب‭ ‬–‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬عدم‭ ‬تجاهل‭ ‬الكبد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬مساعدة‭ ‬مرضانا‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬على‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬«‭.‬