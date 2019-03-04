مرشح جديد للداخلية وإحتفاظ الفياض بمناصبه

البرلمان يضطر لعقد جلساته في العلاوي جراء ترميم قصر المؤتمرات

بغداد – الزمان

يعقد مجلس النواب جلساته المقبلة خلال الفصل التشريعي الثاني التي تبدأ يوم السبت المقبل في مبنى بمنطقة العلاوي ببغداد ، لتكون بذلك أول جلسة يعقدها خارج المنطقة الخضراء بعد عام . 2003وقال مصدر نيابي في تصريح امس ان (هيئة رئاسة المجلس قررت ان تكون الجلسة المقبلة والجلسات التالية في مبنى المجلس الوطني السابق بمنطقة العلاوي)، موضحا ان (سبب نقل الجلسات الى خارج المنطقة الخضراء هو وجود اعمال ترميم في بناية المجلس الواقعة في قصر المؤتمرات). واشار الى ان (الامين العام للمجلس والمديرين العامين يمضون الوقت في المبنى المذكور للتهيئة للجلسة المقبلة). ومن المقرر ان يصوت المجلس في جلسة السبت على المرشحين للوزارات الشاغرة ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة ونيابتها ومقرريها بحسب مقررة المجلس النائبة خديجة علي التي اوضحت في تصريح امس أن (جلسة السبت المقبل ستتضمن التصويت على مرشحي وزراء الدفاع والداخلية والتريبة والعدل ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة ونيابتها ومقرريها)، لافتة إلى أن (تحالفي سائرون والفتح أكملا خلال عطلة الفصل التشريعي الأول مفاوضاتهما بشأن حسم أسماء الوزراء واللجان الدائمة).

وأشارت الى إن (قرار رئاسة البرلمان نقل جلسات البرلمان من بناية قصر المؤتمرات، استدعى إرجاء عقد الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الثاني إلى يوم السبت المقبل بدلاً من اليوم الثلاثاء كما كان مقررا).وأضافت علي أنه (لا توجد أية مشكلة تعترض نقل الجلسات الى منطقة العلاوي خصوصا أن هناك أعمال صيانة وترميم في قاعة قصر المؤتمرات التي تعقد فيها الجلسات الاعتيادية)، منوهة الى ان (البرلمان سيعقد أكثر من جلسة في المبنى المذكور ومسألة البقاء في هذا المكان أو العودة إلى قصر المؤتمرات ستحددها الأيام المقبلة). في غضون كشف النائب عن البناء تركي ناصر عن اتفاق تحالفه مع سائرون على اختيار مرشح جديد لشغل منصب وزير الداخلية بديلاً لفالح الفياض. وقال ناصر في تصريح امس انه (تم الاتفاق مع سائرون على احتفاظ الفياض بمنصبه مستشارا للأمن الوطني)، مشيرا الى أن (المرشح الأوفر حظا للداخلية هو قائد حرس الحدود الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم الحسيني). وتابع أن (الاتصالات بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان توصلت إلى حسم استكمال التشكيلة الوزارية بطرح المرشحين، لشغل وزارات الدفاع والتربية والعدل ليتم التصويت عليهم في الجلسات المقبلة). على صعيد آخر أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود ضرورة تعميق الصلات مع المحكمة الدستورية المصرية. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته(الزمان) امس إن المحمود استقبل في مكتبه امس السفير المصري علاء موسى، وأكد له خلال اللقاء (أهمية تعميق الصلات بين المحكمة الاتحادية العليا في العراق والمحكمة الدستورية المصرية) داعيا إلى (تعميق سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعميق دور اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية). من جانبه، أبدى موسى ترحيبه بـ (تعزيز التعاون مع العراق ولاسيما في موضوع القضاء الدستوري)، معرباً عن إعجابه بما (أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق من أحكام تتفق مع الدستور).