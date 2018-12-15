مرشحة المرجعيات المسيحية – حسين فوزي

تابعت باهتمام ترشيح السيدة هناء كوركيس لتولي حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين، والبيان الصادر عن الإخوة الأعزاء في بابليون المقاتلة ضمن الحشد الشعبي في صفوف القوات المسلحة الباسلة.

وفي محاولة لمعرفة تفاصيل ترشيح السيدة كوركيس، تأكد أنها تحظى بقبول المرجعية الكلدانية ومرجعيتها العالمية بشخص سماحة الكاردينال الدكتور لويس ساكو.

كما علمت أن “المرجعيات” المسيحية الأخرى في بغداد ونينوى والإقليم لم تعترض على ترشيح السيدة.

ووصل الأمر حد أن مرجعية الأقباط في العراق (أصولها مصرية في الأصل) هي الأخرى أيدت ترشيحها.

أما ما نسب لسيادة رئيس الجمهورية د. برهم صالح في انه من رشح السيدة كوركيس فلا صحة له، وليس من العرف السياسي العراقي أن يرشح سيادة الرئيس أي مواطن عراقي لمنصب ما، إلا في حالة واحدة هي اقتضاء المصلحة العامة العراقية مثل هذا الترشيح تجنباً لانقسام وطني أو فتنة، لأن رئيس الجمهورية من أكثر الناس وعياً والتزاماً ببنود الدستور العراقي.

وسيادة رئيس الجمهورية وهو سياسي مؤثر كبير في مسيرة العراق منذ صباه، وله دور متميز في المعارضة بعد إكماله دراسته العليا وانخراطه في قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، لن يكون طرفاً في أي تجاوز على حقوق القوى السياسية، بالأخص أطياف الأقليات، التي تشهد مسيرته السياسية حرصه الكبير على دعمها والدفاع عن حقوقها.

إن استقراء ترشيح السيدة كوركيس يبدو موضع قبول اجتماعي واسع من المكون المسيحي، لكونها سيدة تحمل شهادة علمية عليا، بجانب خبرتها العملية في شؤون إدارة الدولة، بحكم عملها في موقع بالغ الحساسية، هي أمانة سر رئاسة الدولة، وهي شخصية مدنية ديمقراطية متنورة لا تؤمن بأية قيم غير المواطـــــــنة، وترفــــــض أية صيغ لتجزئة العراقيين إلى مكونات اصغر من الوطن الواحد الموحد، وتؤمن بضرورة حصــــــر السلاح بيد الدولة وحدها.

كم سيدة لدينا بمثل مواصفاتها؟!

حسين فوزي