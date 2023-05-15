مرجعية‭ ‬تصريحات‭ ‬السفراء

فاتح عبدالسلام
من الخطأ أن يسارع سفير العراق في الكويت للإعلان في تصريحات صحافية عن نجاح الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية حول ترسيم الحدود والنقطة ذات الخلاف الاستراتيجي الكبير المسماة162. المسألة ليست نجاحا أو فشلاً، وإنما هناك سياقات غير منتهية وشائكة، ومن غير الواقعي أن يزج السفير العراقي نفسه في خضمها عبر تصريحات بشأن مسألة غير منتهية، وهي في النهاية ليست فنية خالصة، وانّما هناك جانب سياسي ودولي أيضاً، سيكون في مرحلة لاحقة.
السفراء، ليس من دورهم التصريح للصحافة بشأن اية مفاوضات تخوضها بلادهم، ذلك انّ من المفترض أن تكون هناك مرجعية سياسية ودبلوماسية وفنية في بغداد عبر رئاسة الوزراء والخارجية ، هي التي تقدر كيف تكون مسألة التصريحات وما مقدار نسبة التفاؤل أو سواه فيها، ومادام هناك بيان رسمي صدر من الخارجية فإنّ السفير ليس في موقع أن يصرح للإعلام . كما انّ الوفد العراقي لم يكن قد انهى مهامه وغادر الكويت حين صدرت تلك التصريحات للصحافة الكويتية، التي لم تكن اكثر من عبارات انشائية عامة، لكن يمكن أن يستشف المراقب المعني منها موقفاً سياسياً، نعتقد ان السفير ليس مخولاً بأداء هذه المهمة، في قضية مستمرة ولها جولات أخرى والكلمة فيها، فنياً وسياسياً، لم تكتمل بعد.
برغم ذلك، يتمنى أي عراقي أن تنتهي اية مشكلة تحوم حول العلاقات مع الكويت، لاسيما انّ العراقيين أوفوا بكامل التزاماتهم المالية في دفع التعويضات للكويت بالرغم من انّ العقود الثلاثة الأخيرة في حياتهم ما كانت طبيعية أبداً بين حصار وحروب خارجية وداخلية.
لكن هناك أصوات كثيرة في العراق، ترى انّ تنازلات غير مبررة قدمها سياسيون للكويت لأسباب مختلفة واضحة او غامضة، وانّ هذه الأصوات لا تمثل التوجه الرسمي للحكم في العراق، لكنها جزء من مشهدية متغيرة ومتفاعلة في العراق عند فتح ملفات العلاقات الثنائية للبلد مع دول الجوار. في النهاية، تكون الخلافات في وجهات النظر نوعا من طبيعة الحياة الجديدة في العراق بعد ظهور التعددية السياسية في العقدين الأخيرين، تلك التعددية التي رأى فيها كويتيون خلاصا لهم من وجود بعبع حكم الفرد الواحد في العراق كما كان منذ الزعيم عبدالكريم قاسم، لكن ربما استشعر كويتيون آخرون بخطر المفاجآت غير المحسوبة من وضع رجراج قد يسود العراق في أي منعطف مقبل .
رئيس التحرير-الطبعة الدولية