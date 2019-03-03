مرثية للشاعر جاسم الولائي – ميسون نعيم الرومي
اربعون يوماً على رحيل
الاديب الشاعر الصديق
جاسم سيف الذين الولائي
عزائي لعائلته وأخواته واخوته واصدقائه
العزاء الى حبيبتي فريال سيف الدين الولائي
ميسون نعيم الرومي
يبن العراق الناضلت
ما قصرت
ما ساومت
من زغرك انت اتعذبت
واترحلت واتشردت
بين الدول واتغربت
ابوجه الظلم حيل اوگفت
يبن الولائي الماخفت
ما يوم راسك نكست
تبقه تضل نجمه تشع
يجاسم يا الانت علم
وافكارك تنادي بالسلم
وابوطن حر اوسعيد
وابشعب سالم مجيد
اشكبره الأمل انت ازرعت
وانت الگلت :-
نزرع ورد
عرب او كرد
واعيون تضحك تبتشر
يزهي الوطن تصحه ضماير
تعله سنابل والنخل
واهناك .. يلتم الشمل
يبن الولائي استعجلت
والگلبك انت ابذرت ..
بسهول واجبال الوطن
رايد تخلصه امن المحن !
يعم الفرح مامش حزن :-
وانت الگلت :-
يا باسقِ النَخِيلِ والجِبالِ والمَنائِرْ
يا مَوْطِنَ الكِرامِ والوَفاءِ والمَآثِرْ
الله يا عراق
لبيك ياعراق
سيزهر العراق
نبنيك يا عراق
لبيك ياعراق
واحنا انررد اوياك :-
لبيك ياعراق
لبيك ياعراق
ميسون نعيم الرومي- ستوكهولم