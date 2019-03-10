مربديات – حسن النواب

كلام صريح
طلقة
الطلقةُ التي قاءها مسدس القاتل
صادفت في طريقها إلى الضحية
سياسياً زائفاً، لصّا محترفاً، مخبراً سرّيا، ثريّاً شجعاً، رجل دين دجّال، منافقاً، نصّابا، قوّاداً، خائناً، كذّاباً، نمّاماً، متملقاً، حقيراً، سفيهاً، واشياً، وضيعاً، حقوداً، حسوداً، محتالاً، مزوّرا، وزيرا ً، رئيساً..
غضَّتْ طرف الموت عنهم جميعاً
وظلَّتْ تُصفرُ بجمرتها
حتى استقرَّتْ في قلب الشاعر.
القاتل
القاتل الذي يطارد الضحية
سحقَ بحذائه الثقيل على الورد، العصافير، الفراشات، الندى، الأغاني، القصائد، الكتب، الحقائب، الطعام، سجادة الصلاة، عبّوة الماء، الفاكهة، الطفل، العجوز، المعاق، زجاجة الدواء، عباءة المرأة، عقال الرجل، الطيور، عربة بائع جوَّال، آنية عصير البرتقال، الصور، الشموع، البخور، آيات مباركة، أشرطة الأفلام، المجلات، الابتهالات، العشب، اللوحات، الأعمى، أدوات الزينة؛ القطَّة، قفص الأرانب، أواني الصفيح، أصص الزهور…لكنهُ تخطَّى كوم القمامة؛ حتى لا يسحق نفسه.
سجع الصعاليك
عشرةُ صعاليك شُبّانٍ دخلوا الحانة مُتلهِّفينْ
الأوّلُ شربَ حدَّ الثمالة
وراحَ يُطلقُ الأنينْ
الثاني بدأ يُغنّي
حتى أبكى الجالسينْ
الثالث من حزنهِ
أفرغ علبة التدخينْ
الرابع ظلَّ يرقبُ بعينٍ دامعةٍ
امرأةً ثكلى تشحذ قوتها من العابرينْ
الخامس أخذَ يقلّبُ جريدةً كلُّ صفحاتها
عن شكاوى المواطنينْ
السادس أمضى الوقتَ
يتكلَّمُ من هاتفهِ مع عاشقةٍ في العشرينْ
السابع شرب خمرتهُ على عجلٍ
وأنصرف لبيعَ حبوبٍ مخدّرةٍ على المراهقينْ
الثامن في كأسه الثانية
اشتاق لسماع أغنية فؤاد سالم وتسافرينْ
التاسع تشاجر مع النادل
لأنه أضاف على الحساب خمسة وعشرينْ!
العاشر انشغل بكتابة هذه القصيدة
رغم ضجيج المخمورينْ
ثُمَّ غادروا الحانة للالتحاق
بتظاهرةٍ ستنطلقُ بعد ساعةٍ
تحت نصب الثائرينْ
ضِدَّ الساسة الفاسدينْ
وحين جنَّ الليل
ناموا في حديقة الأمة
وهم يسمعون أنين بلاد المنهوبين.