مربديات – حسن النواب

كلام صريح

طلقة

الطلقةُ‭ ‬التي‭ ‬قاءها‭ ‬مسدس‭ ‬القاتل

صادفت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬الضحية

سياسياً‭ ‬زائفاً،‭ ‬لصّا‭ ‬محترفاً،‭ ‬مخبراً‭ ‬سرّيا،‭ ‬ثريّاً‭ ‬شجعاً،‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬دجّال،‭ ‬منافقاً،‭ ‬‏نصّابا،‭ ‬قوّاداً،‭ ‬خائناً،‭ ‬كذّاباً،‭ ‬نمّاماً،‭ ‬متملقاً،‭ ‬حقيراً،‭ ‬سفيهاً،‭ ‬واشياً،‭ ‬وضيعاً،‭ ‬‏حقوداً،‭ ‬حسوداً،‭ ‬محتالاً،‭ ‬مزوّرا،‭ ‬وزيرا‭ ‬ً،‭ ‬رئيساً‭..‬‏

غضَّتْ‭ ‬طرف‭ ‬الموت‭ ‬عنهم‭ ‬جميعاً

وظلَّتْ‭ ‬تُصفرُ‭ ‬بجمرتها

حتى‭ ‬استقرَّتْ‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الشاعر‭.‬‏

القاتل

القاتل‭ ‬الذي‭ ‬يطارد‭ ‬الضحية

سحقَ‭ ‬بحذائه‭ ‬الثقيل‭ ‬على‭ ‬الورد،‭ ‬العصافير،‭ ‬الفراشات،‭ ‬الندى،‭ ‬الأغاني،‭ ‬‏‏القصائد،‭ ‬الكتب،‭ ‬الحقائب،‭ ‬الطعام،‭ ‬سجادة‭ ‬الصلاة،‭ ‬عبّوة‭ ‬الماء،‭ ‬الفاكهة،‭ ‬‏‏الطفل،‭ ‬العجوز،‭ ‬المعاق،‭ ‬زجاجة‭ ‬الدواء،‭ ‬عباءة‭ ‬المرأة،‭ ‬عقال‭ ‬الرجل،‭ ‬الطيور،‭ ‬‏‏عربة‭ ‬بائع‭ ‬جوَّال،‭ ‬آنية‭ ‬عصير‭ ‬البرتقال،‭ ‬الصور،‭ ‬الشموع،‭ ‬البخور،‭ ‬آيات‭ ‬‏مباركة،‭ ‬‏أشرطة‭ ‬الأفلام،‭ ‬المجلات،‭ ‬الابتهالات،‭ ‬العشب،‭ ‬اللوحات،‭ ‬الأعمى،‭ ‬‏أدوات‭ ‬‏الزينة؛‭ ‬القطَّة،‭ ‬قفص‭ ‬الأرانب،‭ ‬أواني‭ ‬الصفيح،‭ ‬أصص‭ ‬الزهور‭…‬لكنهُ‭ ‬‏تخطَّى‭ ‬‏كوم‭ ‬القمامة؛‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يسحق‭ ‬نفسه‭.‬‏

سجع‭ ‬الصعاليك

عشرةُ‭ ‬صعاليك‭ ‬شُبّانٍ‭ ‬دخلوا‭ ‬الحانة‭ ‬مُتلهِّفينْ

الأوّلُ‭ ‬شربَ‭ ‬حدَّ‭ ‬الثمالة

وراحَ‭ ‬يُطلقُ‭ ‬الأنينْ

الثاني‭ ‬بدأ‭ ‬يُغنّي

حتى‭ ‬أبكى‭ ‬الجالسينْ

الثالث‭ ‬من‭ ‬حزنهِ

أفرغ‭ ‬علبة‭ ‬التدخينْ

الرابع‭ ‬ظلَّ‭ ‬يرقبُ‭ ‬بعينٍ‭ ‬دامعةٍ

امرأةً‭ ‬ثكلى‭ ‬تشحذ‭ ‬قوتها‭ ‬من‭ ‬العابرينْ

الخامس‭ ‬أخذَ‭ ‬يقلّبُ‭ ‬جريدةً‭ ‬كلُّ‭ ‬صفحاتها

عن‭ ‬شكاوى‭ ‬المواطنينْ

السادس‭ ‬أمضى‭ ‬الوقتَ

يتكلَّمُ‭ ‬من‭ ‬هاتفهِ‭ ‬مع‭ ‬عاشقةٍ‭ ‬في‭ ‬العشرينْ

السابع‭ ‬شرب‭ ‬خمرتهُ‭ ‬على‭ ‬عجلٍ

وأنصرف‭ ‬لبيعَ‭ ‬حبوبٍ‭ ‬مخدّرةٍ‭ ‬على‭ ‬المراهقينْ

الثامن‭ ‬في‭ ‬كأسه‭ ‬الثانية

اشتاق‭ ‬لسماع‭ ‬أغنية‭ ‬فؤاد‭ ‬سالم‭ ‬وتسافرينْ

التاسع‭ ‬تشاجر‭ ‬مع‭ ‬النادل

لأنه‭ ‬أضاف‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرينْ!‏

العاشر‭ ‬انشغل‭ ‬بكتابة‭ ‬هذه‭ ‬القصيدة

رغم‭ ‬ضجيج‭ ‬المخمورينْ

ثُمَّ‭ ‬غادروا‭ ‬الحانة‭ ‬للالتحاق

‏‭ ‬بتظاهرةٍ‭ ‬ستنطلقُ‭ ‬بعد‭ ‬ساعةٍ‏

تحت‭ ‬نصب‭ ‬الثائرينْ

ضِدَّ‭ ‬الساسة‭ ‬الفاسدينْ

وحين‭ ‬جنَّ‭ ‬الليل

ناموا‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الأمة

وهم‭ ‬يسمعون‭ ‬أنين‭ ‬بلاد‭ ‬المنهوبين‭.‬