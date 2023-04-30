مراهق ينقذ حافلة مدرسية بعد فقدان سائقها وعيه

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تمكّن‭ ‬تلميذ‭ ‬أميركي‭ ‬يبلغ‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬حافلة‭ ‬مدرسية‭ ‬تقل‭ ‬عشرات‭ ‬التلاميذ‭ ‬بعدما‭ ‬فقد‭ ‬سائقها‭ ‬وعيه‭.‬

وحصلت‭ ‬الواقعة‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان‭ ‬الشمالية،‭ ‬عندما‭ ‬نهض‭ ‬مراهق‭ ‬يدعى‭ ‬ديلون‭ ‬ريفز‭ ‬من‭ ‬مقعده‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬مقود‭ ‬الحافلة‭ ‬بعدما‭ ‬لاحظ‭ ‬أنّ‭ ‬السائق‭ ‬قد‭ ‬أغمي‭ ‬عليه‭.‬‮ ‬

وتمكّن‭ ‬التلميذ‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‭ ‬باستخدامه‭ ‬فرامل‭ ‬اليد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المدارس‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬روبرت‭ ‬ليفرنوا‭.‬

وكانت‭ ‬الحافلة‭ ‬تقل‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬تلميذاً‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ “‬لويس‭ ‬اي‭ ‬كارتر‭ ‬ميدل‭ ‬سكول‭” ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬وارين‭ ‬عندما‭ ‬فقد‭ ‬السائق‭ ‬وعيه،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬السلطات‭.‬

يُسمع‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬الفيديو‭ ‬التلاميذ‭ ‬وهم‭ ‬يصرخون‭ ‬بينما‭ ‬يتولى‭ ‬ريفز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحافلة‭ ‬ويصرخ‭ ‬طالباً‭ ‬من‭ ‬أحدهم‭ ‬الاتصال‭ ‬برقم‭ ‬هيئة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬911‭. ‬كتب‭ ‬جوناثان‭ ‬لافرتي،‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وارن،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك،‭ ‬إنّ‭ “‬وارن‭ ‬فخورة‭ ‬جداً‭ ‬ببطلنا‭ ‬التلميذ‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬السابع‭ ‬الأساسي‭ ‬ديلون‭ ‬ريفز‭”.‬

وتابع‭ ‬إنّ‭ “‬المراهق‭ ‬تحرّك‭ ‬عندما‭ ‬تعرّض‭ ‬سائق‭ ‬حافلة‭ ‬مدرسته‭ ‬لحالة‭ ‬طبية‭ ‬طارئة،‭ ‬وأوقف‭ ‬الحافلة‭ ‬ومنع‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬كان‭ ‬ليكون‭ ‬مأساوياً‭”.‬