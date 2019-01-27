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مراكز الفكر والتضليل الإعلامي !! – مازن صاحب

يختلف تشخيص الواقع بين نموذج التضليل الإعلامي الفاعل على تمزيق الهوية الوطنية وفقا لمصالح فئوية وحزبية برعاية إقليمية ودولية وبين مهمات التنوير الفكري التي لابد ان تهض بها مراكز لفكر والبحوث الدراسات التي انتشرت في عموم العراق بشتى المسميات والانواع. كما ظهرت منظمات المجتمع المدني دون ان تحدد بأدلة عمل ميدانية تحاكي المعايير الدولية عن توصيف مهمات المجتمع المدني كجامع مانع للهوية الوطنية، اتجهت بعض هذه المنظمات العراقية لتكون مجرد واجهات حزبية او لمراجع دينية بل وحتى لقوى عشائرية!!.

اين الخلل؟؟ ….

في تطبيق القانون ام في مفاسد المحاصصة ونتائج الفوضى غير الخلاقة التي ما زالت متواصلة نتيجة الصراع الأميركي – الإيراني وانعكاساته في الساحة العراقية ؟؟ بداية لابد من الاتفاق على نموذج الهوية الوطنية العراقية، فهذا النموذج غير متوافر في الدستور العراقي الذي حول الشعب العراقي في التعريف السيادي للدولة الى مجرد مكونات اجتماعية ترتبط بحكومة محاصصة بعنوان عريض للديمقراطية التوافقية ، وهو ما اطلق عليه ب” أخطاء التأسيس″ للعراق الجديد، فكانت نتيجته ما ظهر في قانون الموازنة العامة من ديون مستحق دفع فوائدها، فيما لابد من الإيفاء بتسديدها العام المقبل، وهناك تحذيرات من صندوق النقد الدولي بان استمرار سد العجز المالي بالاستدانة، خارجية كانت ام داخلية ،يستهلك اكثر من نصف واردات العراق النفطية !! في المقابل ، يظهر اكثر من محلل سياسي وفي اكثر من ندوة متخصصة ، ليؤكد ان الريع النفطي اكبر من حدود الاستهلاك، بل هناك من يضيف بان صندوق واردات العراق يمتلك القدرة على سد العجز المالي ، ناهيك عن تلك الشعارات البراقة عن وصف اكثر من نصف ديون العراق بكونها من ” الديون البغيضة” لتمويل حروب النظام السابق ، فضلا عن التبشير بإمكانية حل معضلة الديون من خلال تسوية “سياسية” جديدة في نادي باريس كما حصل عام 2005 لديون النظام السابق، باعتبار هذه الديون استحقاقات على المجتمع الدولي نتيجة مواجهة العراق للحرب على عصابات داعش دون السؤال عن “الثمن السياسي” الذي يتطلب دفعه من العراق ، يضاف الى ذلك تكاثر الحديث عن الهوية الوطنية العراقية في المرحلة المقبلة كتصحيح لأخطاء التأسيس في قانوني الانتخابات والأحزاب، فيما واقع الحال يؤكد على ان “مفاسد المحاصصة” تقضي على الآمال التي ترسم في البرامج الانتخابية حينما تبدأ “معارك توزيع مغانم السلطة” وهذا ما حصل في حكومة السيد عادل عبد المهدي التي ما زالت غير مكتملة حتى اليوم، كلما تقدم يؤكد على:

أولا : دون ظهور توافق وطني تتصدى له المراكز الفكرية في مؤتمرات وندوات بمشاركة المجتمع المدني ونقل الخبرات الدولية عن مفهوم العدالة الانتقالية، ومدة تطبيقها، والانتهاء من ملفاتها، وحقوق من يدعي بالحق الشخصي، فضلا عن الحق العام للدولة، والحد من امتيازات مالية او معنوية تخلق شرائج منتفعة في المجتمع من العدالة الانتقالية، فان أي توافق في الهوية الوطنية يبقى مجرد سراب واضغاث أحلام ، لان التصدي بالضد من بلورة هذه الهوية في عقد اجتماعي دستوري يواجه بعنف لفظي وربما مسلح تحت عنوان الدفاع عن مكونات مجتمعية ، تضحياتها أوصلت المتصديين للسلطة الى مقاعد المحاصصة .

ثانيا: يتواصل التضليل الإعلامي في دورة استهلاكية من خلال البرامج الحوارية او تلك الندوات التي تعقدها مراكز متخصصة تمول من حزب ما او عبر قنوات دولية او إقليمية، فتنتهي الأفكار الى نموذج استهلاكي بان العراق يتقدم منتصرا على إرهاب داعش، فيما يخفف من اثار مفاسد المحاصصة، بل يفصل الفساد واثاره المقيتة عن نظام المحاصصة، وأفضل ما تتم المطالبة به تحسين نموذج المحاصصة لإدارة دولة المكونات وليس دولة الشعب الواحد واعتبار العراق وطن الجميع.

ثالثا: ما دام الصراع الإقليمي الدولي بين واشنطن وطهران قائما ويمتلك أذرعا وأدوات عراقية وهناك مدخلات للتمويل واغراق في المصالح الذاتية لقوى وأحزاب عراقية نتيجة هذا الصراع، فان مخرجات ما يظهر في قنوات فضائية ووسائل الاعلام محلية لن يتجاوز لحظة واقع هذا الصراع في شدته او فتوره، وتبقى الهوية الوطنية والمصالح العراقية العليا غير مطروحة الا على هامش هذا الصراع، ولله في خلقه شؤون !!