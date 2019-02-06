مراكز‭ ‬خالية‭ ‬ووثائق‭ ‬مطمورة‭ ‬وشعارات‭.. ‬مخلفات‭ ‬هزيمة‭ ‬خلافة‭ ‬داعش

قياديون‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬روّجوا‭ ‬لفتح‭ ‬روما‭ ‬ثمّ‭ ‬هربوا‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭ ‬قبل‭ ‬التحرير

هجين‭ ‬(سوريا)-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬هجين‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عبارة‭ ‬«دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬باقية»‭ ‬مكتوبة‭ ‬على‭ ‬واجهة‭ ‬أحد‭ ‬المحال‭… ‬لكن‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬هجرها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع،‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬من‭ ‬«الخلافة»‭ ‬إلا‭ ‬مقار‭ ‬خالية‭ ‬ووثائق‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وذكريات‭ ‬أليمة‭. ‬قرب‭ ‬مدخل‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬غادرها‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬ضربات‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬ترك‭ ‬الجهاديون‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬عبارة‭ ‬«لم‭ ‬نكن‭ ‬نكذب‭ ‬على‭ ‬الله‭ ‬عندما‭ ‬أعلنّا‭ ‬الخلافة»‭. ‬ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬هجين‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬علي‭ ‬(56‭ ‬عاماً)‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬لوجهاء‭ ‬محليين‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬«كانوا‭ ‬يأخذون‭ ‬بيوت‭ ‬الناس‭ ‬ويحولونها‭ ‬مراكز‭ ‬لهم،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يغادر‭ ‬بيته‭ ‬يصادرونه»‭.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬خصصه‭ ‬التنظيم‭ ‬للشرطة،‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬منه‭ ‬سوى‭ ‬طابق‭ ‬أرضي‭ ‬بلا‭ ‬أبواب‭. ‬وتحول‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬أكوام‭ ‬من‭ ‬الركام،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لافتة‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬جدرانه‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬عيادة‭ ‬طبيب‭. ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬على‭ ‬البلدة،‭ ‬تبقى‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬ارتكابات‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬

على‭ ‬بعد‭ ‬أمتار،‭ ‬تدمرت‭ ‬جدران‭ ‬منزل‭ ‬من‭ ‬طابق‭ ‬واحد،‭ ‬بينما‭ ‬تراكمت‭ ‬الحجارة‭ ‬والخردة‭ ‬أمامه‭. ‬ويعرّف‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬«ديوان‭ ‬الزكاة»‭. ‬يدخل‭ ‬مرافق‭ ‬أحد‭ ‬الوجهاء‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬ويُخرج‭ ‬منه‭ ‬وثائق،‭ ‬بينها‭ ‬لائحة‭ ‬بالمزروعات‭ ‬و»الزكاة»‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭. ‬ويقول‭ ‬الحاج‭ ‬علي‭ ‬لفريق‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مبتسماً‭ ‬«خذوها‭ ‬معكم،‭ ‬لم‭ ‬نعد‭ ‬نريدها‭ ‬هنا»‭. ‬ليس‭ ‬بعيداً‭ ‬من‭ ‬المقرّ،‭ ‬تتناثر‭ ‬مقاعد‭ ‬بيضاء‭ ‬اللون‭ ‬خارج‭ ‬«مكتب‭ ‬إعلامي»‭ ‬سابق‭ ‬للتنظيم‭. ‬ويشرح‭ ‬حايس‭ ‬الشيخ‭ ‬(35‭ ‬عاماً)‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬«أفلام‭ ‬الرعب»‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬لدعوة‭ ‬الناس‭ ‬للانضمام‭ ‬إليه‭.‬

‭- ‬سجون‭ ‬ونقود‭ ‬معدنية‭ -‬

بمحاذاة‭ ‬المركز‭ ‬تماماً،‭ ‬يشير‭ ‬سكان‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعمدة‭ ‬كهرباء‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬التنظيم‭ ‬كان‭ ‬يعلق‭ ‬من‭ ‬يعاقبهم‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬«إعدامهم‭ ‬رجماً‭ ‬أو‭ ‬بإطلاق‭ ‬الرصاص»،‭ ‬ثم‭ ‬يبقي‭ ‬الجثث‭ ‬معلقة‭ ‬عليها‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬وأثار‭ ‬التنظيم‭ ‬الرعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬جراء‭ ‬قوانين‭ ‬متشددة‭ ‬فرضها‭ ‬عليهم‭ ‬وأعمال‭ ‬وحشية‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وذبح‭ ‬وقطع‭ ‬أطراف‭ ‬بحق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكامه‭. ‬واستخدم‭ ‬التنظيم‭ ‬منازل‭ ‬مدنيين‭ ‬صادرها‭ ‬كسجون،‭ ‬وفق‭ ‬شهادات‭ ‬سكان‭ ‬البلدة‭. ‬في‭ ‬أحدها،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬غرف‭ ‬فارغة‭ ‬ذات‭ ‬أبواب‭ ‬حديدية،‭ ‬وقضبان‭ ‬وُضعت‭ ‬على‭ ‬نافذة‭ ‬كل‭ ‬منها‭. ‬ومع‭ ‬تقدّمهم‭ ‬الميداني،‭ ‬جمع‭ ‬مقاتلو‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وثائق‭ ‬عدة‭ ‬وجدوها‭ ‬في‭ ‬مقرات‭ ‬التنظيم‭ ‬ومراكزه،‭ ‬بينها‭ ‬«بطاقة‭ ‬جند»‭ ‬أو‭ ‬«وصل‭ ‬غنيمة»،‭ ‬وكذلك‭ ‬لوائح‭ ‬بأسماء‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬زوجاتهم‭ ‬وأبنائهم‭ ‬والكتيبة‭ ‬التي‭ ‬ينضوون‭ ‬فيها‭. ‬ويعرض‭ ‬أحد‭ ‬المقاتلين‭ ‬ما‭ ‬عثر‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬نقود‭ ‬معدنية‭ ‬أصدرها‭ ‬التنظيم‭ ‬ويحمل‭ ‬بعضها‭ ‬عبارة‭ ‬«الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬–‭ ‬خلافة‭ ‬على‭ ‬منهاج‭ ‬النبوة»‭ ‬مصنوعة‭ ‬بغالبيتها‭ ‬من‭ ‬النحاس‭. ‬وبدأت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬هجوماً‭ ‬واسعاً‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬ومحاصرته‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭. ‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يحذّر‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬بعد‭ ‬الظلام‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬خالية،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬«الخلايا‭ ‬النائمة»‭. ‬وتدقق‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬هويات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الخارجين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬جهاديين‭ ‬في‭ ‬صفوفهم‭.‬

وتقول‭ ‬آمنة‭ ‬حج‭ ‬حسين‭ ‬(28‭ ‬عاماً)‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مواقع‭ ‬الجهاديين‭ ‬الى‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬«خرج‭ ‬معنا‭ ‬رجال‭ ‬كثر‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬كثيرون»،‭ ‬بينما‭ ‬تروي‭ ‬سيدة‭ ‬أخرى‭ ‬ترفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمها،‭ ‬أن‭ ‬«عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الداخل،‭ ‬لأنهن‭ ‬يرفضن‭ ‬ترك‭ ‬أزواجنّ»‭. ‬وتقول‭ ‬ثالثة‭ ‬إن‭ ‬المقاتلين‭ ‬يدعون‭ ‬يومياً‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬«العجاج»،‭ ‬أي‭ ‬الضباب‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬مضادة‭.‬

‭- ‬‮«‬انتهى‭ ‬الأمر‮»‬‭ -‬

ومني‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬تأسيس‭ ‬«الخلافة»‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬المجاور،‭ ‬بخسائر‭ ‬ميدانية‭ ‬متلاحقة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬هجمات‭ ‬عسكرية‭ ‬شنتها‭ ‬أطراف‭ ‬عدة‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭. ‬وباتت‭ ‬«الخلافة»‭ ‬اليوم‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬ينتشرون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬صحراوية،‭ ‬أو‭ ‬تحاصرهم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭.‬

عند‭ ‬مدخل‭ ‬سوق‭ ‬هجين‭ ‬الرئيسي‭ ‬حيث‭ ‬انتشرت‭ ‬مراكز‭ ‬التنظيم‭ ‬سابقاً،‭ ‬يشير‭ ‬شاب‭ ‬تركي‭ ‬العايش‭ ‬(48‭ ‬عاماً)،‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬العائدين‭ ‬مؤخراً‭ ‬الى‭ ‬البلدة،‭ ‬إلى‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مساجد‭ ‬البلدة‭. ‬ويقول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬«قبل‭ ‬بدء‭ ‬العملية،

‭ ‬أتى‭ ‬أحدهم‭ ‬وكان‭ ‬يحمل‭ ‬سلاحا‭ ‬وذخيرة،‭ ‬والحرس‭ ‬حوله،‭ ‬وقال‭ ‬لنا‭ ‬+إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬سنحتل‭ ‬العالم،‭ ‬وبعد‭ ‬أسبوع‭ ‬سنكبّر‭ ‬في‭ ‬روما+»‭.‬

ويضيف‭ ‬مع‭ ‬ابتسامة‭ ‬عريضة‭ ‬«بعد‭ ‬أسبوع،‭ ‬سمعنا‭ ‬أنه‭ ‬فرّ‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬أو‭ ‬ألمانيا‭. ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬لكنه‭ ‬ذهب‭ ‬وحيداً»‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬أوجّ‭ ‬قوته،‭ ‬توعّد‭ ‬المتحدث‭ ‬السابق‭ ‬باسمه‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬العدناني،‭ ‬قبل‭ ‬مقتله،‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬حينه‭ ‬«نريد‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬باريس‭ ‬قبل‭ ‬روما‭ ‬وقبل‭ ‬الأندلس‭ ‬(‭…‬)‭ ‬نريد‭ ‬كابول،‭ ‬وكراتشي،‭ ‬والقوقاز‭ ‬وقم‭ ‬والرياض‭ ‬وطهران،‭ ‬نريد‭ ‬بغداد‭ ‬ودمشق‭ ‬والقدس‭ ‬والقاهرة‭ ‬وصنعاء‭ ‬والدوحة‭ ‬وأبو‭ ‬ظبي‭ ‬وعمان»‭.‬

على‭ ‬غرار‭ ‬كثيرين،‭ ‬لم‭ ‬يتوقع‭ ‬العايش‭ ‬الذي‭ ‬اعتقله‭ ‬التنظيم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بتهمة‭ ‬تهريب‭ ‬السميد،‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬التنظيم‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭. ‬ويوضح‭ ‬«تنظيم‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭.. ‬لم‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يخسر،‭ ‬بدأ‭ ‬يتمدد‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬فتوحات‭ ‬جديدة‭ ‬ويصدر‭ ‬عملة»‭.‬قرب‭ ‬الباغوز،‭ ‬ينتظر‭ ‬العراقي‭ ‬سامي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬(30‭ ‬عاماً)‭ ‬أخذ‭ ‬بصماته‭ ‬بينما‭ ‬ينتظر‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬مخصص‭ ‬للرجال‭. ‬ويقول‭ ‬الرجل‭ ‬ذو‭ ‬الذقن‭ ‬الكثّة‭ ‬والذي‭ ‬ارتدى‭ ‬عباءة‭ ‬كحلية‭ ‬متسخة،‭ ‬«تركناهم‭ ‬(الجهاديون)‭ ‬ضعفاء‭ ‬(‭…‬)‭ ‬انتهى‭ ‬الأمر،‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬شيء‭ ‬لهم،‭ ‬شارع‭ ‬واحد‭ ‬فقط»‭.‬