مراصد القاهرة وبغداد – خضير فاخر فاضل

مساهمة العرب في الحضارة يؤكد المؤرخون ان للعرب نقلة ثقافية ومدنية من الدرجة الاولى لا مستنبطي ثقافة او مدنية ومما لا ريب فيه ان العرب نقلوا بمعاونة المسيحين السوريين التراث اليوناني الفلسفي و الرياضي والطبي واورثوه لمن جاء. بعدهم كما نقلوا الشئ الكثير من تراث فارس والهند كاالارقام الهندية وايضا مساهتهم الكبيرة في الفتوحات حيث أن اهل شيدز القلعة القائمة على جوار العاصي استقبلوا المسلمين بالطبول والتهليل كما أن الغسانيين العرب الذين احتلوا ما نسميه حوران وهم مسيحيون أيضا قد سهلوا للجيش العربي افتتاح البلاد وكذلك أبناء الحيرة على حدود العراق وفارس قبائل عربية مسيحية مقيمة منذ مدة طويلة فأصبحت حلقة اتصال بين العرب القادمين وأبناء البلاد واخيرا ان للعرب لم يكتفوا بالنقل بل اتحفوا العناصر المدنيه بالشئ الكثير من ابداعهم مثلا بلغوا أعلى درجه علَمية في الاجيال الوسطى واسسوا المراصد في القاهرة وبغداد.