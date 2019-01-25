مراسل الزمان في مصر بين المكرمين كأفضل اعلامي عربي

القاهرة -الزمان : فى امسيه اقيمت مساء امس بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز التعليم المدني بالجزيرة في القاهرة وبحضور كوكبة من نجوم الفن والاعلام وعدد من العلماء والباحثين، كرّم اتحاد السفراء العرب ومنظمة الامم المتحدة وجريدة وقناة السياسة الدوليه News والاتحاد العربى الافريقى للتنميه المستدامه المتكامله والاتحاد الاوروبى لمستشارى التحكيم الدولى ونادى التاج الملكى عدداً من ابرز الشخصيات المصريه والعربيه لعام 2018 و تم منح الاعلامي مصطفى عمارة مدير مكتب جريده الزمان الدوليه بالقاهرة شهادة تقدير ودرعاً كافضل شخصية متميزة بالوطن العربى لعام 2018 فى مجال الصحافة فضلا عن دوره فى خدمة المجتمع ورفعته والارتقاء بثقافة المجتمع والسمو بالعمل التطوعى للنهوض بالعملية التعليمية وحفظ الامن القومى بمصر والوطن العربى.
وعقب تكريمه ادلى مصطفى عماره بتصريحات للتليفزيون المصرى اعرب فيها عن سعادته البالغه بهذا التكريم والذى سوف يكون دافعاً له لمزيد من الابداع فى هذا المجال والذى يعتبره رساله لخدمه قضايا امتنا العربية والاسلامية كما اعرب عن شكره للقائمين على هذا المؤتمر لمنحه هذا التكريم والذى يعد وساماً على صدره .
واكد عمارة انه يدين بالفضل لله وحده فى وصوله الى تلك المكانة فضلا عن الدور البارز الذى لعبه الاستاذ سعد البزاز رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمان الاعلامية وقناه الشرقية ود. فاتح عبدالسلام رئيس تحرير جريدة الزمان الدولية واللذان لعبا دوراً بارزاً فى الوقوف بجانبه والارتقاء بمستواه الصحفى حتى اصبح واحداً من ابرز الصحفيين فى مصر والوطن العربى.
ودعا عماره الصحفيين الشبان الى العمل للارتقاء بمستواهم العلمي والمهني وبذل مزيد من الجهد واعتبار الصحافة رسالة لخدمة قضايا الامة والالتزام بامانة الكلمة لان الكلمة لها دورا بارزا فى الارتقاء بالامم والعملعلى رفعتها وتقدمها .