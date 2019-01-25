مراسل الزمان في مصر بين المكرمين كأفضل اعلامي عربي

القاهرة‭ -‬الزمان‭ :‬‭ ‬فى‭ ‬امسيه‭ ‬اقيمت‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬بقاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الكبرى‭ ‬بمركز‭ ‬التعليم‭ ‬المدني‭ ‬بالجزيرة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬وبحضور‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفن‭ ‬والاعلام‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والباحثين،‭ ‬كرّم‭ ‬اتحاد‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬ومنظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وجريدة‭ ‬وقناة‭ ‬السياسة‭ ‬الدوليه‭ ‬News‭ ‬والاتحاد‭ ‬العربى‭ ‬الافريقى‭ ‬للتنميه‭ ‬المستدامه‭ ‬المتكامله‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبى‭ ‬لمستشارى‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولى‭ ‬ونادى‭ ‬التاج‭ ‬الملكى‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬المصريه‭ ‬والعربيه‭ ‬لعام‭ ‬2018‭ ‬و‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬الاعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬جريده‭ ‬الزمان‭ ‬الدوليه‭ ‬بالقاهرة‭ ‬شهادة‭ ‬تقدير‭ ‬ودرعاً‭ ‬كافضل‭ ‬شخصية‭ ‬متميزة‭ ‬بالوطن‭ ‬العربى‭ ‬لعام‭ ‬2018‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ورفعته‭ ‬والارتقاء‭ ‬بثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬والسمو‭ ‬بالعمل‭ ‬التطوعى‭ ‬للنهوض‭ ‬بالعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وحفظ‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬بمصر‭ ‬والوطن‭ ‬العربى‭. ‬

‭ ‬وعقب‭ ‬تكريمه‭ ‬ادلى‭ ‬مصطفى‭ ‬عماره‭ ‬بتصريحات‭ ‬للتليفزيون‭ ‬المصرى‭ ‬اعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغه‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬والذى‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬دافعاً‭ ‬له‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الابداع‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والذى‭ ‬يعتبره‭ ‬رساله‭ ‬لخدمه‭ ‬قضايا‭ ‬امتنا‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬كما‭ ‬اعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬لمنحه‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬وساماً‭ ‬على‭ ‬صدره‭ .‬

واكد‭ ‬عمارة‭ ‬انه‭ ‬يدين‭ ‬بالفضل‭ ‬لله‭ ‬وحده‭ ‬فى‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬المكانة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذى‭ ‬لعبه‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬مجموعة‭ ‬الزمان‭ ‬الاعلامية‭ ‬وقناه‭ ‬الشرقية‭ ‬ود‭. ‬فاتح‭ ‬عبدالسلام‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬الدولية‭ ‬واللذان‭ ‬لعبا‭ ‬دوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬فى‭ ‬الوقوف‭ ‬بجانبه‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستواه‭ ‬الصحفى‭ ‬حتى‭ ‬اصبح‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬الصحفيين‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬والوطن‭ ‬العربى‭.‬

‭ ‬ودعا‭ ‬عماره‭ ‬الصحفيين‭ ‬الشبان‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستواهم‭ ‬العلمي‭ ‬والمهني‭ ‬وبذل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬واعتبار‭ ‬الصحافة‭ ‬رسالة‭ ‬لخدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الامة‭ ‬والالتزام‭ ‬بامانة‭ ‬الكلمة‭ ‬لان‭ ‬الكلمة‭ ‬لها‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬فى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالامم‭ ‬والعملعلى‭ ‬رفعتها‭ ‬وتقدمها‭ .‬