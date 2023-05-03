مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭:‬طوفان‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬يجتاح‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة

‭ ‬استغلال‭ ‬مجحف‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬ترويج‭ ‬الاكاذيب

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬حذّرت‭ ‬منظمة‭ “‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭” ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬السنوي‭ ‬حول‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬المعلومات‭ ‬المضلّلة‭ ‬تمثّل‭ ‬بشكلها‭ ‬الواسع‭ ‬تهديداً‭ ‬كبيراً‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮ ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬عمليات‭ ‬بث‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬تدعمها‭ ‬أحزاب‭ ‬ومليشيات‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬ملاحقتها‭ ‬واسكاتها‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬والعنف‭ ‬سهل‭ ‬الاستخدام‭ ‬أيضا‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬جهات‭ ‬رقابية‭ ‬وتنويرية‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ولا‭ ‬يتضح‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬لنقابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالقيم‭ ‬الصحافية‭ ‬وحماية‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذي‭ ‬يلتزمون‭ ‬المهنية‭ ‬اما‭ ‬جيوش‭ ‬من‭ ‬المضللين‭ .‬

وأظهر‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬أنّ‭ ‬تونس‭ ‬والسنغال‭ ‬كانتا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬فيما‭ ‬بقيت‭ ‬النروج‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬وتذيّلت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الترتيب‭.‬

ووفقاً‭ ‬لنسخة‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف،‭ ‬فإنّ‭ ‬ظروف‭ ‬ممارسة‭ ‬الصحافة‭ ‬سيّئة‭ ‬في‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬الدول‭.‬

وفي‭ ‬نسخته‭ ‬الـ21‭ ‬حذّر‭ ‬التقرير‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬المعلومات‭ ‬المضلّلة‭. ‬وفي‭ ‬ثلثي‭ ‬البلدان‭ ‬الـ180‭ ‬التي‭ ‬شملها‭ ‬التصنيف،‭ ‬أشار‭ ‬المتخصصون‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ “‬تورط‭ ‬لاعبين‭ ‬سياسيين‭” ‬في‭ “‬حملات‭ ‬تضليل‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬أو‭ ‬حملات‭ ‬دعائية‭”‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للمنظمة‭.‬

وهذه‭ ‬كانت‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬والهند‭ ‬والصين‭ ‬ومالي‭.‬

وعلى‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع،‭ ‬سلّط‭ ‬تقرير‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ “‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الآثار‭ ‬الملحوظة‭ ‬لصناعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬الرقمي‭”. ‬وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬كريستوف‭ ‬ديلوار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ “‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬المعلومات‭ ‬المضلّلة‭ ‬ونشرها‭ ‬وتضخيمها‭”.‬

واستشهد‭ ‬ديلوار‭ ‬ب‭”‬أصحاب‭ ‬المنصّات‭ ‬الرقمية‭ ‬الذين‭ ‬يستمتعون‭ ‬بنشر‭ ‬دعاية‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬كاذبة‭” ‬ومن‭ “‬أفضل‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مالك‭ ‬تويتر‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭”.‬

كما‭ ‬هناك‭ ‬ظاهرة‭ ‬أخرى‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬هي‭ ‬المحتوى‭ ‬المزيف‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ “‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭” ‬إن‭ “‬ميدجورني،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬ينتج‭ ‬صوراً‭ ‬عالية‭ ‬الدقة،‭ ‬يغذّي‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بصور‭ ‬مزيفة‭ ‬تصبح‭ ‬مقنعة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭”‬،‭ ‬مستشهدة‭ ‬بالصور‭ ‬الكاذبة‭ ‬لتوقيف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والتي‭ “‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭”. ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬العالم‭ ‬أيضاً‭ ‬انتشار‭ “‬مواد‭ ‬متلاعب‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬ناطق‭ ‬واسع‭” ‬أنتجتها‭ ‬شركات‭ ‬متخصّصة‭ ‬لحساب‭ ‬حكومات‭ ‬أو‭ ‬شركات‭.‬

وفي‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬كشف‭ ‬تحقيق‭ ‬واسع‭ ‬أجرته‭ ‬مجموعة‭ ‬الصحافيين‭ ‬الاستقصائيين‭ “‬فوربدن‭ ‬ستوريز‭” ‬نشاطات‭ ‬شركة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تسمى‭ “‬تيم‭ ‬خورخي‭” ‬متخصّصة‭ ‬في‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭.‬

وأوضح‭ ‬ديلوار‭ ‬أنّ‭ “‬المعلومات‭ ‬الموثوق‭ ‬بها‭ ‬تغرق‭ ‬في‭ ‬طوفان‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المضلّلة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬نحن‭ ‬نصبح‭ ‬أقل‭ ‬إدراكاً‭ ‬للفرق‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬حقيقي‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬اصطناعي‭”.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬أحد‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬هو‭ ‬إعادة‭ ‬المبادئ‭ ‬الديموقراطية‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬العملاق‭ ‬من‭ ‬المحتويات‭”.‬

‭- ‬تقدّم‭ ‬البرازيل‭ -‬

وكانت‭ ‬أكبر‭ ‬التراجعات‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬في‭ ‬البيرو‭ (‬حلّت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬110‭ ‬بتراجع‭ ‬33‭ ‬مرتبة‭) ‬والسنغال‭ (‬104‭ ‬بتراجع‭ ‬31‭ ‬مركزاً‭) ‬وهايتي‭ (‬99‭ ‬بتراجع‭ ‬29‭ ‬مركزاً‭) ‬وتونس‭ (‬121‭ ‬بتراجع‭ ‬27‭ ‬مركزاً‭).‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تقدّمت‭ ‬البرازيل‭ (‬حلت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ال92‭) ‬18‭ ‬مرتبة‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬الرئيس‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬السابق‭ ‬جايير‭ ‬بولسونارو‭ ‬بعدما‭ ‬هزمه‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬ديلوار‭ “‬تراجعت‭ ‬البرازيل‭ ‬كثيرا‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬بولسونارو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عنيفا‭ ‬بحق‭ ‬الصحافيين‭” ‬لكن‭ “‬لا‭ ‬حتمية‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭”.‬

وتقدّمت‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬24‭.‬

وأوضح‭ ‬ديلوار‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ “‬المكسب‭ ‬الصغير‭” ‬يفسَّر‭ “‬خصوصاً‭ ‬بالوضع‭ ‬الآخذ‭ ‬في‭ ‬التدهور‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭”.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تراجعت‭ ‬ألمانيا‭ (‬حلت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬21‭) ‬5‭ ‬مراتب‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك،‭ ‬وفقا‭ ‬للمنظمة،‭ ‬إلى‭ “‬عدد‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والتوقيفات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬صحافيين‭”.‬

وفي‭ ‬الترتيب‭ ‬الإقليمي‭ “‬تبقى‭ ‬منطقة‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭/‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أوروبا‭ “‬الأسهل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الظروف‭ ‬لممارسة‭ ‬الصحافة‭”.‬

ويستند‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬الذي‭ ‬تضعه‭ “‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭” ‬إلى‭ “‬مسح‭ ‬كمّي‭ ‬للانتهاكات‭ ‬المرتكبة‭ ‬ضد‭ ‬الصحافيين‭” ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬و‭”‬دراسة‭ ‬نوعية‭” ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وترتكز‭ ‬الدراسة‭ ‬النوعية‭ ‬على‭ “‬إجابات‭ ‬مئات‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ (‬صحافيون‭ ‬وأكاديميون‭ ‬ومدافعون‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭) ‬على‭ ‬مئة‭ ‬سؤال‭”.‬