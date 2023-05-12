مذكرات تروي 10 سنوات من حياة فرقة كورية

سيول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ينشر‭ ‬أعضاء‭ ‬فرقة‭ “‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭” ‬الكورية‭ ‬مذكراتهم‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬ستتولى‭ ‬طرح‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬أثار‭ ‬حماسة‭ ‬محبي‭ ‬فرقة‭ ‬الكيه‭ ‬بوب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتحيي‭ ‬فرقة‭ “‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭” ‬التي‭ ‬تُعتبَر‭ ‬أبرز‭ ‬ظاهرة‭ ‬ثقافية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حفلات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬فيما‭ ‬تتصدر‭ ‬أعمالها‭ ‬قوائم‭ ‬الأغاني‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحاً‭. ‬وتدر‭ ‬العائدات‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬فرقة‭ “‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭” ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬سبعة‭ ‬أعضاء،‭ ‬المليارات‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬فيما‭ ‬تستقطب‭ ‬الفرقة‭ ‬قاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬واسعة‭ ‬تُعرف‭ ‬بـ‭”‬أرمي‭”.‬

وتولى‭ ‬كتابة‭ ‬المذكرات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬ما‭ ‬وراء‭ ‬القصة‭: ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ +‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭+” (“‬بيوند‭ ‬ذي‭ ‬ستوري‭: ‬10‭ ‬ييرز‭ ‬ريكورد‭ ‬اوف‭ +‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭+” ‬الصحافي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كانغ‭ ‬ميونغ‭ ‬سيوك‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ “‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬دار‭ ‬النشر‭.‬

ونشرت‭ ‬دار‭ “‬فلاتيرون‭ ‬بوكس‭” ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭ ‬الخميس،‭ ‬مقالة‭ ‬عن‭ ‬الكتاب‭ ‬وأرفقتها‭ ‬بتعليق‭ “‬من‭ ‬متحمّس؟‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬وسم‭ #‬كتاب‭ ‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭.‬

وستُطرح‭ ‬مذكرات‭ “‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭” ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬544‭ ‬صفحة،‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬أمازون‭ ‬الالكتروني‭. ‬واختير‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬لأنه‭ ‬يصادف‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ “‬أرمي‭”.‬

وكتب‭ ‬أحد‭ ‬محبي‭ ‬الفرقة‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ “‬متحمس‭ ‬جداً‭ ‬لقراءة‭ ‬الكتاب‭… ‬من‭ ‬المذهل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الفائتة‭ ‬لـ‭+‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭+”.‬

وتوقفت‭ “‬بي‭ ‬تي‭ ‬اس‭” ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬لأعضاء‭ ‬الفرقة‭ ‬متابعة‭ ‬مشاريع‭ ‬فردية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بدأ‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬خدمتهما‭ ‬العسكرية‭ ‬الإلزامية‭.‬

وفي‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬إلزامية‭ ‬لجميع‭ ‬الرجال‭ ‬الأصحاء،‭ ‬لفترة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬شهراً‭. ‬وبات‭ ‬جين‭ ‬أول‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الفرقة‭ ‬يلتحق‭ ‬بالخدمة‭ ‬العسكرية،‭ ‬قبل‭ ‬جايهوب‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬خدمته‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2023‭.‬