صحافة الموصل الرياضية في كتاب موسّع

مد جسور التواصل بين صاحبة الجلالة في إطار التخصّص الرياضي

الموصل – الزمان

صدر للاعلامي والصحفي الرياضي سامر الياس سعيد حديثا كتاب بعنوان (محطات ورموز في تاريخ صحافة الموصل الرياضية ) وذلك عن مركز دراسات الموصل التابع لجامعة الموصل .. والكتاب من القطع الوسط ويقع بنحو 200 صفحة حيث يتخصص بالاشارة الى ما احتوته مسيرة الصحافة الرياضية في مدينة الموصل من اجيال متعاقبة تركت بصماتها على واقع المتابعة والتوثيق لما جرى من فعاليات وانشطة رياضية سواء من خلال القاعات والملاعب الرياضية.

واقع الرياضة

والكتاب ياتي في اطار اهتمام المؤسسات الاكاديمية بواقع الرياضة في المحافظات لاسيما من خلال افراد الكليات والاقسام الاكاديمية المتخصصة لتخصيص دراسات عليا كالاطاريح الجامعية للالتفات الى نشوء الرياضة في بعض المدن العراقية وابراز دورها عبر متابعة الرياضيين الرواد فضلا عن ان الكتاب يسهم بابراز العرفان للكثير من الصحفيين ممن كانوا يمثلون الجيل الاول للصحافة الرياضية بمدينة الموصل وتوارى بسبب تعاقب الاعوام ليبرز الكتاب ذكرهم من جديد والاطلالة على ابرز ما اسهموا به ولعل التفاتة الوفاء الاولى للكتاب يترجمها اهداء لكاتب للكتاب لروحي صحفيين رياضيين بارزين من كوكبة صحفيي الموصل الرياضيين ممن غيبتهم الاقدار فاهدى المؤلف كتابه لروحي الصحفيين علاء عبد الوهاب الذي قضى بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارته في عام 2009 والصحفي المعروف طلال العامري حيث وافته المنية اثر نوبة قلبية مفاجئة نهاية العام الماضي بينما يبرز الكاتب في سياق مقدمة الكتاب الى الدوافع التي قادته لتوثيق تاريخ الصحافة الرياضية في المدينة ومتابعته لعناوينها بالاضافة لاطلالة على ابرز الاسماء العاملة في هذا المضمار ويقدم الشكر في ختام مقدمته للدكتور عمار طاهر محمد رئيس القسم الرياضي في جريدة الزمان لدعمه ومساندته لاسيما باتاحة بعض المصادر من كتبه التي اختصت بالتوثيق لميدان الصحافة الرياضية حيث اصدر محمد نخبة من الكتب من بينها الصحافة الرياضية في العراق تاريخ طويل ومحطات مضيئة 1922-2003 والذي صدر عن الاكاديمية الاولمبية العراقية في عام 2018 اضافة لشكر المؤلف عدد من النخب الاكاديمية ممن اسهمت بدعم الكاتب ورفده بالمصادر الخاصة باضاءة كتابه للنور ..

ويرتكز الكتاب المذكور على اربعة فصول يبرز الاول منها ليتابع سمات وملامح من صحافة الموصل الرياضية في بواكير اصدارتها حيث يلفت الكاتب لانطلاقة مجلة الشعلة الرياضية كاول مطبوع رياضي شهدته مدينة الموصل وذلك في 16 كانون الاول من عام 1953 حيث كان ورائه كلا من الصحفيين مراد سعيد مراد وسامي ايوب عبد النور الا ان هذه المجلة كانت شهادة انطلاق لعدد من المطبوعات التي تعاقبت على الاصدار برغم محدودية اعدادها اضافة لابراز الكاتب للاهتمام الذي ابدته كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل من خلال اصدارها لمجلة علمية محكمة اهتمت بنشر البحوث والدراسات المتعلقة بالشان الرياضي في المدينة حيث احصى عددا من تلك البحوث التي تم نشرها في المجلة العلمية المذكورة كما تابع عدد من اسهامات صحفيي الموصل الرياضيين في عدد من الصحف الرياضية المتخصصة لاسيما تلك التي صدرت في العاصمة العراقية بغداد وفي الفصل الثاني من الكتاب ابرز الكاتب متابعته لسمات وملامح من صفحات الرياضة التي افردتها لها صحف الموصل التي صدرت بعد عام 2003 ولعل عددها ناهز ال200 صحيفة حيث اهتم اغلبها بافراد صفحة او اكثر لمتابعة الانشطة المحلية للرياضة بمدينة الموصل.

زيادة وتيرة

فضلا عن متابعتها للاخبار العربية والعالمية ممن شهدتها الملاعب والقاعات وقد اسهم هذا السرد لزيادة وتيرة الاهتمام بالانشطة الرياضة وولادة جيل جديد من الصحفيين الرياضيين بمدينة الموصل عبر تلك الحقبة اما الفصل الثالث فاهتم من خلاله الكاتب بايراد لنحو عشرة صحف رياضية صدرت بمدينة الموصل بعد عام 2003 بادئا بايراد صحيفة المستقبل الرياضي والتي صدرت كاولى الصحف الرياضية في تلك الفترة حيث صدر عددها التجريبي في 16 حزيران من عام 2003 ومن ثم توالت صحف وملاحق كالهدف الرياضي والرياضي الموصلي والميزان الرياضي وستاديوم ووقت اضافي والقسم الرياضي وملاعب نينوى وغيرها من صحف الموصل الرياضية التي عمل على اصدارها نخبة من رواد الاعلام الرياضي بمدينة الموصل اما الفصل الرابع فتوقف عند محطة مجلة موصل سبورت التي صدرت بين اعوام 2008 ولغاية 2011 حيث كانت تصدرها مديرية شباب ورياضة نينوى ووصلت اعدادها لمحطة العدد 17 لتتوقف عن الصدور لاسباب تتعلق بالتمويل لكن المجلة مثلت الصحافة الموصلية افضل تمثيل من خلال تغطياتها الموسعة وعملها على احياء الانشطة الرياضية اضافة لتكريمها لنخب من الاعلاميين الرياضيين في احتفالات كانت تقيمها بمناسبات محددة .. عموما الكتاب يمثل مصدر ومرجع مهم لتوثيق وارخنة الانشطة الرياضية وتغطياتها بابراز الاساليب التحريرية التي كانت عليه الصحافة الرياضية قبل ان تتطور وتواكب الانتقالة المهمة للاعلام في العراق.