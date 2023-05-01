مدينة خلف الطواحين .. وثمة ذاكرة 4

ليست رواية .. الشهادة وقدسية الحياة

عبد الحسين شعبان

لا تُدرك الحقيقة إلّا عندما تُفنى

محي الدين بن عربي

إذا كان الماضي أصبح ماضيًا والناس تعيش اليوم همومًا من نوع آخر، خصوصًا في ظلّ إغراءات المحتل الأمريكي للعراق منذ العام 2003 ومساعي إفساد الضمائر، “فمن يبالي بسبعين شيوعيًا قتلهم حليف في زمن منسي، على حدّ تعبير سهيل سامي نادر؟” لكن متى سيحين معرفة الحقيقة وأين قبور الشهداء أو رفاتهم أو معرفة الأسماء وصفاتهم وتدقيقها، فالكثير من الشهداء ظلّت أسماؤهم مجهولة أو مكنّاة “أبو فلان” بسبب ظروف العمل السرّي، وهل سيكون فتح الملفات فتحًا للجروح، أم أن هناك ضرورة لعدم التأجيل، وسيكون ذلك مقدمةً للمعالجة؟ لقد فات زمن طويل والضحايا وعوائلهم على ذمة التاريخ تنتظر كشف الحقيقة، ووضع الشواهد على القبور في معركة لا معنى لها وأوضاع غاية في الصعوبة وميزان قوى غير متكافئ، والأكثر من ذلك أن المعركة غير عادلة، بل لا مبرّر لها على الإطلاق مهما كانت المزاعم والذرائع، وهي استمرار لتلك النزاعات المسلّحة البدائية وغير العقلانية بين القوى التي تطلق على نفسها “الوطنية”، فالعنف ليس الوسيلة الفضلى لفض النزاعات وحسم الخلافات، وغالبًا ما يكون وسيلة بيد العاجز عن الإقناع، والهدف فرض نفوذه بقوّة السلاح والاستقواء به لإرغام خصمه على التراجع أو التنازل أو القبول بالأمر الواقع.

تحديد الكرامة

وإذا كانت المطالب الوطنية تاريخيًا تتحدّد بالكرامة والحريّة والمساواة والعدالة، ولاسيّما الاجتماعية، والمشاركة والشراكة وهي أسس المواطنة وأركانها، وهي مطالب طموحة، فهل ستكون المطالبة بحق الإنسان بأن يكون له قبر، وأن يعرف ذويه والعدالة معهم لماذا وأين وكيف قُتل؟ وأين جثمانه أو رفاته؟ لكي يقوموا بواجب العزاء طبقًا للأديان والشعائر والتقاليد الاجتماعية، أم أن ذلك مطلبًا صعب المنال وضربًا من الترف الفكري بالنسبة للضحايا، ونوع من الاستحالة بالنسبة للمرتكب؟

ذلك هو جانب آخر من مأساة بشتاشان، ومآسي العنف التي انتشرت ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق العام 2003 وضحايا العنف الطائفي والإثني 2006 و2007 وما بعدها، وقبلها مآسي وارتكابات العهد الجمهوري الذي بدأ بالعنف المنفلت من عقاله وخارج نطاق القانون، ابتداءً بمجزرة قصر الرحاب ضدّ العائلة المالكة، ومرورًا بما حصل في الموصل وكركوك العام 1959 ثم ما حدث بعد انقلاب 8 شباط / فبراير 1963 من هستيريا عنفية، حيث ما زال العالم يجهل مكان قبر سلام عادل (أمين عام الحزب الشيوعي الذي استشهد تحت التعذيب)، وعدد من قيادات الحركة الشيوعية والوطنية، مثلما يجهل قبور ضحايا مجزرة قاعة الخلد العام 1979 ومجازر حزب البعث الداخلية، ناهيك عن ضحايا الحرب العراقية – الإيرانية، ومن ثم قبور ضحايا الإرهاب القاعدي والداعشي .

مثل هذه الشهادة تحاول التحرّر من ادّعاء الأفضليات أو احتكار الحقيقة أو الزعم بتمثيلها، لهذا سوف تتصرّف بحريّة باستخدام وسائل التحليل اعتمادًا على العقل وليس عبر بعض الشعارات الجاهزة أو العاطفية، خصوصًا بالسعي لتعظيم “الجوامع” وتقليص “الفوارق” والابتعاد عن كلّ ما من شأنه يستخف بقدسية الحياة الإنسانية في الماضي والحاضر والمستقبل. واستنادًا إلى هذا المنطق فإن الشهادة سوف لا تخلو من النقد لجميع الأطراف، وهو نقد ذاتي بالطبع، فلا شيء أهم من اكتشاف الحقيقة ومساءلة الآخر والنفس عمّا حصل.

تعميم ساذج

يقولون أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن الحدث دون تفاصيل سيكون تعميمًا ساذجًا، والتعميم هو “الصخرة التي يتّكأ عليها المتعبون”، لذلك فالقُبل والمجاملات والذكر الطيّب و”نسيان الماضي” و”قلب صفحة جديدة” لا تشفي غليل الضحايا وعوائلهم، التي لا بدّ لها من معرفة ما حصل ومن المسؤول وما هي أسبابه؟ وكيف وأين ولماذا؟ والهدف هو الاستفادة من الدروس والعبر التاريخية، والنظر إلى المستقبل في إطار علاقات نظيفة وسليمة وخالية من العنف، وذلك ترزين” الصراع و”توقير” الخلاف وليأخذ المتصارعون مداهم في المنافسة الشريفة للحصول على المواقع والترويج للأهداف التي يدعون إليها.