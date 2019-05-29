مدينة بالبصرة سادس أعلى منطقة بدرجات الحرارة في العالم

بغداد – فائز جواد

جاءت مدينة الحسين بمحافظة البصرة بالمرتبة السادسة في لائحة المناطق الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم ، خلال 24 ساعة الماضية. ونشرت محطة بلاسيرفيلي للانواء في كاليفورنيا الأمريكية جدولا بأعلى 15 مدينة بدرجات الحرارة في العالم .وبحسب الجدول فان مدينة كيب سانت فرانسيس في جنوب افريقيا احتلت المرتبة الاولى بدرجة حرارة عظمى بلغت 56.8 درجة مئوية تليها مدينة مطربة في الكويت بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، ثم شاندرابور الهندية بدرجة حرارة بلغت 47.8 درجة مئوية، ومن ثم تاتي بالمرتبة الرابعة مدينة يعقوب اباد في باكستان بـ 47.5 درجة مئوية، تشاركها مدينة ناجبور سونجون في الهند بدرجة الحرارة نفسها ثم مدينة الحسين بالبصرة بدرجة حرارة 47.2 درجة مئوية. ورجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل حصول ارتفاع قليل بدرجات الحرارة غدا الجمعة في المنطقة الوسطى مع عدم حصول تغير في جميع المناطق اليوم الخميس. وجاء في تقرير للهيئة اطلعت عليه(الزمان) امس ان (طقس الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا) . ولم يتحدث التقرير عن تغير في طقس الخميس بالمناطق الوسطى والجنوبية والشمالية مشيرا الى ان درجة الحرارة في بغداد امس بلغت43 فيما بلغت في البصرة 48 وفي المدن الشمالية 36 درجة مئوية. من جهة اخرى رأى متنبئ على صفحته في فيسبوك في الموجة الحارة المتوقعة ورياح البوارح الشمالية الغربية النشطة تبدأ يوم الخميس مثيرة لبعض الغبار في الجنوب. وعالميا قال مسؤولون وتقارير إعلامية امس إن الإعصارا الذي اجتاح مدينة ديتون بولاية أوهايو الأمريكية اول امس ودمر المباني ادى الى اصابة 35 شخصا في الأقل بجروح ودفع مسؤولي الطوارئ لإرسال كاسحات ثلوج لرفع الأنقاض عن طريق سريع. وذكرت وسائل الإعلام أن إعصارين آخرين على الأقل لامسا اليابسة بالقرب من المدينة منهما واحد قرب قاعدة رايت – باترسون الجوية شرقي ديتون.وقالت إليزابيث لونج المتحدثة باسم كيترينج هيلث نتورك إن (35 شخصا على الأقل في ديتون والمنطقة المحيطة بها نقلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح معظمها بسيطة). وأضافت ان (لدينا إصابات تتراوح بين التمزقات والكدمات لأشخاص تدافعوا داخل منازلهم بسبب العاصفة).ولم ترد تقارير عن وفيات.وتأتي أحدث عاصفة بعد أن أسفرت موجة من الأعاصير والفيضانات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في أوكلاهوما خلال الأسبوع السابق منهم شخصان في إل رينو قرب عاصمة الولاية يوم السبت الماضي.وفي ميزوري أسفرت الأعاصير والعواصف الشديدة عن مقتل ثلاثة أشخاص ودمرت أو ألحقت أضرارا بمئات المنازل الأسبوع الماضي.