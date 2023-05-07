مدينة المسنّين في الصين تتحدّى الشيخوخة

{ رودونغ (أ ف ب) – يحافظ مسنّون داخل صالة رياضية في رودونغ على لياقتهم البدنية من خلال ممارسة كرة الطاولة… وبعدما كانت هذه المدينة الصينية نموذجاً لسياسة الطفل الواحد، باتت راهناً من المناطق التي تضم أعلى نسبة من كبار السنّ في الصين.وشهدت المدينة الساحلية الواقعة شمال شنغهاي، ارتفاعاً بطيئاً في أعداد سكانها منذ ثمانينات القرن العشرين، لدرجة أنّ مَن تتخطى أعمارهم الستين سنة يمثلون حالياً 39 بالمئة من سكانها، مقابل نسبة 18,7 بالمئة على الصعيد الوطني.ومن المؤشرات إلى هذه التغييرات الديموغرافية الكبيرة، أنّ مدرسة سابقة مهجورة استحالت مكاناً لنمو الأعشاب الضارة في حين توفر جامعة محلية دروساً معينة لكبار السن.وبحسب الأمم المتحدة، باتت الهند الدولة الأكثر تعداداً بالسكان في العالم، متقدمةً على الصين التي انخفض عدد سكانها خلال العام الفائت للمرة الأولى منذ ستة عقود.وفي نهاية شارع محاط بمبان متداعية في رودونغ، يصدح صوت الكرات في نادي كرة الطاولة المحلي الذي يعج بكبار السن.وتقول فو يابينغ (56 عاماً) التي أسست النادي عام 2011 إنّ “عدداً كبيراً من الأشخاص يرتادون هذا المكان للحفاظ على لياقتهم البدنية، في خطوة تُعدّ أفضل من بقائهم في المنازل ولعب الورق!” الذي يشكل نشاطاً شائعاً في المنطقة.وكان نجل يابينغ انتقل إلى المدينة بحثاً عن وظيفة، ومثله فعل كثر في ظاهرة شهدتها الصين خلال العقود الأخيرة وتساهم في إفراغ الأرياف والمدن الصغيرة من سكانها.وتقول يابينغ عن نجلها “له ابن” ولا يخطط لإنجاب طفل آخر، مضيفةً “إنّ إنجاب الأطفال يمثل عبئاً كبيراً في المرحلة الراهنة”، في إشارة إلى تكلفة التعليم.ويشير الستيني تشو، أحد أعضاء النادي ومتقاعد كان يعمل في شركة الاتصالات “تشاينا تيليكوم”، إلى صعوبات يواجهها الشباب الصينيون في سوق العمل.

ويضيف إنّ “الوضع ليس مماثلاً لما عاشه جيلنا. ففي تلك المرحلة، كانت الدولة توفر وظائف للشباب، أما اليوم، فبات الصينيون يبحثون بأنفسهم عن أشغال”.ورودونغ بمثابة مختبر للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين، فالمشكلة في هذا الخصوص دقيقة لأنّ شيخوخة السكان مقرونة بنزوح الفئة الشابة إلى المدن.ويظهر تعداد للعام 2021 أنّ إجمالي عدد السكان في رودونغ يبلغ نحو 880 ألفاً، وهو رقم أقل بحوالى 116 ألفاً من العدد السابق.وكانت الصين أطلقت سياستها لتحديد النسل في أواخر سبعينات القرن الفائت لتجنّب انفجار سكاني فيها.إلا أنّ عدداً من القرارات المرنة أتاحت للأزواج منذ العام 2016 إنجاب ثلاثة أطفال. لكنّ إيجابيات هذه القرارات ليست محسوسة بعد.وجاء معدل الخصوبة في الصين منخفضاً جداً العام الفائت، إذ بلغ 1,2 طفلاً لكل امرأة.

وتلقي شيخوخة السكان بثقلها على الشباب الصينيين، لأنّ العائلات غالباً ما تضم ابناً واحداً، ويتعيّن عليه تالياً رعاية أفراد الأسرة المسنين بمفرده، من دون مساعدة شقيق أو أخت.