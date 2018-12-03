مدينة‭ ‬المكلا‭ ‬اليمنية‭ ‬تسعى‭ ‬للنهوض‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬القاعدة‭ ‬فيها

المكلا‭ (‬اليمن‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتدرب‭ ‬ضباط‭ ‬من‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬اليمني‭ ‬على‭ ‬اقتحام‭ ‬قارب‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬مدينة‭ ‬المكلا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬اليمن،‭ ‬بينما‭ ‬تسعى‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬الحروب‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬مجددا‭ ‬بمؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭.‬

يسود‭ ‬الهدوء‭ ‬في‭ ‬المكلا‭ ‬عاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬حضرموت‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬مزقته‭ ‬الحرب،‭ ‬وتمثل‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬الكثيرون‭ ‬صورة‭ ‬لليمن‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭. ‬وفي‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬شاطىء‭ ‬مليء‭ ‬بالدبابات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬حقبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي،‭ ‬سلم‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬عشرات‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬اليمنية‭ ‬تأمين‭ ‬ساحل‭ ‬جنوب‭ ‬حضرموت‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬350‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬مليئة‭ ‬بمهربي‭ ‬المخدرات‭ ‬والأسلحة‭.‬

وقام‭ ‬التحالف‭ ‬أيضا‭ ‬بتقديم‭ ‬زوارق‭ ‬مجهزة‭ ‬بأسلحة‭ ‬وأجهزة‭ ‬اتصالات‭ ‬ورادارات‭ ‬إلى‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الذين‭ ‬تلقوا‭ ‬تدريبات‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬سعوديين‭ ‬وإماراتيين‭ ‬وأميركيين‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬ماثيو‭ ‬تولر‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإجابة‭ ‬الحقيقية‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬بطريقة‭ ‬ستعيد‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬مواصلة‭ ‬رؤية‭ ‬استمرار‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الدولة‭ ‬الفاشلة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مدينة‭ ‬المكلا‭ ‬وقعت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2016،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحررها‭ ‬الجيش‭ ‬والميليشيات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتحالفة‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2016‭. ‬وشكل‭ ‬هذا‭ ‬انتصارا‭ ‬نادرا‭ ‬للقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬قتالا‭ ‬عسكريا‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

واختفت‭ ‬القوانين‭ ‬الصارمة‭ ‬والقيود‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتشددة‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬وكورنيش‭ ‬المدينة‭.‬

ولكن‭ ‬يعترف‭ ‬مسؤولون،‭ ‬ومنهم‭ ‬تولر‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬سهلت‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬المدينة،‭ ‬خاصة‭ ‬نقص‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬والحكم‭- ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬موجودة‭.‬

خدمات‭ ‬سيئة

تعاني‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬فقر‭ ‬مدقع‭. ‬وفي‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة،‭ ‬يبحث‭ ‬متسولون‭ ‬في‭ ‬النفايات‭ ‬التي‭ ‬امتلأت‭ ‬بها‭ ‬السلال،‭ ‬بينما‭ ‬طفت‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مصارف‭ ‬مفتوحة‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬آثار‭ ‬الحرب‭ ‬باقية‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬مع‭ ‬منازل‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬حضرموت‭ ‬غنية‭ ‬بالنفط،‭ ‬تعاني‭ ‬المكلا‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬متكرر‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬ونقص‭ ‬في‭ ‬الوقود‭. ‬ويؤكد‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬اليمني‭ ‬السابق‭ ‬بدر‭ ‬باسلمه‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬المكلا،‭ ‬الأمن‭ ‬جيد،‭ ‬لكن‭ ‬الخدمات‭ ‬سيئة‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬الجهاد‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬العرب‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬يؤكد‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬فرج‭ ‬سالمين‭ ‬البحسني‭ ‬محافظ‭ ‬حضرموت،‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭. ‬ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬تؤكد‭ ‬اليزابيث‭ ‬كيندال‭ ‬وهي‭ ‬خبيرة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬اكسفورد‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬المكلا،‭ ‬ولكنه‭ ‬هش‮»‬‭.‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬قوية‭ ‬وتوارت‭ ‬عن‭ ‬الأنظار،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬لأنها‭ ‬تجذب‭ ‬الشباب‭ ‬اليائس‭ ‬بسبب‭ ‬افتقادهم‭ ‬للفرص‮»‬‭.‬

ويعتمد‭ ‬الاستقرار‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية،‭ ‬لكن‭ ‬يعاني‭ ‬اليمن‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬مع‭ ‬انكماش‭ ‬النمو‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭%‬‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬بحسب‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭. ‬وانهارت‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬اليمنيين‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ومياه‭ ‬الشرب‭. ‬ويقول‭ ‬الوزير‭ ‬باسلمه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬الرواتب‭ ‬وارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم،‭ ‬تركيز‭ ‬الاشخاص‭ ‬ينصب‭ ‬حول‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

وما‭ ‬زال‭ ‬المطار‭ ‬مغلقا‭ ‬أمام‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خنق‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭. ‬وتواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬وتعتمد‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭.‬

لا‭ ‬أسلحة

وسيطر‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬حضرموت‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مقاومة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬الحوثيين‭.‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬التضييق‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬السكان،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬الجهاديين‭ ‬أمّنوا‭ ‬استمرار‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬كالمياه‭ ‬النظيفة‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اصلاح‭ ‬خدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ودفع‭ ‬الرواتب‭ ‬في‭ ‬وقتها‭. ‬ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬يمنيون‭ ‬إن‭ ‬الجهاديين‭ ‬تراجعوا‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الجبلية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬مثلما‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬نهب‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬270‭ ‬مليار‭ ‬يمني‭ (‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬مصارف‭ ‬مدينة‭ ‬المكلا‭.‬

ويقول‭ ‬محافظ‭ ‬حضرموت‭ ‬البحسني‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬استعادت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬وثائق‭ ‬التنظيم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬المدينة،‭ ‬والتي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬مخططات‭ ‬عن‭ ‬استراتيجيته‭ ‬العسكرية‭ ‬ومصادر‭ ‬دخله‭ ‬وتفاصيل‭ ‬عن‭ ‬مواقع‭ ‬تخزين‭ ‬الأسلحة‭. ‬وأشار‭ ‬البحسني‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬الوثائق‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الإماراتية‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬العملية‭ ‬اليمنية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لاستعادة‭ ‬المكلا‭.‬

ويؤكد‭ ‬الجنرال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أبو‭ ‬حاتم‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬اليمني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سيطرة‭ ‬القاعدة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬كانت‭ ‬تفيد‭ ‬الحوثيين‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬حاتم‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬سيطرة‭ ‬القاعدة‭ ‬على‭ ‬سواحل‭ ‬حضرموت‭ ‬سهلت‭ ‬تهريب‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬انتهى‭ ‬بها‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين‭.‬

وبعد‭ ‬طرد‭ ‬القاعدة،‭ ‬تحاول‭ ‬المكلا‭ ‬منع‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬الأسلحة‭- ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬فريد‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

ويطلب‭ ‬من‭ ‬الزائرين‭ ‬لمدينة‭ ‬المكلا‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحتهم‭ ‬على‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬العديدة‭ ‬المنتشرة‭ ‬والتي‭ ‬تسيطر‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬منها‭. ‬ونصبت‭ ‬لافتة‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬ممنوع‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‮»‬‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬المدينة‭.‬

ويقول‭ ‬البحسني‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ناجحة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬