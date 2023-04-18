مدير نفط ذي قار لـ(الزمان): ملاكاتنا ترفع شعار يد للبناء وأخرى للإنتاج

الناصرية – باسم الركابي

تعمل شركة نفط ذي قار ومنذ تاسيسها عام 2017 على اكتشاف النفط واستخراجه وتشغيل حقوله النفطية وادارتها بملاكاتها الفنية والهندسية، حيث تسلمت من شركة نفط الجنوب في ذات العام ثلاثة آبار نفطيه هي حقل الغراف النفطي وحقل صبه بالإضافة إلى حقل الناصرية النفطي.

وقال مدير الشركة علي خضير عباس ان (شركة الفاو الهندسية التابعة لوزارة الاسكان و الاعمار و البلديات العامة، باشرت بأنشاء مبنى الهيئات متعدد الطوابق في المجمع النفطي، وبناءً على الحاجة الفعلية لإنشاء مبانٍ جديدة تتوائم مع التوسع الحاصل في نشاط الشركة)، مبينا ان (المبنى مؤلف من 5 طبقات يحتوي على منظومات الامن والسلامة وكافة التقنيات الأخرى).

وأضاف ان (ملاكات قسم الجهد الهندسي أحد تشكيلات الشركة أنجزت اكثر من 50 صندوق حافظ للمعدات النفطية للحماية من مياه الأمطار داخل حقل الناصرية النفطي،وهي صناديق حافظة للمعدات النفطية الخاصة بالعملية الإنتاجية، من رؤوس الآبار ومضخات المياه، للحفاظ عليها من التأثيرات الجانبية،مؤكدا ان الصناديق تم تصنيعها داخل الورش التابعة للشركة).

منافع اجتماعية

وأشار إلى أن (هناك أعمال عدة انجزت خلال الفترة الماضية وتندرج ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية بالمحافظة و شملت بعض المدارس، وبناية قائمقام قضاء البطحاء في المحافظة، وكذلك كرفانات السيطرات الخارجية لحماية المنشآت التابعة لوزارة الداخلية في حقل الناصرية النفطي بالإضافة الى تأهيل الطريق الذي يربط مزار السيد الأخضر بإطراف قضاء النصر شمالي المحافظة وبطول 3 كم، حيث قامت كوادرنا بمتابعة سير الاعمال في داخل المواقع بعمليات دفن وحدل الطبقات الترابية).

وأضاف أن (هذه المشاريع تحظى بإهتمام ومتابعة الادارة العليا والتي تندرج ضمن مشاريع المنافع الإجتماعية لحقل الغراف،لافتا الى انها تسير بوتيره متصاعدة وبالاوقات المحددة لها خدمة لابناء للمحافظة). وتابع العبودي ان (شركة نفط ذي قارانجزت الموافقات الأصولية لتجهيز دائرة صحة المحافظة، بعددٍ من الآليات الخدمية، في سياق الدعم الخدمي الذي تقدمه الشركة لمختلف القطاعات الحكومية، مبينا ان الاليات تتضمن كابسات نفايات وسيارات حمل عدد 5 لكل نوع و بمجموع 10 آليات تجهز من الشركات الحكومية المختصة). واستطرد ان (شركة نفط ذي قار،سلمت طريق ال فواز بقضاء البطحاء 40 كم الى الغرب من المحافظة ، بعد انجازه من قبل الشركة المنفذة ضمن مشروع دعم المجتمعات المحلية.بحضور مسؤولين حكوميين بالمحافظة،حيث بلغ طوله 14.5 كيلو متر وبعرض 6 امتار.حيث تم رصفه اولاً بأساس ترابي، مع تنفيذ طبقة حصى خابط بسمك 25 سم مع طبقة من السبيس واكسائه أخيرا بمادة القيروبسمك 10سم بالإضافة الى تنفيذ قناطر كونكريتية قطر متر واحد واخرى مزدوجة بقطر ستين سنتيمتراً، فضلاً عن قناطر انبوبية مفردة ومزدوجة باقطار متنوعة وذلك لتسهيل عملية العبور).