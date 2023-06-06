مدير الموارد المائية في ديالى لــ (الزمان): ردمنا 70 بحيرة أسماك وسقينا 140 ألف دونم من البساتين

ديالى ـــ سلام الشمري

قال مدير الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري لــ (الزمان) أمس، ان ( ملف ادارة المياه في ديالى من اكثر الملفات تعقيدا في السنوات الاخيرة بسبب انحسار الخزين في السدود الخمسة ، فضلا عن تحديات أخرى منها التجاوزات على الانهر والجداول المائية ، فيما ساهمت الامطار والسيول في تغذية اغلب سدود ديالى واضافت كميات جيدة خاصة في بحيرة سد العظيم التي وصلت الى اكثر من 600 مليون م3 يمكن القول بان الوضع الحالي افضل من العام الماضي بنسب جيدة ).

احتياجات محطات

واضاف المعموري ، ان (جميع احتياجات محطات الاسالة وسقي أكثر من 140 الف دونم من البساتين مؤمنة خلال 2023 وهذا امر بالغ الاهمية لان الحفاظ على الثروة الخضراء التي تؤمن مصادر رزق عشرات الالاف من الاسر اولوية استراتيجية لكن نضغط باتجاه تغير انماط السقي والتحول الى الطرق الحديثة التي تقلل من نسبة استهلاك المياه بنسبة تفوق النصف). واشار المعموري ، انه (لا استثناءات في ردم بحيرات الاسماك في ديالى وحتى الان تم ردم اكثر من 70 ضمن المرحلة الاولى وهناك مراحل اخرى بدعم من قبل التشكيلات الامنية في الاقضية والنواحي وهي تأتي ضمن قرار مركزي للحكومة في بغداد ونحن نطبق التعليمات بشكل مباشر خاصة وان هذه البحيرات تستهلك كميات كبيرة من المياه بالوقت الحالي وهي بالأساس غير مجازة ولم تأخذ اي اذونات رسمية للعمل ). واوضح المعموري ، ان (رفع التجاوزات على الانهر والجداول مهمة صعبة وخطرة في بعض الاحيان وتعرضت بالفعل مفارزنا لاعتداءات تم اللجوء للقضاء العراقي من اجل حسمها لكن وجود القوات الامنية وتعاونها مع المفارز اسهم في تقليل العبء والدفع نحو تطبيق القانون لان التجاوز امر بالغ الخطورة لأنه قد يقود الى نزاعات وعملنا هو منعها من خلال توزيع المياه بشكل منصف). وبين المعموري ، ان (الوضع المائي في ديالى ضمن مضلة التحدي والظروف تفرض متغيرات مهمة من خلال تبني ستراتجية ابرزها تغيير انماط السقي والسعي الى استغلال اي بدائل لتوفير المياه ومنها استراتيجية حصاد المياه وهناك مشاريع في هذا الاتجاه منها نقل المياه من مناطق الى اخرى او بناء سدود او استغلال المياه الجوفية عبر الابار في تغطية احتياجات الاهالي في مناطق اخرى نتوقع بان 2023 ستبرز مشاريع مهمة في هذا الاتجاه). واكد المعموري ، ان ( التجاوز على مياه الانهر من خلال رمي النفايات ومياه الصرف الصحي مخالف للقانون وجهودنا في منعها مستمرة على مدار الوقت ونرفع شهريا عشرات الاطنان من النفايات من الانهر الرئيسية ودعوتنا للأهالي بان الانهر هي شريان الحياة والتعامل معها وفق رؤية بيئية تمنع هكذا تصرفات تخدم الجميع لان المياه تذهب الى محطات الاسالة لتدفع الى المنازل لشربها ). من جهة أخرىأكدت قائمقامية قضاء بعقوبة، رفع اكثر من 10 دعاوي قضائية بسبب التجاوزات على مواقع اثرية في ديالى. وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لــ ( الزمان ) ، إن ( حماية المواقع الاثرية المنتشرة في بعقوبة وبقية مدن ديالى اولوية وهناك قوة مخصصة لحمايتها على مدار الوقت ) . واضاف الحيالي ، ان (اكثر من 10 دعاوي قضائية رفعت بحق متجاوزين على مواقع اثرية في مناطق عدة من ديالى بالفترة الماضية) ، مؤكدا بان (اي تجاوز يجري متابعته وفق الاطار القانوني للحفاظ على الارث الحضاري) .

واشار الى (وجود تشديد أمنى على المواقع الاثرية لمنع اي محاولات لسرقتها) ، مشيرا الى ان ( العديد من مهربي الاثار سقطوا مؤخرا في قبضة العدالة). كما اعلن المستشفى البيطري في ديالى، فرض حظر دخول وخروج المواشي والاغنام لمدة 14 يوم شرق المحافظة ، مشيرا الى ان الحظر قرار وقائي يأتي لمنع انتقال الاصابات .

خطر المواشي

وقالت مدير المستشفى ابتسام جاسم القيسي لــ (الزمان) ، ان (حركة المواشي والاغنام ضمن قرى ناحية كنعان التابعة لقضاء بعقوبة تم حظرها لمدة 14 يوما بعد تسجيل اصابة امرأة بمرض الحمى النزفي).

واضافت ان (الحظر قرار وقائي يأتي لمنع انتقال الاصابات الى مناطق اخرى واعطاء فترة مناسبة من اجل رش الحظائر بمواد خاصة لقتل الوسيط الناقل للمرض مع اخذ العينات لغرض اجراء فحوصات مختبرية ) .واشارت، الى ان (الاصابة هي الخامسة من نوعها خلال 2023 ? لافتا الى أن معدل الاصابات يبقى ضمن نطاق الاحتواء وجهودنا مستمرة في المتابعة ) . الى ذلك أعلنت دائرة صحة ديالى احتواء مرض حبة بغداد بعد ظهوره في 5 قرى زراعية. وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي لــ ( الزمان ) ، إن (مرض حبة بغداد من الامراض المستوطنة في ديالى خاصة المناطق الزراعية وهي تظهر بين فترة واخرى لأسباب عدة منها كثرة الحشرات الناقلة لها ) . وأضاف أن ( الدائرة رصدت نحو 20 حالة اصابة مؤكدة بمرض حبة بغداد في 5 قرى زراعية ضمن قواطع شمال وجنوب غرب بعقوبة وتم احتوائها على الفور من خلال فرق مختصة ) ، مشيرا الى أن ( الامر لا يدعو للقلق والاصابات هي الاقل منذ 10 سنوات خلال ذات الفترة ) . ولفت العزاوي الى ان “اهم اسباب الاصابات هي المستنقعات والمياه الاسنة التي تجذب الحشرات الضارة وبالتالي انتقال الاصابة الى الاطفال والنساء وحتى الشباب”، مبينا أن “جميع المراكز الصحية جرى تغذيتها بالعلاجات الضرورية من اجل معالجة اي اصابة.