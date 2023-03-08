مدير المنتخب الوطني للسيدات بكرة الطائرة لـ (الزمان): متفائلون بما ستقدمه المدربة الإيرانية بالمشاركة في الكويت

اربيل – سامر الياس سعيد

كان لتشكيل المنتخب الوطني للسيدات بكرة الطائرة بعد غياب نحو عقدين من الزمن صدى مهم لاسيما من خلال ما انجزه في مشاركته الاولى التي كانت ببطولة غرب اسيا والتي اقيمت نهاية العام الماضي في الاردن حيث حقق فيها المنتخب المذكور المركز الرابع لذلك بدى حديث مدير المنتخب الوطني بكرة الطائرة للسيدات ساسان كوركيس بويا مشبوبا بعلامات التفاؤل اذ ابرز سعي الاتحاد العراقي وخططه التي ستعمل على توسيع قاعدة اللعبة بالاضافة لدعم مشاركة المنتخب في البطولة العربية للمنتخبات والتي ستحتضنها دولة الكويت واليكم ابرز ما دار في اللقاء :

{ كيف تقيمون واقع الكرة الطائرة النسوية وهل مستواها في تصاعد ؟

– بالتاكيد مستوى الكرة الطائرة النسوية في العراق ليس بذلك المستوى المقبول وخاصة في السنوات السابقة ، لكن سعي الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة باعداد خطة واستراتيجية جديدة من اجل الارتقاء بمستوى اللعبة وخاصة بعد تشكيل منتخب نسوي بعد غياب اكثر من عقدين من الزمن وستسهم المشاركات الخارجية بتطوير اللعبة لاسيما من خلال ما تجلى عبر المشاركة الاخيرة للمنتخب في بطولة غرب اسيا الاولى التي اقيمت في اللمملكة الهاشمية الاردنية عام 2022والتي حصل فيها منتخبنا على المركز الرابع في البطولة.

{ ماهي مقومات الارتقاء بواقع اللعبة وهل يسهم الدوري وطريقة اجرائه برفد المنتخب باللاعبات المناسبات ؟

– يرتكز الارتقاء باللعبة على اعداد المعسكرات التدريبية المستمرة وانشاء منشاة رياضية متطورة مثل المدينة الرياضية حيث تحقق هذه الفعاليات النجاح من اجل تطوير اللعبة و كذلك العمل لاقامة مباريات ودية والمشاركات الخارجية والاحتكاك مع الفرق المتطورة كفيل في تطوير اللعبة و مستوى اللاعبات .

{ ماهي الاستحقاقات المقبلة للمنتخب وهل هنالك برنامج محدد يمكن من خلاله تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة ؟

– لدينا مشاركة في مطلع شهر ايار (مايو ) المقبل و هي البطولة العربية للمنتخبات و التي سوف تقام في دولة الكويت و لدينا امل في اظهار صورة جيدة للمنتخب

{ حظي المنتخب مؤخرا بمدربة ايرانية هل يمكن ان يرتفع مستوى المنتخب بالاستعانة بالمدربة المذكورة ؟

– المدربة الايرانية ميترا شاعبانيان تعد من المدربات القديرات و لديها خبرة كبيرة و التعاقد معها هي خطوة مهمة من قبل الاتحاد العراقي من اجل تطوير الكرة الطائرة النسوية في العراق و كذلك الكادر التدريبي المحلي الذي يعمل مع المدربة لديه خبرة كبيرة من اجل تطوير مستوى اللاعبات و الاعتماد على اللعب الحديث المتطور .

{ اغلب لاعبات المنتخب من اندية نينوى وشمالية برايك الى ماذا تعزو الاسباب بقلة اللاعبات المنحدرات من محافظات الجنوب والوسط؟

– اغلب اللاعبات هن من محافظات اربيل و نينوى و السليمانية و دهوك و نتاسف على عدم تواجد لاعبات من محافظة بغداد و المحافظات الجنوبية و هذا دليل على قلة الاهتمام باللعبة من جانب هذه المحافـــــــظات و لكن خطة الاتحاد في الوقت الحالي ستعــــمل على انشاءمدارس تخصصية في جميع المحافظات و بالتي سوف نشهد في المستقبل لاعبات متميزات من هذا المحافظات و خصوصا في بغداد .

{ هل تعتقد ان افتتاح مدارس تخصصية تستقطب اللاعبات لممارسة الكرة الطائرة سيسهم بتوسيع افاق اللعبة ؟

– بالتاكيد المدارس التخصصية والمدربين ذات الكفاءات العالية تستقطب لاعبات لممارسة اللعبة وخاصة بعد ان طرح الاتحاد هذه الخطة بعمل مدارس تخصصية في جميع المحافظات و كذلك عمل الاتحاد على فتح دورات تدريبية على مستوى عالي سوف تقام في عدة محافظات وبالتالي سوف يكون لدينا مدربين محليين مميزين في السنوات القادمة وكل هذا يصب في مصلحة تطوير اللعبة في العراق .

{ كيف تجد الاعلام المختص بتسليط الضوء على اللعبة وهل تعتقد ان للاعلام دور حيوي في استقطاب اللاعبات وتشجيعهن لممارسة اللعبة ؟

-الاعلام مهم جدا لكن في العراق ليس لدينا اهتمام كبير في لعبة الكرة الطائرة و الرياضات الاخرى حيث يركز الاعلام اكثر من 90 بالمئة على لعبة الكرة الطائرة ، و لدينا اعلاميين مميزين في العراق لكن نحتاج الى دعم اكثر من قبل الاعلام و تسليط الضوء على الدوريات و المنتخبات الوطنية حتى يشعر اللاعبون واللاعبات بمكانتهم وخاصة عندما يمثلون المنــــــــتخب الوطني و كذلك على المشاركات الخارجية ، كان لدينا دعم كبير من الجمهور في المشاركة الاخيرة في بطولة غرب اسيا و كذلك من بعض الاعـــــــلاميين و نتمنى اهتمام اكثر وخاصة في هذه المشاركة المرتقبة التي سوف يتنافس منتخبنا فيها مع بداية شهر ايار في دولة الكويت .

شكرا جزيلا لموقعكم لاتاحة الفرصة لي من اجل الحديث عن المنتخب الوطني لكرة الطائرة ســـــــيدات وان شاء الله سوف يكون لنا بصمة من اجل تــطوير مستوى اللعبة في العراق.