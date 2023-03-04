صحة ديالى تنفي هجرة الكفاءات الطبية بعد إغتيال المدفعي

مدير المرور لــ (الزمان): تطبيق القانون لسلامة المواطنين

ديالى – سلام الشمري

نفت دائرة صحة ديالى ، هجرة الكفاءات الطبية بعد حادثة اغتيال المدفعي ، فيما اكدت ان حادثة اغتيال الدكتور احمد طلال المدفعي اول امس جريمة بشعة .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لــ ( الزمان ) ،ان ( حادثة اغتيال الدكتور احمد طلال المدفعي جريمة بشعة بحق قامة من قامات الطب في ديالى وهي الاولى من نوعها منذ سنوات طويلة ) .

واضاف العزاوي ،ان ( ما تناقلته بعض منصات التواصل عن هجرة الكفاءات الطبية من ديالى غير دقيق وننفيه جملة وتفصيلا لافتا الى ان الاجهزة الامنية طمأنت نقابات الاطباء والصيادلة بانها ستأخذ على عاتقها اعتقال المتورطين باغتيال المدفعي خلال فترة وجيزة وتسليمهم للعدالة ) .

واشار الى ان ( تعليق عمل العيادات والصيدليات الخاصة بعقوبة وبقية المدن مستمر احتجاجا على حادثة اغتيال المدفعي ) .

جريمة استهداف

الى ذلك قال قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران لــ ( الزمان ) ،اننا ( جادون في تطبيق القانون ومحاسبة كل من (يتجاوز عليه) ، لافتا الى ان قيادته شكلت لجنة تحقيق عاجلة فور حصول جريمة استهداف مزارعين بسطاء قرية الجيايلة شمال قضاء الخالص قبل ايام وتم اعتقال 18 من المتورطين وهم رهن التحقيق حاليا ) .

واضاف عمران ،ان ( القانون سيأخذ مجراه في معاقبة من تورط بقتل الابرياء لافتا الى ان الوضع الامني مستقر والاجهزة الامنية تأخذ دورها في اداء الوجبات المناطة بها ) .

الى ذلك قالت النائبة عن محافظة ديالى نورس محمود العيسى لــ (الزمان ) ، انه ( تم جمع أكثر من 60 توقيعا لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمعالجة أمن ديالى وما تشهده من حوادث وخروقات امنية مستمرة. )

واضافت العيسى ، إن ( النواب الموقعين أكدوا على تعزيز الأمن الداخلي لديالى والقبض على الجماعات المسلحة خارج أطر القانون وتأمين الحماية للمدنيين والكفاءات الاكاديمية في المحافظة واتخاذ تدابير لتفادي وقوع مجازر دموية في المناطق والقصبات المتداخلة سكانيا وطائفيا ) .وأشارت العيسى ، الى ( وجود مناطق واسعة لم يتم مسكها من قبل القوات الامنية في ظل وجود عصابات منظمة مطلوبة للقضاء منذ سنوات لم يتم القبض على أفرادها من قبل القوات الامنية رغم وجود مذكرات قبض بحقها).واكدت العيسى، ان ( ديالى المحافظة الوحيدة التي تفتقر الى كاميرات المراقبة داخل المدن والسيطرات ، ما يسهل حركة العصابات واستمرار عمليات القتل والخطف ) ، لافتة الى (ضرورة تدخل فوري من البرلمان والحكومة واستدعاء القيادات الامنية واقالة من ثبت تقصيره ) . أما النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، فقد قال لــ ( الزمان ) ، ان ( اجتماعا جمعنا كممثلين لمحافظة ديالى مع رئيس الوزراء محمد السوداني ، تضمن المصارحة الكاملة للوضع الامني في ديالى، حيث تمخض عنه الاتفاق على عدد من الامور ابرزها العمل على اعادة محافظة ديالى الى وضعها السياسي فيما يتناسب مع تضحيات هذه المحافظة بعد ان سلبت اغلب استحقاقاتها) .

واضاف الدهلكي ، انه ( تم مناقشة ملف التوازن في ديالى بشكل عام ولممثلي المحافظة قول الفصل في اي امر يخص محافظتهم وخصوصا التوازن ، اضافة الى متابعة اجراءات التحقيق في مجزرة الجيايلة وحادث اغتيال الطبيب احمد طلال لحين كشف القتلة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل ) .

قيادات أمنية

واشار الدهلكي ، انه ( تم التأكيد على اعادة المهجرين قسرا الى ديارهم وبسط الامن في هذه المناطق ، اضافة الى اعادت تقييم القيادات الامنية في المحافظة ) . ومن جانب آخر قال مدير مرور محافظة ديالى، العميد صيهود العزي لــ (الزمان) ، إن ( تطبيق النظام والقانون في أي دولة، يبدأ من الشارع ) ، مشيراً إلى أن ( رجال المرور ضباطاً ومنتسبين يبذلون جهوداً كبيرة أكثر من غيرهم في تطبيق القانون كون واجبهم في أجواء الحر والبرد ) .

وأضاف العزي، أن ( ما قمنا به منذ استلامنا مسؤولياتنا ” مدير مرور محافظة ديالى ” كانت جميعها ضمن حدود القانون، إضافة إلى مناشدات من قبل المواطنين والدوائر الحكومية في المحافظة وخصوصاً الدوائر الصحية لأجل انسيابية المرور قرب دوائرها ونقل الحالات الحرجة ) .وأوضح العزي ، أن (هناك أعداداً كبيرة من الذين يقودون المركبات لا يحملون أي مستمسك رسمي (إجازة سوق) أو (سنوية) للسيارة، كما أن حزام الأمان وضع لتقليل الحوادث والإصابات لصاحب المركبة في حالة تعرضه لأي حادث مروري، الأمر الذي أدى إلى زخم كبير في مديرية مرور ديالى التي تأتي بالمرتبة الثالثة أو الرابعة في عدد المراجعين من بين المحافظات العراقية ) .وتابع العزي ( نقوم بتطبيق ما جاء به قانون المرور من أجل سلامة أصحاب المركبات والمارة ولم نتجاوز حدوده، لا سيما وأن ذلك مطبق منذ سنوات في محافظات إقليم كوردستان، ولا يوجد أي تذمر من قبل مواطني الإقليم ولا مواطني المحافظة الذين يذهبون إلى الإقليم سواء للسياحة أو الزيارات العادية ) .ودعا مدير مرور ديالى، المواطنين إلى (التعاون مع رجال المرور في تطبيق القانون، لأجل التقليل من الحوادث المرورية وتحقيق الانسيابية المطلوبة في جميع التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسة ومواقع التسجيل وغيرها، إضافة في الشوارع القريبة من الدوائر والمؤسسات الحكومية والأماكن ذات النفع العام ) .