مدير الصحة العالمية يتفقد بعد لقاء الأسد مستشفيات المعارضة في سوريا

باب‭ ‬الهوى‭ (‬سوريا‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دمشق‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬قصره‭ ‬الجمهوري‭ ‬بدمشق،‭ ‬وصفه‭ ‬المراقبون‭ ‬بالعملي‭ ‬والمثمر‭ ‬،‭ ‬تفقّد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لمسؤول‭ ‬أممي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬الجهادية‭ ‬والمقاتلة،‭ ‬منذ‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمّر‭. ‬وصل‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬آتياً‭ ‬من‭ ‬تركيا‭. ‬وزار‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬بلدات‭ ‬باب‭ ‬الهوى‭ ‬وعقربات‭ ‬وسرمدا،‭ ‬كما‭ ‬تفقدّ‭ ‬مركز‭ ‬إيواء‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفرلوسين‭.‬

وتعدّ‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬لمسؤول‭ ‬أممي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬منذ‭ ‬الزلزال‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬إدلب،‭ ‬الواقعة‭ ‬ومحيطها‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬وفصائل‭ ‬معارضة‭ ‬أقل‭ ‬نفوذاً،‭ ‬والتي‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬يزورها‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمميون‭.‬

وتسبب‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمّر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬سوريا،‭ ‬ومركزه‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة،‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬البلدين‭. ‬وفي‭ ‬سوريا‭ ‬وحدها،‭ ‬قتل‭ ‬قرابة‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬4‭,‬537‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬وشمال‭ ‬حلب‭ (‬شمال‭). ‬وجاءت‭ ‬زيارة‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬الى‭ ‬الجانب‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬حملت‭ ‬حوالى‭ ‬37‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬الطارئة‭ ‬استجابة‭ ‬للزلزال‭.‬‮ ‬

والتقى‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬اللاحق‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬ونقل‭ ‬عنه‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمعبرين،‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬سيطرته،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الى‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬والخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

وبعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬تسبّب‭ ‬بدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬دخل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬إدلب،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬لتقييم‭ ‬الأضرار‭. ‬وجال‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدّة‭.‬

ودخل‭ ‬الوفد‭ ‬حينها‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬انتقادات‭ ‬أطلقتها‭ ‬منظمات‭ ‬محلية‭ ‬وناشطون‭ ‬معارضون‭ ‬إزاء‭ ‬تأخر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭.‬

وأقرّ‭ ‬منسّق‭ ‬الإغاثة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬باب‭ ‬الهوى‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬أنّ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬خذلت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬بيانات‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أوتشا‭)‬،‭ ‬دخلت‭ ‬منذ‭ ‬الزلزال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬420‭ ‬شاحنة‭ ‬محمّلة‭ ‬بمساعدات‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬عبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬معابر‭ ‬حدودية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬هي‭ ‬باب‭ ‬الهوى‭ ‬وباب‭ ‬السلامة‭ ‬والراعي‭.‬

ويقطن‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬وشمال‭ ‬حلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬نحو‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬النازحين،‭ ‬ويعتمد‭ ‬تسعون‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬