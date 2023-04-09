مدير الاستخبارات الأمريكية بحث تفاهمات أمنية مع المغرب

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

عكست‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مؤخرا‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وليام‭ ‬بورن‭ ‬للرباط‭ ‬،‭ ‬متانة‭ ‬وعمق‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬والاستخباراتي‭ ‬بين‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬لمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬والوكالة‭ ‬المركزية‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الأمريكية‭. ‬وتركزت‭ ‬المباحثات‭ ‬الثنائية‭ ‬مابين‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين‭ ‬حول‭ ‬تقييم‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬والمخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والجهوي،‭ ‬ودراسة‭ ‬التهديدات‭ ‬والتحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬توتر‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬العالم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬واستشراف‭ ‬مخاطر‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية،‭ ‬خاصة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الساحل‭ ‬والصحراء‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬مغربية‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬الأمريكي‭ ‬تعتبر‭ ‬مواصلة‭ ‬تأكيد‭ ‬الرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬للطرفين‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬وتوطيد‭ ‬التنسيق‭ ‬البيني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتصدي‭ ‬لمختلف‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬‭ ‬وتجدر‭ ‬الاشار،‭ ‬أن‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬استقبلالمدير‭ ‬العام‭ ‬لمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني،‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي‭ ‬بمكتبه‭ ‬بالرباط،‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وليام‭ ‬بورنز،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مرفوقا‭ ‬ببعض‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مساعديه‭ ‬وبسفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المعتمد‭ ‬بالمغرب،‭ ‬بونيت‭ ‬تالوار‭. ‬وقال‭ ‬بلاغ‭ ‬للمديرية‭ ‬العامة‭ ‬لمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬كما‭ ‬يشكل‭ ‬مناسبة‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنزيل‭ ‬مخرجات‭ ‬زيارة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني،‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي،‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬حزيران‭ (‬يونيو‭) ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬أفريل‭ ‬هاينز‭ ‬مديرة‭ ‬أجهزة‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ووليام‭ ‬بورنز‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية،‭ ‬وكريستوفر‭ ‬راي‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‭.‬

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