مدير الاستخبارات الأمريكية بحث تفاهمات أمنية مع المغرب

الرباط – عبدالحق بن رحمون
عكست الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بورن للرباط ، متانة وعمق علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية. وتركزت المباحثات الثنائية مابين المسؤولين الأمنيين حول تقييم الوضع الأمني والمخاطر المرتبطة به على المستويين الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الأمنية الناجمة عن توتر الأوضاع في بعض مناطق العالم، فضلا عن رصد واستشراف مخاطر التنظيمات الإرهابية، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء. وقالت مصادر أمنية مغربية أن زيارة المسؤول الأمني الأمريكي تعتبر مواصلة تأكيد الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم هذا التعاون وتوطيد التنسيق البيني في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتجدر الاشار، أن نهاية الأسبوع الماضي، استقبلالمدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي بمكتبه بالرباط، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بورنز، الذي كان مرفوقا ببعض من كبار مساعديه وبسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالمغرب، بونيت تالوار. وقال بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء يندرج في سياق الاجتماعات الثنائية بين الطرفين، كما يشكل مناسبة لمتابعة تنزيل مخرجات زيارة العمل التي قام بها المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 13 و14 حزيران (يونيو) 2022، والتي التقى خلالها بكل من أفريل هاينز مديرة أجهزة المخابرات الأمريكية، ووليام بورنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.