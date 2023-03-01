مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية يحمل‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬ملف‭ ‬استئناف‭ ‬الحوار

ايران‭ ‬تطرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬ألمانيين

فيينا‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان

بات‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬يعتزم‭ ‬زيارة‭ ‬طهران‭ ‬و‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬لاستئناف‭ ‬الحوار‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬الأربعاء‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬وزيسر‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬انه‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬أمريكية‭ ‬عبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فواد‭ ‬حسين‭ ‬حول‭ ‬الرغبة‭ ‬لاطلاق‭ ‬مفاوضات‭ ‬النووي‭ ‬مجددا‭.‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬مقرر‭ ‬‮«‬في‭ ‬الصباح‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬غروسي‭ ‬مساء‭ ‬الى‭ ‬فيينا‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وكان‭ ‬المسؤول‭ ‬قد‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يزور‭ ‬طهران‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬مقابلة‭ ‬الرئيس‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الأوروبي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬تدهور‭ ‬التعاون،‭ ‬فإن‭ ‬غروسي‭ ‬‮«‬يريد‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬له‭ ‬الفرصة‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‮»‬‭.‬

تواصلت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬المسألة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬رفايل‭ ‬غروسي‭ ‬‮«‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬الجمعة‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬مقررة‭ ‬السبت‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تثير‭ ‬فيه‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬قلقا‭ ‬شديدا‭.‬

فقد‭ ‬توقفت‭ ‬منذ‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬المفاوضات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬دولية‭ ‬مفروضة‭ ‬عليها‭.‬‮ ‬

وعثر‭ ‬مفتشون‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬فوردو‭ ‬على‭ ‬جزيئات‭ ‬يورانيوم‭ ‬مخصب‭ ‬بنسبة‭ ‬83‭,‬7‭%‬،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬90‭%‬‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنتاج‭ ‬قنبلة‭ ‬ذرية،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬سري‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬بعد‭ ‬تعديل‭ ‬تقني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مجموعتين‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التخصيب‭ ‬لم‭ ‬تبلغ‭ ‬إيران‭ ‬به‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭.‬

وطالبت‭ ‬الوكالة‭ ‬إيران‭ ‬بتقديم‭ ‬‮«‬توضيحات‮»‬‭ ‬و»لا‭ ‬تزال‭ ‬النقاشات‭ ‬جارية‮»‬‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬قصد،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭.‬

سيحاول‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬معرفة‭ ‬المزيد‭ ‬ويطلب‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

واعتمادا‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬ستقرر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستقدم‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬المقرر‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬فيينا‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬قد‭ ‬ندد‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬بعدم‭ ‬تعاون‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بآثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬مخصب‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭.‬

فيما‭ ‬طردت‭ ‬إيران‭ ‬دبلوماسيَين‭ ‬ألمانيَين‭ ‬معتمدَين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬إيرانيين‭ ‬قررت‭ ‬برلين‭ ‬طردهما‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬الاعدام‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬إيراني‭-‬ألماني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬طرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬ألمانيين‭ ‬لاعتبارهما‭ ‬عنصرين‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬بهما‭ ‬إثر‭ ‬تدخلات‭ (..) ‬للحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬والقضائية‮»‬‭ ‬الإيرانية‭.‬

وكانت‭ ‬برلين‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬طرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬إيرانيين‭ ‬واصفة‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬المعارض‭ ‬جمشيد‭ ‬شارمهد‭ ‬البالغ‭ ‬67‭ ‬عاما‭ ‬بالاعدام‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بتاتا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭ ‬ستتحرك‭ ‬بحزم‭ ‬ضد‭ ‬اي‭ ‬طلب‭ ‬مبالغ‭ ‬به‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬إن‭ ‬طرد‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الألمانيين‭ ‬‮«‬تعسفي‭ ‬وغير‭ ‬مبرر‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يُلامان‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وتحتجز‭ ‬إيران‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬الأجنبية،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أيضا‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬إيران‭ ‬بازدواجية‭ ‬الجنسية‭ ‬لمواطنيها‭. ‬