مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية يحمل‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬ملف‭ ‬استئناف‭ ‬الحوار

ايران تطرد دبلوماسيين ألمانيين
فيينا- طهران – الزمان
بات مؤكدا ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يعتزم زيارة طهران و لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت «لاستئناف الحوار»، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي الأربعاء.
فيما قال وزيسر الخارجية الإيراني انه تلقى رسالة أمريكية عبر وزير الخارجية العراقي فواد حسين حول الرغبة لاطلاق مفاوضات النووي مجددا.
وأوضح المصدر أن اللقاء مقرر «في الصباح» قبل أن يعود غروسي مساء الى فيينا حيث مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان المسؤول قد أوضح في الأسابيع الأخيرة أنه لن يزور طهران إلا إذا كان بإمكانه مقابلة الرئيس.
وأضاف المصدر الأوروبي أنه في ظلّ تدهور التعاون، فإن غروسي «يريد أن تتاح له الفرصة لإعادة العلاقات على أعلى مستوى».
تواصلت وكالة فرانس برس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها رفضت التعليق على المسألة.
وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن رفايل غروسي «يصل إلى طهران الجمعة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مقررة السبت»، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
تأتي هذه الزيارة في وقت تثير فيه التطورات في برنامج إيران النووي قلقا شديدا.
فقد توقفت منذ صيف عام 2022 المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق المبرم في عام 2015 للحد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.
وعثر مفتشون من الوكالة في مصنع فوردو على جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83,7%، أي أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، وفق تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء.
جاء هذا الاكتشاف بعد تعديل تقني على مستوى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في عملية التخصيب لم تبلغ إيران به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وطالبت الوكالة إيران بتقديم «توضيحات» و»لا تزال النقاشات جارية» لتحديد ما إذا كان قد تم الوصول إلى هذه النسبة عن طريق الخطأ أو عن قصد، بحسب التقرير.
سيحاول رافايل غروسي معرفة المزيد ويطلب من إيران «تعزيز الوصول إلى الموقع وزيادة عدد عمليات التفتيش»، بحسب المصدر الدبلوماسي.
واعتمادا على التقدم المحرز خلال هذه الزيارة، ستقرر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستقدم مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر اجتماعه الأسبوع المقبل في فيينا.
وكان مجلس المحافظين قد ندد في اجتماعه الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعدم تعاون إيران في ما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
فيما طردت إيران دبلوماسيَين ألمانيَين معتمدَين في طهران ردا على إجراء مماثل في حق دبلوماسيين إيرانيين قررت برلين طردهما في 22 شباط/فبراير بعد صدور حكم الاعدام على مواطن إيراني-ألماني على ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.
وأفادت الوزارة في بيان عن «طرد دبلوماسيين ألمانيين لاعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما إثر تدخلات (..) للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية» الإيرانية.
وكانت برلين أعلنت في 22 شباط/فبراير طرد دبلوماسيين إيرانيين واصفة الحكم على المعارض جمشيد شارمهد البالغ 67 عاما بالاعدام بأنه «غير مقبول بتاتا».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان الأربعاء ان «جمهورية إيران الإسلامية ستتحرك بحزم ضد اي طلب مبالغ به» بشأن هذا الحكم.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين إن طرد الدبلوماسيين الألمانيين «تعسفي وغير مبرر»، معتبرا أنه «ليس هناك ما يُلامان عليه». وتحتجز إيران ما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضا فيما لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.