مديرعام الشركة العامة لموانئ العراق:

تشييد مطار ومناطق سكنية وسياحية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير

البصرة – أمجاد ناصر

ميسان – علي قاسم الكعبي

اكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي ، عن خارطة لعدة مشاريع ستنفذ ضمن المخطط لانشاء مشروع ميناء الفاو الكبير .

وقال الفرطوسي : يتألف المخطط من حوض الميناء بمساحة تقدر بأكثر من 54 كيلو متراً بما يعادل 54 مليون متر مربع ، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ضمن حرم ميناء الفاو الكبير وخارجه , كما تم تصميم عده مشاريع اهمها انشاء مطار ومنطقة سياحية وسكنية تم تصميمها لاستيعاب من 300-400 ألف نسمة ، مع تنفيذ البنى التحتية الكاملة لهذه المشاريع .

يذكر أن مشروع مشروع ميناء الفاو الكبير وفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مختلفة للشباب العراقي، وحين افتتاحه سيوفر الآلاف من فرص العمل الاخرى.

مشاريع سكنية

ومن اجل اعادة رونق و جمالية قضاء شط العرب شرق مركز محافظة البصرة , أقدمت هيئة استثمار البصرة إلى انشاء مشاريع سكنية في إحياء قضاء شط العرب وتحويله إلى مناطق سكنية حديثة بعد أن كان مسرحاً للحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات وخلفت دمارا شاملا للقضاء بكل تفاصيله و بنيته التحتية فضلا الى تدمير المساحات الزراعية الشاسعة .

وأكد المهندس علاء عبد الحسين سلمان رئيس هيئة أستثمار البصرة خلال جولته التفقدية للمشروع : بلغت نسبة انجاز المشروع في مدينة شط العرب السكنية 30% ? ومن المؤملً ارتفاعها في الأشهر المقبلة , ويضم المشروع الذي يغطي 300 دونماً 1650 وحدة سكنية بتصاميم معمارية فريدة ، بهدف توفير بيئة سكنية مريحة وحديثة للمواطنين وتعزيز الاستثمار العقاري في المدينة.

كما اشار أحمد العبادي المدير المفوض للشركة المستثمرة : أن المشروع ينفذ بكلفة 235 مليون دولار بالتعاون مع شركات محلية ودولية لتعزيز الشراكة الاقتصادية في المنطقة , ويعد مشروع مدينة شط العرب السكنية , استراتيجياً لتعزيز البنية التحتية في البصرة وتوفير فرص عمل وتنشيط القطاع العقاري و يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة .

وتقوم هيئة استثمار محافظة البصرة بتحويل المناطق الشاسعة على الجانب الشرقي من شط العرب إلى مدن سكنية حديثة ذات طابع عمراني متميز بعد ان طالتها الحرب في الثمانينيات وامتلأت بالألغام والمخلفات الحربية واصبحت مناطق خطيرة على المواطنيين وغير مؤهلة للسكن و الزراعة .

وانهى فريق الجهد الخدمي، التابع الى وزارة الاعمار والاسكان ، في ميسان، اعمال مد شبكة الماء في منطقة الدفاس بالمحافظة. وقال عضو الفريق، عقيل لعيبي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (ملاكات دائرة الماء العاملة مع الجهد الخدمي في المحافظة استكملت اعمال مد شبكة الماء للشرب في منطقة الدفاس بطول 7 كيلومتر)، مبيناً ان (الملاكات الخدمية ستباشر بربط الشبكة بالناقل الرئيسي، للبدء بالضخ التجريبي خلال اليومين المقبلين، فضلاً عن نقل الآليات للمباشرة بربط الشبكة في منطقة العزة خلال اليومين المقبلين).

مجمع ماء

وافتتح المحافظ علي دوّاي، مشروع مجمع للماء في ناحية المشرح سعة 400 متر مكعب بالساعة، موجهاً مديرية ماء ميسان بتشغيل المجمع بإستمرار. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (المحافظ افتتح مشروع تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء في ناحية المشرح المُنفذ من قِبل شركتي المنتظم والسحاب للمقاولات، ضمن تخصيصات ميسان لقانون الدعم الطارئ للعام الماضي)، واشار الى ان (المشروع سيعمل بطاقة 400 متر مكعب بالساعة مع الخط الناقل، انسجاماً مع التوسع السكني في عموم المحافظة)، مؤكداً انه (سيغطي جميع مناطق الناحية لكونه سيوفر شبكة جديدة لإيصال الماء الصالح للشرب في الناحية)، ونوه الى الى ان (توجيه مديرية ماء ميسان بتشغيل المجمع دون توقف، للاستفادة منه في جميع مناطق الناحية)، وتابع ان (المحافظة انشأت اكثر من 146 مجمّع ماء، واكثر من 140 شبكة و124 خطاً ناقلاً، خدمت 500 منطقة وقرية في عموم المحافظة،الى جانب ادراج اكثر من 30 مشروع لقطاع الماء بضمن خطة المحافظة للعام الجاري). واوضحت الوزارة ان نسبة إنجاز مشروع ماء الدجيل في صلاح الدين وصلت الى 85 بالمئة، مشيرة الى انشاء مشروعين جديدين للمياه في المحافظة.

وقال مدير عام المديرية العامة للماء في الوزارة، عمار الجبوري، في تصريح امس ان (الوزارة اطلعت ميدانياً على مشروع ماء الدجيل سعة 4 الاف متر مكعب)، لافتاً الى ان (شركة الفاو الهندسية التابعة الى الوزارة تنفذ اعمال المشروع، الذي سيتم افتتاحه في نهاية العام الجاري)، واضاف ان (المحافظة ستنفذ مشروعين جديدين للمياه، الأول مشروع بلد بسعة 4 الاف متر مكعب، والثاني ماء القادسية بسعة 3 الاف متر مكعب). وحققت الوزارة انجازات متقدمة بمشروع ماء النهروان في بغداد، بإشراف المديرية العامة للماء التابعة للوزارة. وذكر بيان امس ان (نسبة انجاز المشروع وصلت الى 82 بالمئة، بطاقة تصميمية بلغت 4 الاف متر مكعب بالساعة)، منوهاً الى انه (يحتوي على موقعين بخزان ارضي، ومضخات واحواض ومبنى للطاقة والضغط العالي والخطوط الناقلة، وسيخدم نحو 250 الف نسمة من سكتن النهروان والقرى المجاورة لها). من جانب اخر، حققت شركة نفط ميسان، التابعة الى وزارة النفط، نسبة 80 بالمئة من مشروع خط الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة حققت نسباً متقدمة في مد ستة انابيب من الغاز الى محطات التوليد، لنقل الغاز من المحطة الى وحدات دفع الغاز وصولاً الى المحطة الكهربائية)، واضاف ان (نسبة إنجاز الأنابيب وصلت الى 80 بالمئة، بمسافة تقدر نحو 10 كيلومتر).