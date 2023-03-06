مديرة اليونسكو في شارع المتنبي

بغداد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬المتنبي‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الاثنين،‭ ‬أعربت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ ‬أودري‭ ‬أزولاي‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬للعراق‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬الحروب،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬استعداد‭ ‬اليونسكو‭ ‬لدعم‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬الإعمار‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬يعاني‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬كالنقص‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬الأهوار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي،‭ ‬اقترحت‭ ‬أزولاي‭ ‬إرسال‭ ‬بعثة‭ ‬خبراء‭ ‬لمساعدة‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬الهيكلية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬أزولاي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬لمكتبة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬المتنبي‭ ‬‮ «‬خلال‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬السنوات‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬وكذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش،‭ ‬الثقافة‭ ‬والتعليم‭ ‬هما‭ ‬اللذان‭ ‬تعرضا‭ ‬لتدمير‭ ‬متعمّد،‭ ‬وتمت‭ ‬مهاجمتهما‭…‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬لآلاف‭ ‬السنين‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬أزولاي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية،‭ ‬مساعدة‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬إعمار‭ ‬الجدران‭ ‬والتراث،‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬بل‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬متصل‭ ‬بالتراث‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الثروة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتعليم‭…‬والتي‭ ‬عانت‭ ‬كثيراً‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ذلك‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬بغداد‮»‬‭. ‬وتحمل‭ ‬زيارة‭ ‬أزولاي‭ ‬لشارع‭ ‬المتنبي‭ ‬المشهور‭ ‬بمكتباته‭ ‬والذي‭ ‬افتتح‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1932،‭ ‬رمزية‭ ‬كبيرة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬هدف‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬30‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2007‭.‬‮ ‬

‮ ‬تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬أزولاي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يحيي‭ ‬فيه‭ ‬العراق‭ ‬مرور‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬إثر‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬والذي‭ ‬افتتح‭ ‬حقبة‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭.‬

وخلال‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬عانى‭ ‬العراقيون‭ ‬من‭ ‬اقتتال‭ ‬طائفي‭ ‬دموي‭ ‬ثمّ‭ ‬صعود‭ ‬جهاديي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذين‭ ‬احتلوا‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬أراضي‭ ‬البلاد‭ ‬وحولوا‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬عاصمة‮»‬‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬هزيمتهم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬إثر‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭.‬‮ ‬

كذلك،‭ ‬تعرضت‭ ‬آثار‭ ‬البلاد‭ ‬للنهب‭ ‬والتهريب،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬كما‭ ‬دمر‭ ‬الجهاديون‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬مهمة‭.‬‮ ‬

مهد‭ ‬الحضارات‮»‬‭ ‬

‮ ‬وقالت‭ ‬أزولاي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬جروح‭ ‬الحرب‭ ‬واحتلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬مزّقت‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‮»‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬‮«‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬اليونسكو‭ ‬ملتزمة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬حشد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والعمل‭ ‬مباشرةً‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬رصدت‭ ‬اليونسكو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العراق،‭ ‬خصصت‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬منها‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬الموصل،‭ ‬وفق‭ ‬متحدّث‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭.‬‮ ‬

وبرفقة‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬أحمد‭ ‬فكاك‭ ‬البدراني‭ ‬والسفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬إريك‭ ‬شوفالييه،‭ ‬زارت‭ ‬أزولاي‭ ‬كذلك‭ ‬مقهى‭ ‬الشابندر‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لدمار‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬العام‭ ‬2007‭. ‬وتبادلت‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬مالكه‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أبنائه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الانفجار‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬أدلت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬رحّبت‭ ‬أزولاي‭ ‬بإعادة‭ ‬افتتاحه،‭ ‬معتبرةً‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬استثنائية‮»‬‭ ‬تتيح‭ ‬للعائلات‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬التواصل‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬تاريخ‭ ‬قديم‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬انعكاس‭ ‬للتحديات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تواجه‭ ‬البلاد‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تردي‭ ‬البنى‭ ‬التحتية،‭ ‬انقطع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬داخل‭ ‬المتحف‭ ‬قبيل‭ ‬نهاية‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭.‬‮ ‬

ويضمّ‭ ‬العراق‭ ‬ستّة‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬مدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬التراث‭ ‬العالمي،‭ ‬وهو‭ ‬مهد‭ ‬الحضارات‭ ‬السومرية‭ ‬والأكادية‭ ‬والبابلية‭ ‬والآشورية،‭ ‬التي‭ ‬منها‭ ‬انطلقت‭ ‬الكتابة‭ ‬وانبثقت‭ ‬المدن‭ ‬الأولى‭.‬‮ ‬

ويعدّ‭ ‬العراق‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬لآثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬المياه‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬أزولاي‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬خصباً‭ ‬جداً‭ ‬وكان‭ ‬مهد‭ ‬الحضارات‭ ‬بسبب‭ ‬نهريه‭ ‬ومياهه‮»‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنها‭ ‬اقترحت‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬إرسال‭ ‬بعثة‭ ‬من‭ ‬اليونسكو‭ ‬معنية‭ ‬بملف‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬لتحديد‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬المورد‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاثنين،‭ ‬التقت‭ ‬أزولاي‭ ‬بالرئيس‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬رشيد‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭.‬‮ ‬

وتزور‭ ‬أزولاي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموصل‭ ‬لتفقّد‭ ‬ورش‭ ‬تأهيل‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مؤسستها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬معقلاً‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬قبل‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬ولحق‭ ‬بها‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ ‬إثر‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭.‬‮ ‬

وتختم‭ ‬المسؤولة‭ ‬زيارتها‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان