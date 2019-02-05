مدى قانونية تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد – عمار رحيم الكناني

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امرا ديوانيا رقم (70) بتاريخ 31/3/2018 والذي بموجبه تم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والذي يكون برئاسته وعضوية عضوين من مجلس القضاء الأعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وممثل عن مكاتب المفتشين العمومي (مفتش عام وزارة الداخلية/منسقا) ومكتب رئيس مجلس الوزراء مقررا وجاء هذا الأمر الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء بوصفه قرارا اداريا مخالفا لأحكام الدستور العراقي لعام 2005 والقانون وذلك للأسباب التالية:-

اولا- هناك مبدأ يسمى مبدأ التدرج الهرمي للتشريعات او مبدأ التدرج التشريعي والمقصود بأن التشريعات الدولية والوطنية ليست بدرجة واحدة او مرتبة واحدة او نوع واحد وإنما هي تتدرج من حيث قوتها والزاميتها فيوجد في القمة التشريع الأساسي الدستور ثم يأتي بعده القانون والذي يجب أن لا يخالف الدستور ثم الأنظمة والتعليمات والتي تأتي متوافقة مع الدستور والقانون ولاتخالفه ثم تأتي بعد ذلك القرارات الإدارية . لذلك جاء القرار الإداري(الامرالديواني ) الصادر من رئيس مجلس الوزراء مخالف لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 من حيث التدخل بعمل واختصاصات هيئة النزاهة التي نص الدستور العراقي لعام 2005 على تشكيلها على وفق أحكام المادة(102 )منه وعليه لا يجوز لقرار إداري الذي يأتي في المرحلة الأخيرة من التدرج التشريعي أن يخالف الدستور والقانون والأنظمة والتعليمات.

ثانيا – نص الامر الديواني في الفقرة (4) منه على ( ممثل عن مكاتب المفتشين العموميين مفتش وزارة الداخلية يكون منسقا) والسؤال للسيد رئيس مجلس الوزراء ماهي المعايير التي تم بموجبها اختيار مفتش وزارة الداخلية منسقا؟ علما ان مفتش وزارة الداخلية عين حديثا قبل شهر او اكثر ولماذا لم يتم اختيار مفتش عام من هو أكثر خبرة منه؟ وهل تم اختياره بناء على قانون اوترشيح من قبل مكاتب المفتشين العموميين ام للرأي الشخصي لرئيس مجلس الوزراء؟

ثالثا- نصت الفقرة(ثانيا ) من الأمر الديواني على مجموعة من المهام التي يتولى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد القيام بها وعند قراءة تلك المهام من الفقرة رقم (1)إلى الفقرة (7) نجدها جميعا ضمن اختصاصات هيئة النزاهة التي نص عليها قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 في المادة (3) منه فعلى سبيل المثال الامر الديواني في الفقرة (ثانيا/2) نص على أن (الاشراف على استكمال الاطرالقانونية وإعادة المنظومة التشريعية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد) وهذا من اختصاصات هيئة النزاهة في المادة (3/رابعا ) والتي ونصت على أن (إعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد ومكافحته ورفعها إلى السلطة التشريعية….) ومن ثم فإن القيام بهذه الاختصاصات التي نص عليها قانون هيئة النزاهة من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يعد اغتصاب لحق هيئة النزاهة بموجب القانون وخرق للقانون من خلال إصدار قرارا اداريا (الامر الديواني ) لأن القوة الإلزامية للقرار الإداري أقل من القانون وهذا يخالف مبدأ التدرج التشريعي علما ان القانون لا يعمل اويلغى الابموجب قانون يصدر من السلطة التشريعية وليس قرار اداري يصدر من السلطة التنفيذية الذي بموجب هذا الامر يجعل المجلس الاعلى للفساد فوق هيئة النزاهة بدون مسوغ قانوني.

مكافحة فساد

رابعا- نصت الفقرة (8) من الأمر الديواني على أن( القيام بأية مهام يعهدها رئيس مجلس الوزراء للمجلس استنادا لصلاحياته بموجب القوانين النافذة منها) السؤال هنا ماهي القوانين النافذة التي منحت لرئيس مجلس الوزراء الصلاحيات حتى يخولها للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بخصوص الفساد؟ فهذا قانون هيئة النزاهة فهي هيئة مستقلة إداريا وماليا وليس هناك لرئيس مجلس الوزراء أية صلاحيات كذلك الحال بالنسبة لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل اما الامر رقم (57) لسنة 2004 الخاص مكاتب المفتشين العموميين فإن صلاحيةرئيس مجلس الوزراء هو تعيين المفتشين العموميين وتجديد المدة لهم استنادا للمادة (2/5) منه ولا يوجد ما يشير إلى تخويل هذه الصلاحيات إلى أية جهة اخرى غير رئيس مجلس الوزراء . الايعد هذا تعديا على القوانين النافذة ومن ثم فإن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء نصت عليها المادة (78) من الدستور كونه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والتي يقرها مجلس الوزراء استنادا إلى المادة (80/ اولا) من الدستور والقائد العام للقوات المسلحة وإدارة مجلس الوزراء وترأس اجتماعاته وإقالة الوزراء بعد موافقة مجلس النواب. فأين تخويل صلاحياته الى هذا المجلس (علما ان تخويل الصلاحيات ليكون صحيحا لابد ان يكون بموجب قانون حتى يكون صحيحا) كما أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يوجد أية صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء تعطيه الحق في منح صلاحياته الى هذا المجلس المولود حديثا بموجب الامر الديواني رقم (70) .

اعداد آلية

خامسا- نصت الفقرة (سادسا) من الأمر الديواني على أن (تتولى هيئة النزاهة إعداد الآلية اللازمة لكيفية إدارة اجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح وتنفيذ التوصيات والمقرارات ) وبالعودة إلى قانون هيئة النزاهة لم نجد هناك أية مهام وصلاحيات تخص هذا الموضوع ضمن القانون وهذا خارج اختصاص هيئة النزاهة وقانونها. ومن كل ما تقدم فإن وجود المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جاء مخالف لأحكام الدستور والقوانين النافذة في مكافحة الفساد أن هذا المجلس جعل نفسه سلطة عليا فوق هيئة النزاهة صاحبة الاختصاص بموضوع مكافحة الفساد كما أن الأمر الديواني لم يأت بشيء جديد وإنما هو حلقة زائدة لا داعي لوجودها ناهيك عن أن صدور الامر الديواني (القرار الاداري) جاء ليعدل قوانين نافذة وتعدى على اختصاصاتها.

{ مستشار قانوني