مدوّنة صوتية تسهم في الإفراج عن سجين أمريكي

بالتيمور‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ألغت‭ ‬قاضية‭ ‬أميركية‭ ‬الاثنين‭ ‬إدانة‭ ‬رجل‭ ‬مسجون‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬لارتكابه‭ ‬جريمة‭ ‬كان‭ ‬ينفي‭ ‬باستمرار‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عنها،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬طرحها‭ ‬بودكاست‭ “‬سيريال‭” ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭.‬

وحُكم‭ ‬على‭ ‬عدنان‭ ‬سيد‭ (‬42‭ ‬عاماً‭) ‬سنة‭ ‬2000‭ ‬‮ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬لقتله‭ ‬حبيبته‭ ‬السابقة‭ ‬هاي‭ ‬مين‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬بالتيمور‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وكانت‭ ‬مدعية‭ ‬المدينة‭ ‬العامة‭ ‬مارلين‭ ‬موسبي‭ ‬طلبت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬إلغاء‭ ‬الحكم،‭ ‬متطرقةً‭ ‬إلى‭ ‬شكوكها‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ذنب‭ ‬السيد‭ ‬بالقضية،‭ ‬وطلبت‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭. ‬وأوضحت‭ ‬موسبي‭ ‬أنها‭ ‬اكتشفت‭ ‬وجود‭ “‬مشتبهين‭ ‬فيهما‭ ‬آخرين‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬معلومات‭ ‬مهمة‭ ‬جرى‭ ‬استخدامها‭ ‬بصورة‭ ‬سيئة‭ ‬آنذاك،‭ ‬ولم‭ ‬يبلَّغ‭ ‬بها‭ ‬وكلاء‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬سيد‭ ‬قبل‭ ‬محاكمته‭.‬

ووافقت‭ ‬الاثنين‭ ‬إحدى‭ ‬القاضيات‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المدعية‭ ‬العامة،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬انعقدت‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬التيمور‭ ‬كانت‭ ‬تعج‭ ‬بالحاضرين‭. ‬وقالت‭ ‬القاضية‭ ‬ميليسا‭ ‬فين‭ “‬خدمةً‭ ‬للعدالة‭ ‬والمساواة،‭ ‬جرت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬وسيُطلق‭ ‬سراح‭ ‬المتهم‭” ‬بعد‭ ‬تزويده‭ ‬بسوار‭ ‬إلكتروني‭.‬

وبعدما‭ ‬أزال‭ ‬شرطيون‭ ‬القيود‭ ‬من‭ ‬يدي‭ ‬السيد،‭ ‬صفّق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬موجودين‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُعاد‭ ‬تذكيرهم‭ ‬بضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالنظام‭. ‬ولم‭ ‬يقم‭ ‬السيد‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬مع‭ ‬لحية‭ ‬طويلة‭ ‬واضعاً‭ ‬قبعة‭ ‬على‭ ‬رأسه،‭ ‬بأي‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭. ‬وقالت‭ ‬محاميته‭ ‬إيريكا‭ ‬سوتر‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬فيما‭ ‬صعد‭ ‬هو‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأي‭ ‬تصريح‭ “‬يصعب‭ ‬عليه‭ ‬تصديق‭ ‬القرار‭ ‬ويرغب‭ ‬في‭ ‬تمضية‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭”. ‬وشددت‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬مارلين‭ ‬موسبي‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬أنّ‭ ‬القضاء‭ “‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬بعد‭ ‬براءة‭ ‬السيد‭”‬،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستنتظر‭ ‬نتائج‭ ‬تحليل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أُجري‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستسقط‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬تعقد‭ ‬محاكمة‭ ‬جديدة‭. ‬وأمام‭ ‬موسبي‭ ‬مهلة‭ ‬30‭ ‬يوماً‭ ‬لتصدر‭ ‬قرارها‭. ‬وأياً‭ ‬يكن‭ ‬الأخير،‭ ‬فقد‭ ‬وعدت‭ ‬بمواصلة‭ ‬التحقيق‭ “‬لضمان‭ ‬معرفة‭ ‬عائلة‭ ‬هاي‭ ‬مين‭ ‬لي‭ ‬هوية‭ ‬قاتل‭ ‬ابنتها‭”.‬

وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬كلمة‭ ‬لشقيق‭ ‬الضحية‭ ‬يونغ‭ ‬لي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬وتطرق‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬التشويش‭ ‬الذي‭ ‬يعانيه‭. ‬وقال‭ “‬إننا‭ ‬نعيش‭ ‬كابوساً‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬مطلقاً‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬وكأنه‭ ‬خُدع‭ ‬من‭ ‬مدعين‭ ‬عامين‭ ‬ظلوا‭ ‬لسنوات‭ ‬يحاسبون‭ ‬متهماً‭ ‬لم‭ ‬يرتكب‭ ‬الجريمة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغيّروا‭ ‬رأيهم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

وبدأت‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬سنة‭ ‬1999‭ ‬عندما‭ ‬عثرت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬هاي‭ ‬مين‭ ‬لي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬آنذاك‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬نصف‭ ‬مدفونة‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬بالتيمور‭. ‬وبعد‭ ‬سنة،‭ ‬اعتقل‭ ‬عدنان‭ ‬السيد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬حينها‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭. ‬وأفاد‭ ‬الادعاء‭ ‬آنذاك‭ ‬بأنّ‭ ‬السيد‭ ‬لم‭ ‬يتحمّل‭ ‬فكرة‭ ‬انفصال‭ ‬هاي‭ ‬مين‭ ‬لي‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رجل‭ ‬آخر‭ ‬فخنقها‭. ‬ونفى‭ ‬السيد‭ ‬باستمرار‭ ‬هذه‭ ‬التهمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬ضحية‭ ‬للأفكار‭ ‬المسبقة‭ ‬المناهضة‭ ‬للمسلمين‭.‬‮ ‬

وأجرى‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬سنة‭ ‬2014‭ ‬تحقيقاً‭ ‬مقابلاً‭ ‬ضمن‭ ‬اثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬حلقة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬سيريال‭” ‬الإذاعية،‭ ‬وأشار‭ ‬منتجو‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حُمِّل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬مرة،‭ ‬واستند‭ ‬إليه‭ ‬وثائقي‭ ‬عُرض‭ ‬على‭ ‬قناة‭ “‬اتش‭ ‬بي‭ ‬او‭”.‬

وأظهر‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬الصحافيون‭ ‬أنّ‭ ‬محامية‭ ‬عدنان‭ ‬السيد‭ ‬أهملت‭ ‬معطيات‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬محمول‭ ‬كانت‭ ‬لصالح‭ ‬المتهم‭ ‬وكذلك‭ ‬شهادة‭ ‬شابة‭ ‬كانت‭ ‬لتعطيه‭ ‬عذراً‭ ‬محتملاً‭.‬

وأدى‭ ‬عمل‭ ‬الصحافيين‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬القضية،‭ ‬ففي‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2018‭ ‬أمرت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬في‭ ‬ماريلاند‭ ‬بإجراء‭ ‬محاكمة‭ ‬جديدة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المحامية‭ ‬وفّرت‭ “‬مساعدة‭ ‬غير‭ ‬كافية‭” ‬لموكلها‭.‬

وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬توصلت‭ ‬المحكمة‭ ‬ولاية‭ ‬ماريلاند‭ ‬العليا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحامية‭ ‬أخطأت‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تطرقها‭ ‬لعناصر‭ ‬معينة،‭ ‬لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحكم‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليكون‭ ‬مختلفاً‭ ‬لو‭ ‬قدّمت‭ ‬الأدلة‭ ‬كافة‭”‬،‭ ‬ورفضت‭ ‬تالياً‭ ‬عقد‭ ‬محاكمة‭ ‬جديدة‭.‬

ولجأ‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬عدنان‭ ‬السيد‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬رفضت‭ ‬سنة‭ ‬2019‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬مما‭ ‬بدّد‭ ‬آمال‭ ‬السيد‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنه‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬مدعية‭ ‬بالتيمور‭ ‬العامة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬القضائية،‭ ‬أعادت‭ ‬فتح‭ ‬القضية‭ ‬مرة‭ ‬جديدة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬أخيراً‭.‬

وكان‭ ‬حساب‭ ‬بودكاست‭ “‬سيريال‭” ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬أعلن‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّ‭ ‬حلقة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التدوين‭ ‬الصوتي‭ ‬ستُذاع‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭.‬