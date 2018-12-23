مدنيون‭ ‬ومقاتلون‭ ‬معارضون‭ ‬يجدون‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬واشنطن‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬نفوذ‭ ‬أنقرة‭ ‬والفصائل

اعزاز‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رحب‭ ‬مدنيون‭ ‬ومقاتلون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الموالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬بقرار‭ ‬واشنطن‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬ورأوا‭ ‬فيه‭ ‬فرصة‭ ‬‮«‬إيجابية‮»‬‭ ‬لتوسع‭ ‬تركيا‭ ‬نفوذها‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأكراد‭.‬

وتسيطر‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬واسعة‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬جرابلس‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالي‭.‬

وتهدد‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬جديد‭ ‬ضد‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬الفرات،‭ ‬بعدما‭ ‬طردتهم‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تُعد‭ ‬ثالث‭ ‬أقاليم‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬أعزاز،‭ ‬أبرز‭ ‬المدن‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لأنقرة،‭ ‬يقول‭ ‬مصطفى‭ ‬حموش‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬وهو‭ ‬تاجر‭ ‬ألبسة،‭ ‬‮«‬الانسحاب‭ ‬ايجابي،‭ ‬عندما‭ ‬تنسحب‭ ‬أميركا‭ ‬ستضعف‭ ‬قوة‭ ‬الأكراد‭ ‬تلقائياً،‭ ‬وبالنهاية‭ ‬سوف‭ ‬تدخل‭ ‬تركيا‭ ‬والجيش‭ ‬الحر‭ (‬فصائل‭ ‬المعارضة‭) ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬ويسيطرون‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

يوافقه‭ ‬عمر‭ ‬كازلة‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬الرأي،‭ ‬ويقول‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬صيدلية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬استلمت‭ ‬تركيا‭ ‬المناطق‭ ‬بدلاً‭ ‬عن‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ (…)‬‭ ‬تصبح‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬أوسع‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬هزائم‭ ‬ميدانية‭ ‬متلاحقة،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تسيطر‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية،‭ ‬بينها‭ ‬منطقة‭ ‬النفوذ‭ ‬التركي‭ ‬شمال‭ ‬حلب‭ ‬كما‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تسيطر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وعمودها‭ ‬الفقري‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية،‭ ‬تقع‭ ‬بمعظمها‭ ‬شرق‭ ‬نهر‭ ‬الفرات،‭ ‬بعدما‭ ‬طردت‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬أبرزها‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‭ ‬معقله‭ ‬السابق‭.‬

‭- ‬‮«‬حرب‭ ‬في‭ ‬منبج‭ ‬والرقة‮»‬‭ -‬

ويتفق‭ ‬سكان‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كازلة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حلت‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬بدلاً‭ ‬عنها،‭ ‬لكنهم‭ ‬يعربون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬خشيتهم‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭.‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الأميركي،‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بسحب‭ ‬قواته‭ ‬الداعمة‭ ‬للأكراد‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬بهؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬مكتسباتهم‭ ‬وتفادي‭ ‬هجوم‭ ‬تركي‭ ‬ضدهم‭.‬

وبرغم‭ ‬ترحيبهم‭ ‬بالقرار‭ ‬الأميركي،‭ ‬يخشى‭ ‬البعض،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الطالب‭ ‬الجامعي‭ ‬أحمد‭ ‬فروح‭ (‬20‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬سلباً‭ ‬عبر‭ ‬استغلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬له‭ ‬وظهوره‭ ‬مجدداً‭.‬

ويقول‭ ‬فروح‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أعزاز،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الانسحاب‭ ‬وغياب‭ ‬طيران‭ ‬التحالف‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقوية‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وسيطرته‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وبرغم‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬إحدى‭ ‬تداعيات‭ ‬القرار،‭ ‬يقول‭ ‬المقاتل‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬الشامية‭ ‬محمود‭ ‬أبو‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬عند‭ ‬أحد‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬مع‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬إن‭ ‬الفصائل‭ ‬ستقاتل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬في‭ ‬جرابلس‭ ‬والباب،‭ ‬إثر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬و2017‭.‬

ويقول‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬فائدة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬لأنها‭ ‬اكتسبت‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الواسعة‮»‬‭.‬

وحذرت‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬باتت‭ ‬وشيكة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬ويعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬تأجيلها‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬القرار‭ ‬الأميركي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التأجيل‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬الفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬استعدادها‭ ‬للهجوم‭ ‬الجديد‭.‬

وعند‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬تل‭ ‬ميلاد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬حلب،‭ ‬تدور‭ ‬مناوشات‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬وقد‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬السبت‭ ‬دخاناً‭ ‬يتصاعد‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬كلجبرين‭ ‬بعد‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬تبادل‭ ‬للقصف‭.‬

ويقول‭ ‬المقاتل‭ ‬في‭ ‬فصيل‭ ‬‮«‬الجبهة‭ ‬الشامية‮»‬‭ ‬رعد‭ ‬نجار‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬انسحاب‭ ‬الأميركيين‭ ‬لصالحنا،‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬سنقوم‭ ‬بعمل‭ ‬ضد‭ ‬الأكراد‭ ‬ولكننا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‮»‬‭.‬

يوافقه‭ ‬رفيقه‭ ‬في‭ ‬السلاح‭ ‬إبراهيم‭ ‬نعمة‭ (‬24‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬ويقول‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله،‭ ‬ستشن‭ ‬الفصائل‭ ‬حرباً‭ ‬على‭ ‬منبج‭ ‬والرقة‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‮»‬‭.‬